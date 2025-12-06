Money Magnet: धन और सफलता दिलाता है ये जेमस्टोन, जानिए इसे पहनने के नियम और फायदे
पाइराइट, जिसे लोग 'फूल का पत्थर' या 'सोने का पत्थर' भी कहते हैं, फेंगशुई और क्रिस्टल हीलिंग में सबसे ताकतवर मनी मैग्नेट माना जाता है। इसका सुनहरा चमकदार रंग और घनाकार आकार देखते ही धन की ऊर्जा को खींचने लगता है। पाइराइट में सूर्य और मंगल दोनों की ऊर्जा होती है। ये सौर मंडल का सबसे शक्तिशाली धन-आकर्षक क्रिस्टल है।
पाइराइट को मनी मैग्नेट क्यों कहते हैं?
पाइराइट ना सिर्फ पैसा खींचता है, बल्कि आत्मविश्वास, निर्णय शक्ति और साहस भी बढ़ाता है। फेंगशुई में इसे 'Merchant’s Stone' कहते हैं, क्योंकि दुकानदार इसे काउंटर पर रखते हैं। मान्यता है इससे बिक्री कई गुना बढ़ जाती है। जो लोग बिजनेस में रुका हुआ पैसा, नौकरी में प्रमोशन या अप्रत्याशित धन चाहते हैं, उनके लिए पाइराइट रामबाण है।
पाइराइट पहनने से मिलने वाले फायदे
- रुका हुआ पैसा 21-40 दिनों में वापस आने लगता है।
- बिजनेस में नए ऑर्डर और क्लाइंट अपने आप आने लगते हैं।
- नौकरी में प्रमोशन और सैलरी हाइक के योग बनते हैं।
- आत्मविश्वास इतना बढ़ता है कि बड़े-बड़े रिस्क लेने की हिम्मत आती है।
- नेगेटिव एनर्जी और नजर दोष से पूरी सुरक्षा मिलती है।
- किस्मत के बंद दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं।
पाइराइट पहनने के सही नियम
- वजन: कम से कम 8-12 रत्ती का होना चाहिए।
- धातु: केवल सोने या पंचधातु में ही जड़वाएं, चांदी में ना पहनें।
- उंगली: दाहिने हाथ की मिडिल फिंगर या रिंग फिंगर में पहनें।
- दिन: रविवार या गुरुवार को सुबह 6 से 8 बजे के बीच पहनें।
- शुद्धिकरण: पहनने से पहले कच्चा दूध, शहद और गंगाजल में 11 मिनट डुबोएं, फिर धूप-दीप दिखाएं।
- मंत्र: 'ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं लक्ष्मीभ्यो नमः' 108 बार जपकर पहनें।
पाइराइट को और पावरफुल बनाने के खास उपाय
- पर्स या तिजोरी में एक छोटा पाइराइट का टुकड़ा रखें।
- कार्यस्थल की साउथ-ईस्ट दिशा में पाइराइट का पिरामिड रखें।
- हर अमावस्या को पाइराइट को समुद्री नमक के पानी में 11 मिनट डुबोकर साफ करें।
- रात को सोते समय पाइराइट को तकिए के नीचे रखें – धन के नए रास्ते सपने में दिखते हैं।
- तीन चीनी सिक्कों के साथ लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें – धन कई गुना बढ़ता है।
सावधानी – ये गलतियां ना करें
- कभी बायें हाथ में ना पहनें
- टूटा हुआ पाइराइट तुरंत बदल दें
- बाथरूम या गंदी जगह पर ना रखें
पाइराइट कोई साधारण पत्थर नहीं, ये धन का जीवंत रूप है। इसे श्रद्धा और नियम से पहनो, फिर देखो कैसे पैसा तुम्हारे पास खुद चलकर आने लगता है।
