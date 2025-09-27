Gemstone: कितने दिनों में असर दिखाता है पन्ना? जानें इसके 3 सबसे बड़े फायदे

Emerald Activation Days: रत्नशास्त्र में पन्ना पहनने के कई फायदे बताए गए हैं। चलिए जानते हैं कि आखिर ये कितने दिनों में एक्टिवेट होकर काम करना शुरू करता है। साथ ही जानेंगे कि इसे धारण करने से कौन-कौन से लाभ मिलते हैं?

रत्नशास्त्र की दुनिया में कई ऐसे रत्न हैं जोकि हर मुश्किल को काफी हद तक कम करते हैं। हीरे, मोती, मूंगा से लेकर पन्ना समेत कई ऐसे रत्न हैं, जो अपने आप में बेहद ही खास हैं। इन रत्नों की मदद से कुंडली में कमजोर पड़ने वाले ग्रहों की स्थिति को मजबूत किया जा सकता है। जहां इन्हें धारण करने से कई लाभ मिलते हैं, वहीं इनको लेकर कुछ नियम हैं जिन्हें अपनाना जरूरी होता है। अगर सही नियम के साथ इन रत्नों को धारण किया जाता है तो ये अपना काम सही ढंग से करते हैं। आज बात करेंगे पन्ना की और जानेंगे कि आखिर कितने दिनों में ये एक्टिवेट होता है? साथ ही जानेंगे कि इसे पहनने से क्या-क्या फायदे मिलते हैं।

इतने दिनों में असर दिखाता है पन्ना शास्त्र के हिसाब से पन्ना धारण करने के 7 से 10 दिन के अंदर ही इसके सकारात्मक संकेत देखने को मिल जाते हैं। शुरुआत में ऐसा हो सकता है कि इसका प्रभाव थोड़ा कम हो। वहीं कुछ के लिए 14 से 21 दिन के अंदर ये काम करना शुरू करता है। धीरे-धीरे लोग अपने अंदर होने वाले बदलाव को महसूस भी करते हैं। कुछ केसेस में पन्ना का असर 30 से 45 दिनों में दिखता है। बता दें कि अगर कुंडली में बुध की स्थिति बहुत ही ज्यादा कमजोर होती है तो पन्ना धीरे-धीरे अपना असर दिखाता है। एक समय के बाद ये पूरी तरह के एक्टिवेट हो जाता है।

पन्ना पहनने के फायदे पन्ना पहनने से कई लाभ मिलते हैं। इसे धारण करने से कॉन्फिडेंस काफी बूस्ट होता है। साथ ही ये मेंटल पीस को भी बढ़ावा देता है। इसी के साथ पन्ना पहनने से मन भी काफी एकाग्र रहने लगता है। करियर बिजनेस के मामले में भी पन्ना काफी लाभदायक साबित होता है। इसकी मदद से कम्यूनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है। धीरे-धीरे जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव आते हैं, जिससे नेगेटिविटी अपने आप दूर होने लगती है।