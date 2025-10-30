रत्न शास्त्र: राहु-केतु के खराब प्रभाव से बचने के लिए पहनें ये 2 रत्न, तुरंत दिखने लगेगा फायदा

संक्षेप: Gemstone for Rahu-Ketu: राहु-केतु के प्रभाव से इंसान सफलता की ऊचाइयां छू लेता है। हालांकि अगर कुंडली में इसका प्रभाव गलत दिखा तो ये कई मुश्किलें भी खड़ी कर देता है। ऐसे में राहु-केतु के गलत प्रभाव से बचने के लिए ऐसे 2 रत्न हैं जिन्हें धारण करने से काफी फायदा मिलता है।

कुंडली में राहु-केतु का सही स्थान पर होना विशेष महत्व रखता है। राहु-केतु अगर सही स्थान पर हो तो जिंदगी बना देते हैं। वहीं इनकी गलत स्थिति से कोई भी इंसान मिनटों में अर्श से फर्श पर आ सकता है। राहु अगर सही घर में होता है तो हर तरह का भौतिक सुख और पॉपुलैरिटी भी देगा। साथ ही इसकी मदद से सक्सेज की सीढ़ियां आसान होता है। वहीं अगर ये गलत घर में हुआ तो इसके परिणाम काफी खराब भी होते हैं। बात करें केतु की तो अगर ये अच्छा हो तो इससे आत्मज्ञान के साथ-साथ आध्यात्मिकता की प्राप्ति होती है। वहीं गलत जगह पर होने की वजह से ये तनाव पैदा करता है और मन को बहुत भटकाता है। रत्न शास्त्र के अंदर इन दोनों के खराब प्रभाव को कम करने के लिए दो रत्न बताए गए हैं, जिसे धारण करने से कई लाभ मिलते हैं। नीचे जानें इन रत्नों के बारे में...

गोमेद रत्न इस रत्न को राहु के अशुभ प्रभाव करने के लिए पहना जाता है। अंग्रेजी में इसे Hessonite कहा जाता है। इसे पहनने से मन को तुरंत शांति मिलती है। साथ ही धीरे-धीरे आत्मविश्वास में भी वृद्धि देखने को मिलती है। अगर सही तरीके और समय पर गोमेद को धारण किया जाए तो करियर में इसकी वजह से अच्छी खासी ग्रोथ आती है। साथ ही इसकी वजह से मन एकाग्र रहने लगता है। कुल मिलाकर गोमेद हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है।

लहसुनिया इसे केतु का रत्न कहा जाता है। दिखने में सुंदर और चमकीला सा ये रत्न केतु के खराब प्रभाव से बचाता है। इसे केट्स आई के नाम से भी जाना जाता है। लहसुनिया को सही विधि-विधान से पहनने पर मन कम भटकता है। साथ ही सारे भ्रम धीरे-धीरे दूर होते हैं। इसी के साथ आध्यात्मिक काम में मन लगने लगता है और जिंदगी धीरे-धीरे पटरी पर वापस आने लगती है। जिन लोगों को करियर में बाधाएं आती रहती हैं, उन्हें इस रत्न को जरूर धारण करना चाहिए। हालांकि दोनों ही रत्नों को ज्योतिषी को अपनी कुंडली अच्छे से दिखाकर ही धारण करने का फैसला लेना चाहिए। अगर गलत तरीके से और गलत राशि के लोगों ने इन दोनों रत्नों को पहन लिया तो इसके नकारात्मक प्रभाव भी देखने मिलते हैं।