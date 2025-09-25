Gemstone: अच्छी करनी है कम्यूनिकेशन स्किल? तुरंत पहनें ये रत्न

Emerald Benefits in Hindi: रत्नशास्त्र के हिसाब से पन्ना एक प्रभावशाली रत्न है जोकि कम्यूनिकेशन स्किल्स को काफी अच्छा करता है। हालांकि कुंडली और राशि के अनुसार ही इसे धारण करना चाहिए। जानिए किस राशि को इस रत्न से दूर रहना चाहिए?

न्यूमेरेलॉजी यानी कि रत्नशास्त्र में कई रत्नों के बारे में बताया गया है। जब किसी की कुंडली में कोई ग्रह कमजोर स्थिति में होता है तो कई बार काम रूकने लगते हैं। तमाम मेहनत के बाद भी काम नहीं बनते हैं। अगर बनते भी हैं तो कई बार बीच में ही रुक जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सारा टैलेंट होने के बाद भी और काम में सौ प्रतिशत देने के बाद भी बात नहीं बनती है। ऐसा अक्सर कम्यूनिकेशन स्किल्स कमजोर होने की वजह से भी होता है। कहा जाता है कि आधे से ज्यादा दिक्कत कम्यूनिकेट करके ही खत्म हो जाती हैं। सिर्फ प्रोफेशनल ही नहीं बल्कि पर्सनल लाइफ को भी स्मूदली रन करने के लिए अच्छी कम्यूनिकेशन स्किल का होना जरूरी है।

पन्ना पहनने के फायदे रत्नशास्त्र में कम्यूनिकेशन स्किल्स को प्रभावित करने वाले एक रत्न का जिक्र किया गया है। शास्त्र के हिसाब से अच्छी कम्यूनिकेशन स्किल के लिए पन्ना पहनने से लाभ मिलते हैं। इसे एमरेल्ड भी कहा जाता है। इस रत्न का सीधा संबंध बुध ग्रह से जुड़ा होता है। बुध ग्रह बुद्धि के साथ-साथ अच्छी वाणी देता है। ऐसे में कॉन्फिडेंस अपने आप ही बढ़ जाता है। साथ ही पन्ना पहनने से बहुत सारी क्लैरिटी भी आती है।

इन लोगों के लिए होता है फायदेमंद बता दें कि पन्ना सबसे ज्यादा क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों को लाभ देता है। राइटिंग, टीचिंग, मीडिया या फिर सेल्स से जुड़े लोगों के लिए पन्ना काफी फायदेमंद साबित होता है। शास्त्र के हिसाब से मिथुन और कन्या राशि वालों के लिए पन्ना पहनना लाभकारी होता है। इसके अलावा वृषभ, तुला, मकर और कुंभ राशि के जातकों को भी पन्ना काफी सूट करता है। वहीं मेष, कर्क और वृश्चिक राशि के लोगों को पन्ना पहनने से बचना चाहिए। जब भी कोई रत्न धारण करना हो तो अपने आसपास के ज्योतिषी को कुंडली दिखाकर ही फैसला लें।