Gemstone: पुखराज धारण करते वक्त ना करें ये गलती, जान लें 3 सबसे बड़े फायदे

Yellow Sapphire Benefits: जिन लोगों की कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर होता है, उन्हें पुखराज पहनने की हिदायत दी जाती है। हालांकि कुछ लोग इसे पहनते वक्त गलतियां करते हैं। इन गलतियों की वजह से कभी भी पुखराज का फायदा नहीं मिल पाता है।

रत्नशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र की मदद से कुंडली में कमजोर पड़े ग्रहों की स्थिति को सुधारा जा सकता है। ग्रहों की कमजोर स्थिति की वजह से ही जिंदगी में कई बार उथल-पुथल मचती है। बहुत से लोग खुद की किस्मत को कोसने लगते हैं। बता दें कि रत्नशास्त्र में हर एक राशि के हिसाब से कुछ रत्नों का जिक्र किया गया है। यानी कि जब राशि और कुंडली को देखकर कोई रत्न पहना जाता है तो इसका फायदा जरूर मिलता है। बात की जाए गुरु ग्रह की तो ये कई मायनों में खास होता है और ऐसे में कुंडली में इसकी स्थिति बेहतर होना जरूरी है। इस ग्रह के कमजोर होने पर पुखराज पहना जाता है। आज जानेंगे कि आखिर लोग इसे पहनते वक्त कौन सी गलतियां कर बैठते हैं? साथ ही जानेंगे इसे पहनने से मिलने वाले फायदों के बारे में...

ना करें ये गलतियां पुखराज को कभी भी गलत धातु में नहीं जड़वाना चाहिए। इसे सोने में जड़वाना ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा कभी भी पुखराज को गलत उंगली में नहीं पहनना चाहिए। इसे हमेशा दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में पहना जाता है। गलत उंगली में इसे पहनने से इसके गलत प्रभाव भी पड़ सकते हैं। पुखराज को हमेशा सही दिन और ज्योतिषी की सलाह पर ही धारण करना चाहिए। गलत तरीके और गलत दिन इसे धारण करने से इसके लाभ ज्यादा नहीं मिलेंगे। साथ ही इसे धारण करने से पहले इसका शुद्धिकरण जरूर करें।

पुखराज पहनने के फायदे रत्नशास्त्र के हिसाब से पुखराज पहनने के कई फायदे हैं। इसकी मदद से करियर और जॉब में हमेशा सफलता मिलती है। साथ ही इसे धारण करने से धन-संपत्ति में भी वृद्धि होती है। जिन लोगों को शादी से जुड़ी दिक्कतें आ रही हैं, उन्हें भी पुखराज पहनने से कई लाभ मिलते हैं। सीधे तौर पर समझा जाए तो बुद्धि और उन्नति में वृद्धि करता है।