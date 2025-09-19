Gemstone: रत्न खरीदते वक्त ना करें ये 5 गलतियां, तीसरी वाली बार-बार करते हैं लोग

रत्नशास्त्र के अनुसार किसी भी रत्न को लेने से पहले कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। कई लोग बिना कुछ जाने ही रत्न खरीदने लगते हैं। ऐसे में कई बार गलत चीज लेने से उसका लाभ उतना नहीं मिल पाता है। नीचे जानें कुछ ऐसी ही बातें जो जानना हर किसी के लिए जरूरी है।

कुंडली में मौजूद ग्रहों को अपने फेवर में लाने के लोग रत्न धारण करते हैं। रत्नशास्त्र के अनुसार हर एक रत्न का संबंध किसी ना किसी ग्रह से होता है। ज्योतिषी की सलाह पर लोग इन रत्नों को धारण करते हैं ताकि जिंदगी में आने वाली बाधा को काफी हद तक कम किया जा सकें। अगर इन रत्नों को धारण करने के लिए सही नियम अपनाएं जाए तो इनका लाभ दोगुना होता है। वहीं इसे खरीदते हुए कुछ बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। नीचे जानें कुछ ऐसी गलतियां जो जाने-अनजाने में अक्सर लोग कर देते हैं।

1. सही जानकारी ना होने की वजह से कई बार गलती से लोग मृत और टूटे-चटके रत्न खरीद लेते हैं। ऐसे रत्न बिल्कुल भी प्रभावशाली नहीं होते हैं। उलटा इसमें से निकलने वाली एनर्जी नेगेटिविटी को बढ़ावा देती है।

2. रत्न खरीदने से पहले उसके वजन का जानना बहुत जरूरी है। रत्नशास्त्र के हिसाब से कम रत्ती वाले रत्न से ज्यादा फायदा नहीं होता है। ऐसे में ज्योतिषी से सलाह लेकर हमेशा अच्छी रत्ती वाला रत्न ही लेना चाहिए।

3. बाजार में ऐसे रत्न भी मिलते हैं जिसे देखकर आप समझ ही नहीं पाएंगे कि वो असली है या नकली। ऐसी स्थिति में हमेशा किसी प्रतिष्ठित दुकान से ही इसे खरीदने की कोशिश करें ताकि इसकी गुणवत्ता में कोई मिलावट ना हो।

4. किसी भी रत्न को ऐसे ही धारण ना करें। ज्योतिषी की सलाह पर अपनी कुंडली के अनुसार ही तय करिए कि आपको कौन सा रत्न धारण करना है। ऐसे में खरीददारी के वक्त ना तो आपको समय जाया होगा और ना ही पैसे।

5. रत्न खरीदते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि वो दागदार और दूषित ना हो। लोगों को लगता है कि प्राकृतिक होने के नाते उनका ऐसा होना स्वाभाविक है लेकिन ऐसा नहीं है। हमेशा सुपर क्वालिटी के रत्न ही धारण करें, तभी इससे मिलने वाला लाभ आप तक जल्दी पहुंचेगा।