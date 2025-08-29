aries lucky gemstone red coral for goodluck moonga mesh rashi ko kaun sa ratn pahnana chahie Gemstone: इस राशि के लिए वरदान है लाल मूंगा, बनने लगते हैं बिगड़े काम
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़रत्नaries lucky gemstone red coral for goodluck moonga mesh rashi ko kaun sa ratn pahnana chahie

Gemstone: इस राशि के लिए वरदान है लाल मूंगा, बनने लगते हैं बिगड़े काम

Red Coral Benefits: रत्नशास्त्र में मूंगा रत्न के कई फायदे बताए गए हैं। मूंगा कुंडली में कमजोर पड़े मंगल ग्रह को मजबूती देता है। चलिए जानते हैं कि आखिर ये किस राशि के लिए परफेक्ट साबित होता है। साथ ही जानेंगे कि आखिर इसे किस दिन और किस उंगली में पहनना शुभ माना जाता है।

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तानFri, 29 Aug 2025 11:58 AM
share Share
Follow Us on
Gemstone: इस राशि के लिए वरदान है लाल मूंगा, बनने लगते हैं बिगड़े काम

हमारी जिंदगी में ग्रहों का खूब प्रभाव पड़ता है। जब-जब इन ग्रहों की चाल बदलती है, तब-तब हमारी जिंदगी में कुछ ना कुछ जरूर होता है। ये ग्रह कभी फेवर में होते हैं तो कभी-कभी इनके बदलती चाल से जिंदगी में उथल-पुथल भी मच जाती है। इस प्रभाव को कम करने के लिए ज्योतिष शास्त्र में कई उपाय बताए गए हैं। वहीं रत्न शास्त्र में कई ऐसे रत्नों का जिक्र है, जिनकी वजह से ये ग्रह हम पर कम प्रभाव डाल पाते हैं। आज बात करेंगे लाल मूंगा की। मूंगा रत्न अपने आप में खास होता है। अगर सही तरीके से पहना जाए तो मूंगा की एनर्जी इतनी पावरफुल होती है कि ये बिगड़े हुए काम बना सकता है। चलिए जानते हैं कि आखिर किस राशि के लिए ये रत्न सूटेबल होता है?

इन राशि की जिंदगी बदल देता है मूंगा

मूंगा मेष राशि के लिए सबसे सही होता है। राशिचक्र की पहली राशि मेष पर मंगल ग्रह का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। दरअसल इस राशि का ग्रह स्वामी ही मंगल होता है। ऐसे में अगर कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर हुआ तो जिंदगी में कई सारी दिक्कतें आती हैं। मेष राशि वाले जातक मूंगा को धारण करके इन दिक्कतों का सामना आसानी से कर सकते हैं। मेष राशि वालों के लिए मूंगा इतना सूटेबल होता है कि इनकी जिंदगी में धन-धान्य की कोई कमी नहीं होती है। साथ ही इसे धारण करने से इन्हें मानसिक शांति भी मिलती है।

किस दिन पहनना चाहिए मूंगा?

मूंगा पहनने से मेष राशि वालों का मंगल ग्रह मजबूत होता है। मूंगा को हमेशा सही दिन पर ही धारण करना चाहिए। इसे अगर मंगलवार के दिन धारण किया जाए तो इससे कई लाभ मिलते हैं। साथ ही इसे दाहिने हाथ की कनिष्ठ उंगली में पहनना होता है। कई लोग इसे चांदी के छल्ले में पहनते हैं तो कुछ लोग तांबे के। आप अपनी जरूरत के हिसाब से ज्योतिष इत्यादि से कंसल्ट करके इसे किसी भी धातु में बनवा सकते हैं।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)