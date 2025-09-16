Gemstone: मोती के साथ गलती से भी ना पहनें ये 5 रत्न, बेवजह बढ़ जाएगा तनाव
रत्नशास्त्र के हिसाब से कुछ रत्नों का साथ में पहना जाना तो बहुत अच्छा होता है और ये अच्छे रिजल्ट भी देते हैं। वहीं कुछ ऐसे रत्न भी हैं जिनको साथ में पहनने का मतलब है मुसीबत को बुलावा देना। आज जानेंगे आखिर मोती के साथ किन रत्नों को नहीं पहनना चाहिए।
हर कोई अपनी लाइफ में उतार-चढ़ाव देखता है। कभी समय बहुत अच्छा होता है तो कभी ऐसा कि रुला दे। ऐसा हमारी कुंडली में मौजूद ग्रहों की बदलती चाल के वजह से होता है। इन्हीं ग्रहों की चाल को ध्यान में रखकर ज्योतिषी हमें कुछ रत्न पहनने की सलाह देते हैं। कुछ लोग शौकिया तौर पर कुछ रत्न धारण कर लेते हैं जोकि गलत है। किसी भी रत्न को धारण करते वक्त कुछ चीजों को लेकर हमें सावधानी बरतनी चाहिए नहीं तो चीजें और भी उलझ सकती हैं। आज बात करेंगे कि मोती के साथ किन-किन रत्नों को हमें धारण नहीं करना चाहिए।
मोती के साथ ना पहनें ये रत्न
मोती का सीधा संबंध चंद्रमा से है। ऐसे में इसे हीरा, नीलम, पन्ना, गोमेद और लहसुनिया रत्न के साथ पहनने से बचना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से ये सारे रत्न चंद्रमा के विरोधी ग्रहों से ताल्लुक रखते हैं। ऐसे में इनके साथ मोती को पहनने से रिजल्ट बुरा भी हो सकता है। रत्नशास्त्र के हिसाब से ऐसा करने से तनाव काफी बढ़ जाता है। हो सकता है कि कुछ लोगों को बिजनेस में भी घाटा होने लगे। यही वजह है कि कोई भी रत्न धारण करने से पहले ज्योतिषी की सलाह लेना जरूरी भी है।
मोती को पहन सकते हैं ये लोग
अगर बात की जाए कि मोती कौन-कौन पहन सकता है तो लिस्ट में कई राशियां हैं। शास्त्र के हिसाब से जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कमजोर होती है, उसे इस रत्न को पहनना चाहिए। मेष से लेकर वृषभ, कर्क, वृश्चि और मीन राशियों के जातकों के लिए मोती किसी वरदान से कम नहीं है। मोती को हमेशा दाहिने हाथ की छोटी उंगली में धारण करना शुभ माना जाता है। इसे सोमवार के दिन पूरे विधि विधान के साथ धारण किया जाए तो इसके कई लाभ मिलते हैं।
डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए रत्नशास्त्र विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।