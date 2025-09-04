5 benefits of wearing pearl in hindi moti pehne ke 5 fayde Gemstone: सफेद मोती पहनने से मिलते हैं ये 5 फायदे, इन राशियों के लिए है परफेक्ट
Hindi Newsधर्म न्यूज़रत्न5 benefits of wearing pearl in hindi moti pehne ke 5 fayde

Gemstone: सफेद मोती पहनने से मिलते हैं ये 5 फायदे, इन राशियों के लिए है परफेक्ट

Pearl Benefits: रत्नशास्त्र में मोती की गिनती अद्भुत रत्नों में होती है। एक छोटा सा मोती कई फायदे दे जाता है। नीचे विस्तार से जानिए कि मोती पहनने से क्या फायदे मिलते हैं और ये किन राशियों के लिए सूटेबल होता है?

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तानThu, 4 Sep 2025 12:42 PM
कुंडली के ग्रहों की स्थिति को सुधारने के लिए कई तरह के उपाय होते हैं। वहीं रत्नशास्त्र के हिसाब से कुछ रत्नों की मदद से भी इन ग्रहों की स्थिति को अपने अनुकूल किया जा सकता है। रत्नशास्त्र में मोती को सबसे खास रत्न माना गया है। दिखने में प्यारा और छोटा सा ये रत्न कई सारे फायदे दे जाता है। इसकी गिनती अद्भुत रत्नों में होती है। अगर किसी की कुंडली में चंद्र दोष होता है तो उसके लिए मोती सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। बता दें कि चंद्र दोष होने से मन काफी चंचल होता है और सोच पर भी काफी असर पड़ता है। साथ ही किसी भी काम में फोकस कर पाना मुश्किल होता है।

मोती पहनने के फायदे

रत्नशास्त्र के हिसाब से कर्क राशि के लिए मोती सबसे सूटेबल होता है। वहीं मेष, वृश्चिक और मीन राशि वाले भी इसे धारण कर सकते हैं। इस राशि के जातक जब मोती धारण करते हैं तो इसका प्रभाव उन्हें जल्द ही दिखता है। मन को शांत रखने के लिए मोती धारण करना जरूरी होता है। मोती पहनने से कॉन्फिडेंस भी धीरे-धीरे बढ़ने लगता है। इसी के साथ जिन लोगों का गुस्सा उनकी नाक पर होता है, उनके लिए भी मोती पहनना जरूरी होता है। मोती को धारण करने से धीरे-धीरे आर्थिक स्थिति भी सही होने लगती है। जिन लोगों को नींद की दिक्कत आती है, उन्हें भी इस रत्न को पहनना चाहिए। मोती पहनने से नकारात्मक सोच और एनर्जी भी दूर जाती है।

मोती को धारण करने का सही तरीका

अगर आप मोती धारण करना चाहते हैं तो इसे चांदी में जड़वाएं। मोती को हमेशा दाहिने हाथ की छोटी उंगली में पहना जाता है। इसे शुक्ल पक्ष के किसी भी सोमवार को पहनना शुभ होता है। चाहे तो इसे पूर्णिमा की रात को भी पहन सकते हैं। पहनने से पहले इसे गंगाजल से शुद्ध कर लेना सही होता है। चाहेत को इसे कच्चे दूध से भी शुद्ध कर सकते हैं। इसके बाद चंद्र देव या भगवान शिव की पूजा करते हुए मोती को धारण कर लेना चाहिए। मोती धारण करते समय ॐ सों सोमाय नमः या फिर ॐ चंद्राय नमः का उच्चारण करना चाहिए।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए रत्नशास्त्र विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)