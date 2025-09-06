Gemstone: पन्ना पहनने से मिलते हैं ये 5 फायदे, इन राशियों के लिए है परफेक्ट
Emerald Benefits: रत्नशास्त्र के हिसाब से पन्ना पहनने से खूब फायदे मिलते हैं। अगर इसे धारण कर लिया जाए तो जिंदगी की आधी टेंशन अपने आप की खत्म हो जाएगी। जानिए किस राशि के लिए ये रत्न सबसे ज्यादा सूटेबल होता है और इसके क्या-क्या फायदे हैं?
लाइफ में कई सारे उतार-चढ़ाव को हर कोई फेस करता है। कई बार मुश्किलें ज्यादा समय तक टिक जाती हैं और ऐसे में कुछ लोग खुद को कोसने भी लगते हैं। बता दें कि लाइफ में आने वाले ये उतार-चढ़ाव हमारे कर्मों के साथ-साथ कुंडली में ग्रहों की स्थिति की वजह से भी होती है। रत्नशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसी स्थिति में अगर राशि के हिसाब से रत्न धारण किए जाए तो जिंदगी थोड़ी आसान बन जाती है। आज बात करेंगे पन्ना की जिसे एमराल्ड भी कहते हैं। नीचे विस्तार से जानिए कि इस धारण करने से कौन-कौन से लाभ मिलते हैं? साथ ही जानिए कि ये किन-किन राशियों के लिए सूटेबल है और इसे धारण करने का सही तरीका क्या है?
पन्ना पहनने के 5 फायदे
पन्ना पहनने से कई लाभ मिलते हैं। जो लोग फोकस होकर कोई काम नहीं कर पाते हैं, उनके लिए पन्ना काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। इसे पहनने से कम्यूनिकेशन स्किल्स भी काफी अच्छी होती है और आप चीजों को अच्छे से एक्सप्रेस भी कर पाते हैं। साथ ही इसे धारण करने से सुख-समृद्धि भी खूब आती है। मान्यता ऐसी भी है कि अगर किसी को स्किन से रिलेटेड दिक्कत हैं तो उनके लिए पन्ना पहनना अच्छा होता है। पन्ना को धारण करने का पांचवा फायदा ये है कि इसे मेंटल पीस बहुत मिलता है। ऐसे में इसे पहनते ही लाइफ से टेंशन छूमंतर हो जाएगा।
इस राशि के लोग पहन सकते हैं पन्ना
रत्नशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से पन्ना मिथुन और कन्या राशि के लिए सबसे शुभ माना जाता है। इन दोनों राशियों का संबंध सीधे तौर से बुध ग्रह से होता है। ऐसे में पत्ना इनके लिए काफी फायदेमंद साबित होता है। इसके अलावा तुला, मकर, कुंभ और वृषभ राशि के लोग भी पन्ना धारण कर सकते हैं। पन्ना को धारण करने के लिए सबसे पहले इसे कच्चे दूध या गंगाजल से साफ कर लेना चाहिए। अगर इस रत्न को बुधवार को दिन पहना जाए तो इसके और भी लाभ मिल सकते हैं। इसे हमेशा चांदी की अंगूठी में ही जड़वाना चाहिए। साथ ही इसे धारण करते वक्त ध्यान से ॐ बुं बुधाय नमः मंत्र का उच्चारण करें। इस रत्न को हमेशा सबसे छोटी उंगली में पहनना सही रहता है।
