Gemstone: इन 4 राशियों के लिए शुभ है मोती, ये लोग रहें दूर

संक्षेप: रत्न शास्त्र के हिसाब से मोती को पहनने से मन शांत रहता है और धीरे-धीरे सारे काम बनने लगते हैं। हालांकि इसे सभी लोग धारण नहीं कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये किस-किसको पहनना चाहिए? साथ ही जानिए कि किन लोगों को गलती से भी इसे धारण नहीं करना चाहिए।

रत्न शास्त्र और ज्योतिष विज्ञान की मदद से काफी हद तक जिंदगी की मुश्किलों को कम किया जा सकता है। अगर कुंडली में किसी ग्रह को ठीक करना है या शांत करना है तो इसके लिए रत्नों का सहारा लिया जा सकता है। हर एक राशि के हिसाब से कोई ना कोई ऐसा रत्न जरूर है जो उन्हें सूटेबल होता है। बात की जाए मोती की तो इसे पहनने से कई लाभ मिलते हैं। इसे धारण करने से जिंदगी से कई तरह की बाधाएं खत्म होने लगती है। कई लोग मोती पहनना पसंद करते हैं लेकिन इसे राशि के हिसाब से ही पहनना सही रहता है। आज बात करेंगे कि मोती किन-किन राशियों को पहनना चाहिए? साथ ही जानेंगे कि किन लोगों को इसे गलती से भी नहीं पहनना चाहिए?

ये लोग पहन सकते हैं मोती मोती की मदद से मन शांत रहता है। क्रिएटिव सोच बढ़ने के साथ-साथ इससे नेगेटिव सोच भी दूर होती है। मोती हर किसी को सूट नहीं करता है। इससे पहनने से पहले ये जानना जरूरी है कि कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कहां पर है। ऐसे में इसे पहनने से पहले एक बाहर ज्योतिषीय सलाह जरूर ले लेनी चाहिए। मोती को विशेष रूप से मेष, कर्क और वृश्चिक राशि के लोग पहन सकते हैं। वहीं मीन राशि वालों के लिए भी इसे पहनना फायदेमंद होता है।

ये लोग रहें मोती से दूर किसी भी रत्न को धारण करने से पहले अपने कुंडली को किसी अच्छे ज्योतिषी को दिखाना सही रहता है। इसकी मदद से आप अपनी कुंडली में मौजूद ग्रहों की स्थिति समझ सकते हैं और इसके अनुसार ही आप ज्योतिषी की सलाह पर मोती धारण कर सकते हैं। आमतौर पर अगर कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है तो ऐसे लोगों को मोती ना पहनने की सलाह दी जाती है। चंद्रमा कमजोर होते हुए भी अगर कोई मोती धारण कर लेता है तो इसका उसकी जिंदगी पर बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है। हो सकता है कि ऐसा करने से हेल्थ इश्यू होने लगे।