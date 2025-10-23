Hindustan Hindi News
Gemstone: इन 4 राशियों के लिए शुभ है मोती, ये लोग रहें दूर

संक्षेप: रत्न शास्त्र के हिसाब से मोती को पहनने से मन शांत रहता है और धीरे-धीरे सारे काम बनने लगते हैं। हालांकि इसे सभी लोग धारण नहीं कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये किस-किसको पहनना चाहिए? साथ ही जानिए कि किन लोगों को गलती से भी इसे धारण नहीं करना चाहिए। 

Thu, 23 Oct 2025 03:07 PM Garima Singh लाइव हिन्दुस्तान
रत्न शास्त्र और ज्योतिष विज्ञान की मदद से काफी हद तक जिंदगी की मुश्किलों को कम किया जा सकता है। अगर कुंडली में किसी ग्रह को ठीक करना है या शांत करना है तो इसके लिए रत्नों का सहारा लिया जा सकता है। हर एक राशि के हिसाब से कोई ना कोई ऐसा रत्न जरूर है जो उन्हें सूटेबल होता है। बात की जाए मोती की तो इसे पहनने से कई लाभ मिलते हैं। इसे धारण करने से जिंदगी से कई तरह की बाधाएं खत्म होने लगती है। कई लोग मोती पहनना पसंद करते हैं लेकिन इसे राशि के हिसाब से ही पहनना सही रहता है। आज बात करेंगे कि मोती किन-किन राशियों को पहनना चाहिए? साथ ही जानेंगे कि किन लोगों को इसे गलती से भी नहीं पहनना चाहिए?

ये लोग पहन सकते हैं मोती

मोती की मदद से मन शांत रहता है। क्रिएटिव सोच बढ़ने के साथ-साथ इससे नेगेटिव सोच भी दूर होती है। मोती हर किसी को सूट नहीं करता है। इससे पहनने से पहले ये जानना जरूरी है कि कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कहां पर है। ऐसे में इसे पहनने से पहले एक बाहर ज्योतिषीय सलाह जरूर ले लेनी चाहिए। मोती को विशेष रूप से मेष, कर्क और वृश्चिक राशि के लोग पहन सकते हैं। वहीं मीन राशि वालों के लिए भी इसे पहनना फायदेमंद होता है।

ये लोग रहें मोती से दूर

किसी भी रत्न को धारण करने से पहले अपने कुंडली को किसी अच्छे ज्योतिषी को दिखाना सही रहता है। इसकी मदद से आप अपनी कुंडली में मौजूद ग्रहों की स्थिति समझ सकते हैं और इसके अनुसार ही आप ज्योतिषी की सलाह पर मोती धारण कर सकते हैं। आमतौर पर अगर कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है तो ऐसे लोगों को मोती ना पहनने की सलाह दी जाती है। चंद्रमा कमजोर होते हुए भी अगर कोई मोती धारण कर लेता है तो इसका उसकी जिंदगी पर बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है। हो सकता है कि ऐसा करने से हेल्थ इश्यू होने लगे।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए रत्नशास्त्र विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
