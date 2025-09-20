Gemstone: मोती पहनते वक्त ना करें ये 3 गलतियां, बढ़ सकता है मानसिक तनाव

रत्नशास्त्र के हिसाब से मोती पहनने के कई लाभ है। अगर इसे सही समय पर और सही तरीके से पहना जाए, तभी इसका फायदा मिलता है। वहीं कुछ ऐसी गलतियां हैं जो लोग इसे धारण करते वक्त करते हैं। अगर आप भी इसे धारण करने का मन बना रहे हैं तो भूलकर भी इन गलतियों को ना करें।

रत्नशास्त्र में मोती को सबसे खास और शक्तिशाली रत्न माना गया है। बाकी रत्नों की तरह ही मोती को भी ज्योतिषी की सलाह पर ही धारण करना चाहिए। मोती का सीधा संबंध चंद्रमा से होता है। ऐसे में इसे धारण करते ही मन शांत हो जाता है। जिन लोगों को एकाग्र होने में दिक्कत होती है, उनके लिए मोती किसी वरदान से कम नहीं है। वहीं ये गुस्से को भी काफी हद तक शांत करता है। मोती पहनते समय लोग कुछ ऐसी गलतियां करते हैं, जोकि कॉमन हैं। अगर आप भी मोती धारण करने वाले हैं तो उन गलतियों को अभी से जान लें ताकि आप ऐसा ना करें।

1. कभी भी खंडित मोती नहीं खरीदना चाहिए। अंगूठी में जड़वाने से पहले मोती को जांच-परख लेना चाहिए नहीं तो इसके परिणाम गलत हो सकते हैं।

2. मोती को चांदी के अलावा कभी भी किसी और धांतू में नहीं पहनना चाहिए। चांदी में मोती जड़वाने से इसका महत्व और भी बढ़ जाता है और इससे मिलने वाला लाभ दोगुना हो जाता है।

3. मोती हमेशा अपनी राशि के अनुसार ही धारण करना चाहिए। कई लोग शौकिया तौर पर इसे पहनना चाहते हैं लेकिन ऐसा सही नहीं है। ज्योतिषी की सलाह और अपनी राशि के अनुसार ही मोती को धारण करना चाहिए नहीं तो इसका उलटा प्रभाव भी पड़ सकता है। इससे बेवजह मानसिक तनाव बढ़ने की संभावना होती है।

4. हर रत्न की तरह ही मोती को भी पहनने का तरीका और विधि है। अगर विधि विधान से इसे धारण नहीं किया गया तो इसके पूरे लाभ नहीं मिल पाते हैं।

मोती को धारण करने का सही तरीका मोती को हमेशा शुक्ल पक्ष के सोमवार को ही धारण करना चाहिए। इसे हमेशा दाहने हाथ की सबसे छोटी उंगली में धारण करना चाहिए। मोती को पूर्णिमा पर भी पहनना काफी शुभ माना जाता है। धारण करने से पहले इसे गंगाजल और कच्चे दूध में कुछ देर रखना चाहिए। इससे निकालकर साफ करके धूप वगैरह दिखाकर ही इसे धारण करें। ध्यान रखें की धारण करते वक्त चंद्रमा के मंत्र का 108 बार उच्चारण करें।