रत्नशास्त्र: सफेद पुखराज किसे पहनना चाहिए? जानें फायदे और धारण का सही तरीका
White Sapphire Gemstone : रत्न और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सफेद पुखराज शुक्र ग्रह का रत्न है। ये रत्न हर किसी को सूट नहीं करता है। जानें इसे कौन पहन सकता है और इसे पहनने का सही तरीका क्या है?
White Sapphire Gemstone: रत्नशास्त्र के अनुसार कुछ रत्न हमारी मुश्किलों को आसान बनाते हैं। वहीं कुछ रत्न मन को शांत रखते हैं। हर एक रत्न का संबंध किसी ना किसी ग्रह के साथ है। कुंडली में ग्रहों की स्थिति के हिसाब से ही कोई भी रत्न धारण करने की सलाह मिलती है। ऐसा ही एक रत्न है सफेद पुखराज जिसका संबंध शुक्र ग्रह से माना जाता है।
शुक्र को प्रेम, सुख-संपदा और धन का कारक मानते हैं। ऐसे में सफेद पुखराज को तब पहनने की सलाह दी जाती है जब रिश्ते, आर्थिक स्थिति और सुख-सुविधाओं पर बुरा असर पड़ने लगता है। वहीं इसकी स्थिति को मजबूत करने के लिए भी कई लोग सफेद पुखराज पहनते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस रत्न को कौन धारण कर सकता है और इसे पहनने का सही तरीका क्या है?
सफेद पुखराज किसे पहनना चाहिए?
रत्न और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वृषभ राशि और तुला राशि वाले लोग इस रत्न को पहन सकते हैं। शुक्र की राशियां होने के नाते शुक्र का रत्न इन दोनों राशियों के जातकों को सूट करेगा। इस रत्न की मदद से इनकी आर्थिक स्थिति के साथ रिश्ते भी मजबूत हो सकते हैं। वहीं कन्या, मिथुन, मकर और कुंभ राशि के लोग भी इस रत्न को धारण कर सकते हैं। इसके अलावा क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों को भी ये रत्न कई फायदे दे सकता है। हालांकि इसे धारण करने से पहले एक बार कुंडली जानकार ज्योतिष को दिखाना जरूरी है।
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सफेद पुखराज के फायदे
शुक्र का रत्न होने के नाते सफेद पुखराज कई तरह के लाभ देता है। सफेद पुखराज को धारण करने से आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार आने की मान्यता है। इसी के साथ सुख-सुविधाएं भी मिलती है। अगर किसी के रिश्ते में मनमुटाव वाली स्थिति है या फिर पार्टनर के साथ हमेशा अनबन होती रहती है तो भी सफेद पुखराज लाभकारी माना जाता है। शादीशुदा लोगों के लिए ये रत्न काफी शुभ माना जाता है। रत्नशास्त्र मान्यता है कि इस रत्न से कपल्स में आपसी समझ बढ़ने लगती है। साथ ही इस रत्न के चलते कॉन्फिडेंस बढ़ता है और पर्सनैलिटी में भी निखार आता है।
सफेद पुखराज पहनने का सही तरीका
रत्नशास्त्र के नियम के हिसाब से सफेद पुखराज को हमेशा शुक्रवार के दिन ही पहनना शुभ होता है। रही बात इसे बनवाने या जड़वाने की तो इसके लिए चांदी या फिर प्लेटिनम को ही चुनें। इस रत्न को हमेशा दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में पहनना चाहिए। नहीं तो इसे तर्जनी उंगली भी पहन सकते हैं। हालांकि धारण करने से पहले सफेद पुखराज को शुद्ध करें और इस दौरान शुक्र के मंत्रों का जाप जरूर करें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
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