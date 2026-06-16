पाइराइट स्टोन बढ़ाता है मेनिफेस्टेशन की पावर? जानें इस्तेमाल करने का सही तरीका
Pyrite Stone Benefits: आजकल पाइराइट स्टोन को लेकर खूब चर्चा हो रही है। जानिए इसके इस्तेमाल से क्या-क्या फायदे होते हैं?
आजकल मार्केट में कई तरह के ऐसे स्टोन्स मिलते हैं जिनके बारे में माना जाता है कि वो अपनी एनर्जी से हमारी जिंदगी पर पॉजिटिव असर डालते हैं। इन्हीं में से एक पाइराइट स्टोन भी है जिसको लेकर आजकल खूब चर्चा भी हो रही है। दिखने में यह बिल्कुल सोने की तरह चमकता हुआ नजर आता है। कई लोग इसका इस्तेमाल क्रिस्टल हीलिंग के लिए करते हैं। वहीं आजकल मेनिफेस्टेशन के दौरान भी लोग इसे अपने पास रखना पसंद करते हैं। इसी वजह से इसे मेनिफेस्टेशन क्रिस्टल भी कहा जाता है। मान्यता है कि इसके आसपास रहने से जिंदगी में पॉजिटिव एनर्जी आती है और कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है।
कैसे काम करता है पाइराइट
पाइराइट का सबसे अच्छा और सही कनेक्शन मेनिफेस्टेशन से जुड़ा हुआ है। मेनिफेस्टेशन का मतलब होता है अपने सपने और लक्ष्य की ओर पूरा ध्यान लगाकर उसे हासिल करने की कोशिश करना और लगातार उस दिशा में मेहनत करते जाना। ऐसे में जब इंसान के दिमाग में ये चीजें हमेशा रहती हैं तो सफलता मिलने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। मान्यता है कि इस काम को पाइराइट काफी आसान बना देता है।
ऐसे कर सकते हैं पाइराइट का इस्तेमाल
पाइराइट का इस्तेमाल अलग-अलग तरीको से किया जा सकता है। इसे आप अपने ऑफिस के डेस्क पर रख सकते हैं। स्टूडेंट्स का मन पढ़ाई में फोकस हो पाए तो इसके लिए आप इसे स्टडी रूप में भी रख सकते हैं। क्रिस्टल के तौर पर भी इसे आसपास रखा जा सकता है वहीं पेंडेंट और ब्रेसलेट के तौर पर भी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं।
पाइराइट स्टोन से होते हैं ये फायदे
1. काम में फोकस बढ़ेगा।
2. कॉन्फिडेंस बढ़ेगा।
3. पैसों से जुड़ी दिक्कत खत्म होगी।
4. नए अवसर आना शुरु होंगे।
रखें इन बातों का ध्यान
अगर आप पाइराइट स्टोन की खूबियों को सुनकर देखकर लाना चाह रहे हैं तो इसे किसी चमत्कार के रूप में ना देखें। मानकर चले कि ये आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए जिंदगी में पॉजिटिविटी ले आएगा और चीजें आसान हो जाएंगी। ये ना सोचें कि बिना किसी मेहनत के ही ये स्टोन आपको सब कुछ दिला देगा। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपकी मेहनत और आपकी पॉजिटिव सोच ही सबसे ज्यादा काम आती है और इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है।
डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न शास्त्र
फेंगशुई
हस्तरेखा शास्त्र