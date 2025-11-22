Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़gemstone can aquarius people wear pearl know the bad impact
रत्नशास्त्र: मोती पहन सकते हैं कुंभ राशि वाले लोग? जानें किन राशियों पर पड़ता है बुरा प्रभाव

रत्नशास्त्र: मोती पहन सकते हैं कुंभ राशि वाले लोग? जानें किन राशियों पर पड़ता है बुरा प्रभाव

संक्षेप:

रत्नशास्त्र में मोती का विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्र के हिसाब से मोती को हमेशा राशि के अनुसार ही पहनना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि क्या कुंभ राशि वाले जातक इसे पहन सकते हैं? साथ ही जानेंगे कि कौन-कौन सी राशियों को मोती जरूर धारण करना चाहिए?

Sat, 22 Nov 2025 02:16 PMGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

रत्नशास्त्र के जरिए अलगअ-अलग रत्नों के बारे में बताया गया है। कुछ ऐसे रत्न हैं जिनका प्रभाव हमारे ऊपर जल्दी ही दिखने लगता है। इनमें से एक है मोती। शास्त्र में मोती को काफी शक्तिशाली माना गया है। छोटा सा दिखने वाला ये रत्न वो काम कर जाता है जो अच्छे अच्छे नहीं कर पाते हैं। बता दें कि मोती का संबंध चंद्रमा से होता है। ऐसे में इसे वो लोग पहनते हैं जिसे अपनी कुंडली में चंद्रमा ग्रह को मजबूत करना होता है। अगर इसे अनुकूल राशि के लोग नहीं पहनते हैं तो ये गलत परिणाम भी देता है। बता दें कि मोती ऐसा रत्न है जिसे हर कोई धारण करना चाहता है लेकिन इसे राशि के अनुसार ही पहनना चाहिए। आज जानते हैं कि क्या कुंभ राशि वाले इस रत्न को धारण कर सकते हैं?

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कुंभ राशि और मोती

रत्नशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से कुंभ राशि के लोग मोती नहीं पहन सकते हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो इसका लाभ मिलने की बजाए जिंदगी में कष्ट ही आते हैं। दरअसल कुंभ राशि के जातकों का ग्रह स्वामी शनि ग्रह है। शनि और चंद्रमा की आपस में नहीं बनती है। दोनों के बीच शत्रुता का भाव होता है। ऐसे में कुंभ राशि वालों को मोती से बनी हर एक चीज से दूर ही रहना चाहिए। बता दें कि अगर गलती से भी कुंभ राशि वाले मोती धारण करते हैं तो इनके करियर पर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। साथ में तनाव भी खूब होने लगता है। शास्त्र के हिसाब से कुंभ के अलावा मकर, वृषभ और तुला राशि के जातकों को मोती नहीं पहनना चाहिए।

ये भी पढ़ें:रत्नशास्त्र: मोती धारण करते समय जरूर पढ़ें ये मंत्र, मिलेगी भगवान शिव की कृपा

इन लोगों को सूट करता है मोती

शास्त्र के अनुसार कुल 4 राशियों के लिए मोती किसी वरदान से कम नहीं होता है। ये चार राशियां हैं- मेष, कर्क, वृश्चिक और मीन। मोती पहनने से पहले अपनी कुंडली को एक बार ज्योतिषी को जरूर दिखाना चाहिए। दरअसल कुंडली में अगर नीच का चंद्रमा होता है तो मोती पहनने से मना किया जाता है। साथ ही अगर किसी शख्स की कुंडली में अगर चंद्रमा शनि और राहु के साथ होता है तो ऐसे लोगों को भी मोती पहनने की मनाही होती है।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए रत्नशास्त्र विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Ratna Jyotish
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने