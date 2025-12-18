Gemstone: मोती धारण करने से पहले ध्यान में रखें ये 5 बातें, भूलकर भी ना करें ये गलती

संक्षेप: रत्न शास्त्र की दुनिया में मोती को सबसे खास माना जाता है। इस रत्न को पहनने के जो नियम हैं, उनका पालन जरूर करना चाहिए। सही तरीके से पहने गए मोती से जिंदगी में कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिलते है। तो चलिए जानते है इससे जुड़े कुछ नियमों को…

Gemstone Tips of Pearl: रत्न शास्त्र की दुनिया में कई ऐसे चमत्कारी रत्न हैं, जिनकी मदद से जिंदगी को आसान बनाया जा सकता है। कुंडली में ग्रहों की स्थिति का आंकलन करके सही रत्न का चुनाव किया जा सकता है। हर ग्रह के हिसाब से कई रत्न होते हैं जोकि जिंदगी में आने वाली बाधा को कम करते हैं। सही तरीके से पहने गए रत्नों का प्रभाव ज्यादा होता है। बात की जाए मोती की तो इसे पहनने से पहले कई चीजों का ध्यान रखना चाहिए। नीचे विस्तार से जानें कि मोती किन लोगों को नहीं पहनना चाहिए और किन लोगों को इससे बचना चाहिए? साथ ही जानिए कि इसे पहनते वक्त कौन सी गलतियां नहीं करनी है...

मोती पहनते वक्त रखें इन बातों का ध्यान 1. मान्यता के हिसाब से मोती हमेशा उसी हाथ की कनिष्ठा उंगली में पहनना चाहिए, जिससे ज्यादा काम किया जाता है। साथ ही इसे पंडित की सलाह पर ही पहनना चाहिए। इसे लेकर यही सलाह दी जाती है कि मोती की अंगूठी को कभी भी सोने में नहीं बल्कि चांदी में ही बनवाना चाहिए।

2. इस बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि इसे कभी गोमेद और नीलम के साथ नहीं धारण करना चाहिए। दरसअल इन्हें साथ पहनने से कई नुकसान होते हैं और मानसिक तनाव बहुत होता है।

3. मोती की अंगूठी को धारण करने से पहले दूध और गंगाजल से शुद्ध करना चाहिए। इस दौरान ॐ सोमाय नमः या चंद्र मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। ध्यान रखें कि मंत्र का जाप करते वक्त किसी भी तरह की कोई बाधा ना हो।

4. मोती को हमेशा कुंडली दिखाकर ही धारण करें। पंडित की बिना सलाह के मोती को धारण करने से नुकसान होने के चांस ज्यादा होते हैं। अपनी राशि के अनुसार ही अगर कोई रत्न धारण किया जाएगा तो ये लाभ देते हैं और ठीक यही मोती पर भी लागू होता है। रत्न शास्त्र के अनुसार मोती को कर्क, मेष, वृश्चिक और मीन राशि के लोग धारण कर सकते हैं। वहीं मिथुन, कन्या, मकर, कुंभ, मेष, सिंह और धनु को एक बार कुंडली दिखाकर ही इस रत्न का धारण करना चाहिए। दरअसल इस राशि के जातकों पर मोती गलत प्रभाव डाल सकता है।

5. मोती पहनने के बाद अगर मन शांत ना लगे और आप अंदर से काफी इमोशनल महसूस करने लगे तो इसे तुरंत उतार देना ही बेहतर होगा। कई बार रत्न बहुत ज्यादा प्रभाव छोड़ते हैं, जिसका असर हमें अपने ऊपर देखने को मिलता है। अगर किसी भी स्थिति में असहज लगने लगे तो इसे उतार देना बेहतर है।