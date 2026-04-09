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रत्नशास्त्र: नीलम पहनने से मिलते हैं ये 4 लाभ, इन राशियों के लोग रहें दूर नहीं तो पड़ेगा उलटा असर

Apr 09, 2026 10:51 am ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
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Benefits of Blue Sapphire: रत्न शास्त्र में नीलम को पावरफुल माना गया है। अगर इसे गलत राशि के लोग पहन लें तो ये गलत असर डाल सकती है और इससे काम खराब हो सकते हैं। 

रत्नशास्त्र: नीलम पहनने से मिलते हैं ये 4 लाभ, इन राशियों के लोग रहें दूर नहीं तो पड़ेगा उलटा असर

Blue Sapphire Benefits: रत्न शास्त्र की दुनिया में हर एक रत्न कीमती और खास है। इस शास्त्र के अनुसार रत्न हमारी जिंदगी में पॉजिविटी ले आते हैं। ऐसा होता भी है क्योंकि माना जाता है कि सारे रत्न किसी ना किसी ग्रह से जुड़े हुए हैं और अगर कुंडली के हिसाब से इन्हें धारण किया जाए तो जिंदगी में आने वाली परेशानियां कम हो जाती हैं। अगर मेहनत करने के साथ-साथ सही रत्न धारण कर लिया जाए को काम में रुकावट नहीं आती है। वहीं गलत रत्न धारण करने से चीजें खराब भी हो सकती हैं। दरअसल हर एक रत्न अपने साथ कोई ना कोई एनर्जी जरूर लिए रहते हैं और इसी वजह से काफी पावरफुल भी माने जाते हैं।

आज एक ऐसे ही रत्न के बारे में थोड़ा करीब से समझेंगे और वो रत्न है नीलम जिसे ब्लू सफायर के नाम से भी जाना जाता है। रत्न शास्त्र के हिसाब से इन रत्न का ताल्लुक शनि ग्रह से होते हैं। आइए जानते हैं कि आखिर नीलम को धारण करने से क्या-क्या लाभ मिल सकते हैं? साथ ही जानेंगे कि आखिर इस रत्न को किन-किन राशियों के लोग नहीं पहन सकते हैं?

नीलम से मिलते हैं ये लाभ

1. जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि लंबे समय से ऐसी स्थिति बन रही है कि हर काम अटक जाता है या फिर रुक ही जाता है तो उनके लिए नीलम जादुई साबित हो सकता है। कई बार ऐसा होता है ना कि लगातार कड़ी मेहनत के बाद भी सही रिजल्ट नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति में रत्न शास्त्र में नीलम पहनने की सलाह दी जाती है।

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2. वहीं अगर किसी का फोकस काम में बार-बार बिगड़ता है और मन अशांत रहने लगता है तो भी उसे ज्योतिष शास्त्र में नीलम पहनने की सलाह दी जाती है। इसके पीछे की वजह ये है क्योंकि नीलम पहनने से ना सिर्फ फोकस बढ़ता है बल्कि मन शांत रहने लगता है। ऐसी स्थिति में लोग जिंदगी से जुड़े सही फैसले ले पाते हैं।

3. रत्न शास्त्र के हिसाब से नीलम हर किसी को सूट नहीं करता है। अगर ये रत्न किसी को सूट कर जाए तो उसकी जिंदगी में पैसों से जुड़ी दिक्कतें खत्म होने लगती हैं। अगर किसी की आर्थिक स्थिति में बार-बार उतार-चढ़ाव आ रहा है तो ऐसे लोगों को नीलम जरूर पहनना चाहिए।

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4. कहते हैं ना कि हर काम में सफलता हासिल करने के लिए कॉन्फिडेंस का होना जरूरी है। ये चीज हर किसी में नहीं होती है। जो लोग इस चीज से जूझते आ रहे हैं, उन्हें नीलम जरूर धारण करना चाहिए।

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ये लोग ना धारण करें नीलम

रत्न शास्त्र की दुनिया में नीलम को काफी असरदार रत्न माना जाता है। ऐसे में जब भी आप इसे धारण करने का मन बनाएं तो किसी जानकार ज्योतिषी की सलाह जरूर लें। नीलम हर किसी सूट नहीं करता है। शास्त्र के हिसाब से मंगल की राशि मेष और वृश्चिक वालों को इसे धारण करने से बचना चाबिए। वहीं धनु और मीन राशि वालों को भी इसे धारण नहीं करना चाहिए क्योंकि ये गुरु की राशियां हैं। वहीं चंद्रमा की राशि कर्क वालों को भी इसे पहनने से पहले सलाह मशविरा जरूर ले लेना चाहिए। वहीं सिंह राशि सूर्य की है और इनके जातकों पर नीलम बुरा असर डाल सकता है। मिथुन और कन्या राशि बुध से संबंधित है और ऐसे में इन लोगों को भी नीलम से बचना चाहिए।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए रत्नशास्त्र विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो


गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।


परिचय और अनुभव

गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।


करियर

गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।


एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच

गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।


व्यक्तिगत रुचियां

काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।


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