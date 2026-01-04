Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Gemology Who should wear the lahsuniya gemstone know rules and benefits
किन लोगों को पहनना चाहिए लहसुनिया रत्न, जानें नियम व फायदे

किन लोगों को पहनना चाहिए लहसुनिया रत्न, जानें नियम व फायदे

संक्षेप:

ज्योतिष के मुताबिक किसी भी रत्न को पहनने से पहले विशेषज्ञ की जरूर सलाह लेनी चाहिए। वरना शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। ऐसे में आज हम आपको एक बेहद पावरफुल रत्न के बारे में बताएंगे, जिन्हें पहनने से कई लाभ मिलते हैं। यह रत्न है लहसुनिया।

Jan 04, 2026 06:10 pm ISTDheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

लोग अपनी तरक्की और भाग्योदय के लिए तरह-तरह के रत्न धारण करते हैं। लेकिन ज्योतिष के मुताबिक किसी भी रत्न को पहनने से पहले विशेषज्ञ की जरूर सलाह लेनी चाहिए। वरना शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। ऐसे में आज हम आपको एक बेहद पावरफुल रत्न के बारे में बताएंगे, जिन्हें पहनने से कई लाभ मिलते हैं। यह रत्न है लहसुनिया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

कैसे पहचानें
लहसुनिया रत्न को को वैदूर्य रत्न भी कहा जाता है। इसकी सबसे खास पहचान है इसकी चमक और बीच में दिखने वाली सीधी रेखा होती है। ज्योतिष के मुताबिक लहसुनिया रत्न को केतु ग्रह से जोड़ा जाता है, जो एक छाया ग्रह माना जाता है और अचानक असर दिखाने के लिए जाना जाता है। ऐसे में इसे धारण करने से पहले नियम जरूर जान लें।

ध्यान रखें ये बातें

ज्योतिष के अनुसार, जिन लोगों की कुंडली में केतु ग्रह कमजोर या अशुभ स्थिति में होता है, उनके लिए लहसुनिया रत्न बेहद फायदेमंद माना जाता है। यह रत्न केतु के नकारात्मक असर को कम करने में मदद करता है। खासतौर पर जिन लोगों को अचानक नुकसान, डर, मानसिक उलझन या बार-बार रुकावटों का सामना करना पड़ता है, उन्हें ज्योतिष सलाह के बाद लहसुनिया पहनना चाहिए।

इन राशियों के लिए शुभ और अशुभ
मेष, सिंह, धनु और मीन राशि वालों को आमतौर पर लहसुनिया पहनने से बचने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा गर्भवती महिलाएं, दिल या दिमाग से जुड़ी गंभीर परेशानी वाले लोग और जिनकी कुंडली में केतु दूसरे, सातवें, आठवें या बारहवें भाव में हो, उन्हें भी यह रत्न नहीं पहनना चाहिए।

कब और कैसे पहनें
- लहसुनिया को आमतौर पर चांदी या सोने में जड़वाकर पहना जाता है।
- इसे अंगूठी, ब्रेसलेट या पेंडेंट के रूप में धारण किया जा सकता है, बस ध्यान रखें कि स्टोन आपकी स्किन को छूता रहे।
- पहनने से पहले इसे दूध, पानी या गंगाजल से शुद्ध करना अच्छा माना जाता है।
- शनिवार या मंगलवार और शुक्ल पक्ष में इसे धारण करना बेहतर माना जाता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:रत्न शास्त्र किन राशि के लोगों को पहननी चाहिए नीलम, जाने विधि व फायदे
ये भी पढ़ें:रत्न शास्त्र: गोमेद रत्न किन लोगों को धारण करना चाहिए? जानिए नियम और फायदे
ये भी पढ़ें:रत्न शास्त्र: भाग्य और तरक्की के लिए पहनें ये 3 रत्न, पर जान लें नियम
Dheeraj Pal

लेखक के बारे में

Dheeraj Pal
डिजिटल जर्नलिजम में करीब 6 साल का अनुभव। एजुकेशन, स्पोर्ट्स, टेक-ऑटो और धर्म बीट पर मजबूत पकड़ है। यूट्यूब कंटेंट प्रोड्यूसर व रिपोर्टिंग का भी अनुभव। हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएट हैं। और पढ़ें
Astrology
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने