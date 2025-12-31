रत्न शास्त्र: गोमेद रत्न किन लोगों को धारण करना चाहिए? जानिए नियम और फायदे

संक्षेप: Gemology: हर रत्न का संबंध किसी ना किसी ग्रह या देवी-देवता से रहता है। आज हम आपको गोमेद रत्न के बारे में बताएंगे, जिसे हेसोनाइट गार्नेट कहा जाता है। यह रत्न राहु ग्रह से संबंधित है।

ज्योतिष शास्त्र में कई प्रभावशाली रत्न मौजूद है। मान्यता है कि अगर ज्योतिष के मुताबिक सही समय और सही रत्न को धारण किया जाए, तो जीवन बदल जाता है। हर रत्न का संबंध किसी ना किसी ग्रह या देवी-देवता से रहता है। आज हम आपको गोमेद रत्न के बारे में बताएंगे, जिसे हेसोनाइट गार्नेट कहा जाता है। यह रत्न राहु ग्रह से संबंधित है। मान्यता है कि यदि राहु कुंडली में गड़बड़ जगह बैठ जाए, तो जीवन में डर, भ्रम, पैसों की परेशानी और गलत फैसले बढ़ जाते हैं। ऐसे में गोमेद को राहु के असर को संतुलित करने वाला रत्न माना जाता है। चलिए इसे पहनने के नियम और फायदे जानते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

किन्हें पहनना चाहिए

ज्योतिष के मुताबिक गोमेद रत्न को आमतौर पर वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला और कुंभ राशि वालों के लिए शुभ माना जाता है। लेकिन इसे धारण करते वक्त कुंडली देखना फिर भी जरूरी है। ऐसे में किसी विशेषज्ञ से जरूर परामर्श लें। गोमेद हर किसी के लिए नहीं होता है. यह खासतौर पर उन लोगों के लिए शुभ माना जाता है, जिनकी कुंडली में राहु कमजोर या परेशान कर रहा हो। इसके अलावा जिनकी जिंदगी में बार-बार रुकावट, डर या असमंजस बना रहता है, उन्हें भी यह रत्न पहनना चाहिए। जो लोग राजनीति, मीडिया, वकालत, सेल्स, पब्लिक डीलिंग जैसे क्षेत्रों में हैं।

गोमेद किसे नहीं पहनना चाहिए

मान्यता है कि जिन लोगों को पहले से अत्यधिक गुस्सा या बेचैनी रहती है, उन्हें यह रत्न नहीं पहनना चाहिए। गंभीर मानसिक रोग या हृदय संबंधी बीमारी वाले व्यक्तियों के लिए भी यह उपयुक्त नहीं माना जाता हैष इसके अलावा, कर्क राशि के जातकों को बिना विशेषज्ञ की सलाह के गोमेद पहनने से बचना चाहिए।

गोमेद पहनने की विधि

- गोमेद पहनने के लिए सबसे शुभ दिन शनिवार का दिन है। इसे सूर्यास्त के बाद पहनना शुभ माना जाता है।

- इसे चांदी की अंगूठी में पहनना चाहिए। साथ ही इसे दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में धारण करें।

- पहनने से पहले गंगाजल या साफ पानी से शुद्ध करें।

- 108 बार 'ॐ रां राहवे नमः' मंत्र का जाप करें.

गोमेद पहनने के फायदे

रत्न शास्त्र में गोमेद रत्न पहनने से रुके हुए कार्य धीरे-धीरे पूर्ण होने लगते हैं और आर्थिक समस्याओं में भी कमी आ सकती है। यह बुरी आदतों और गलत संगत से दूरी बनाने में सहायक माना जाता है। इसके अलावा इससे नींद बेहतर होती है और बुरे सपने कम आते हैं। कई लोग यह भी मानते हैं कि गोमेद पहनने से मानसिक शांति प्राप्त होती है।