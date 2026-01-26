Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Gemology Who should wear a pearl gemstone Know the rules before wearing it
रत्न शास्त्र: किन लोगों को पहनना चाहिए मोती रत्न, धारण करने से पहले जान लें नियम

रत्न शास्त्र: किन लोगों को पहनना चाहिए मोती रत्न, धारण करने से पहले जान लें नियम

संक्षेप:

ज्योतिष के मुताबिक, मोती रत्न उन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद माना जाता है, जिनकी कुंडली में चंद्र कमजोर होता है। जिन लोगों को मानसिक तनाव रहता है, या खूब टेंशन लेते हैं, तो उनके लिए मोती अच्छा माना जाता है।

Jan 26, 2026 06:53 pm ISTDheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

रत्न शास्त्र में कई प्रभावशाली रत्न का जिक्र मिलता है। वैसे मुख्य रूप से 9 रत्न हैं, जिनमें मोती एक महत्वपूर्ण रत्न है। सफेद मोती को पर्ल भी कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र में इसका संबंध चंद्र ग्रह से माना जाता है। चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है। अगर किसी की लाइफ में ज्यादा टेंशन, ओवरथिंकिंग या इमोशनल अप-डाउन रहता है, तो मोती रत्न उसे बैलेंस करने में मदद करता है। माना जाता है कि मोती पहनने से मन शांत रहता है और सोच पॉजिटिव होती है। लेकिन अक्सर लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि मोती रत्न किन लोगों को पहनना चाहिए और इसे धारण करने का नियम क्या है?

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

ज्योतिष के मुताबिक, मोती रत्न उन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद माना जाता है, जिनकी कुंडली में चंद्र कमजोर होता है। जिन लोगों को मानसिक तनाव रहता है, या खूब टेंशन लेते हैं, तो उनके लिए मोती अच्छा माना जाता है। इसके अलावा मोती रत्न कर्क, वृश्चिक, मीन और कुछ मामलों में मेष राशि वालों के लिए पहनना काफी शुभ होता है। इसके अलावा जो लोग गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाते, नींद की समस्या से जूझ रहे हैं या हमेशा बेचैनी महसूस करते हैं, उन्हें भी मोती फायदा दे सकता है।

मोती पहनने से अन्य फायदे

- मोती मन को ठंडक देने वाला रत्न माना जाता है।

- यह तनाव, चिंता और बेचैनी को कम करने में मदद करता है।

- मोती पहनने से बोलने का तरीका भी अच्छा होता है। इससे रिश्तों में सुधार देखने को मिलता है।

- मोती त्वचा से जुड़ी दिक्कतों में भी मददगार माना जाता है।

- इससे स्किन में नेचुरल ग्लो आता है।

मोती पहनने का सही तरीका

- मोती हमेशा असली पहनना चाहिए। साथ ही किसी जानकार ज्योतिषि से परामर्श लेकर ही पहनें।

- इसे चांदी की अंगूठी में जड़वाकर दाहिने हाथ की छोटी उंगली में पहनना चाहिए।

- पहनने से पहले मोती को गंगाजल और कच्चे दूध से साफ किया जाता है।

- इसके बाद 'ॐ सोमाय नमः' मंत्र का 108 बार जाप करके इसे पहनना शुभ माना जाता है।

- मोती पहनने के लिए सोमवार का दिन सबसे अच्छा माना जाता है, खासकर सुबह का समय।

ना करें ये गलतियां

- कभी भी टूटा, दागदार या नकली मोती ना पहनें।

- मोती बहुत सॉफ्ट होता है, इसलिए इसे केमिकल, साबुन या परफ्यूम से दूर रखें।

डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:रत्न शास्त्र: पढ़ाई में सफलता का द्वार खोलता है यह रत्न, जानिए पहनने के नियम
ये भी पढ़ें:धन और भाग्य में वृद्धि करता है यह रत्न, पर धारण करने से पहले जान लें नियम
ये भी पढ़ें:रत्न शास्त्र: नीलम रत्न पहनकर भूलकर भी ना करें ये काम, भुगतना पड़ सकता है कष्ट
ये भी पढ़ें:रत्न शास्त्र: पुखराज की अंगूठी किस हाथ की उंगली में पहननी चाहिए? जानिए नियम
ये भी पढ़ें:रत्न शास्त्र: बेहद पॉवरफुल है ये 4 रत्न, पहनते ही खुल जाएंगे तरक्की के रास्ते
Dheeraj Pal

लेखक के बारे में

Dheeraj Pal
डिजिटल जर्नलिजम में करीब 6 साल का अनुभव। एजुकेशन, स्पोर्ट्स, टेक-ऑटो और धर्म बीट पर मजबूत पकड़ है। यूट्यूब कंटेंट प्रोड्यूसर व रिपोर्टिंग का भी अनुभव। हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएट हैं। और पढ़ें
Astrology
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने