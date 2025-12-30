Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Gemini Yearly Horoscope 2026 Mithun Varshik Rashifal 2026 for career finance love and health Rashifal
मिथुन वार्षिक राशिफल 2026 : धन की स्थिति कब बदलेगी, मिथुन वाले ज्योतिर्विद के अनुसार करें ये उपाय

संक्षेप:

Gemini annual Horoscope 2026 Hindi : साल 2026 मिथुन राशि वालों के लिए पहचान, प्रगति और आर्थिक स्थिरता लेकर आ रहा है। गुरु और शनि की चाल आपके व्यक्तित्व, करियर और परिवार तीनों को नए सिरे से दिशा देगी। 

Dec 30, 2025 02:56 pm ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, पंडित राघवेंद्र शर्मा
Gemini annual Horoscope 2026 Hindi : वर्ष के प्रारंभ में मन में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। कारोबार में भागदौड़ अधिक रहेगी। 15 जनवरी के बाद किसी मित्र के सहयोग से कारोबार में कुछ बदलाव की संभावना बन रही है। किसी दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। 13 फरवरी के बाद भागदौड़ के सार्थक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। 11 मार्च से कारोबार में वृद्धि होगी। 03 अप्रैल से रहन-सहन कष्टमय हो सकता है। परिवार में शांति बनाए रखने के प्रयास करें। परिवार में शांति बनाए रखने का प्रयास करें। 16 मई से अपनी सेहत के प्रति सचेत रहें। खर्चों में वृद्धि हो सकती है। मन परेशान भी हो सकता है, परंतु किसी मित्र के सहयोग से आय में वृद्धि हो सकती है।

धन की स्थिति में सुधार होगा

02 जून के बाद धन की स्थिति में सुधार होगा। किसी मित्र या किसी परिचित के सहयोग से नौकरी में बदलाव भी हो सकता है। परिवार में सुख-शांति रहेगी। 17 जुलाई के बाद कारोबार के लिए पिता या परिवार के किसी बुजुर्ग से धन मिल सकता है। कारोबार में कुछ उतार-चढ़ाव भी देखने की स्थिति आ सकती है। 23 अगस्त के बाद कारोबार में वृद्धि होगी। कारोबार के लिए यात्रा भी बढ़ सकती है। रहन-सहन अव्यवस्थित भी हो सकता है। 19 सितंबर के बाद मानसिक शांति के लिए प्रयास करें। व्यर्थ के वाद-विवाद से बचें। 17 नवंबर के बाद नौकरी में कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है अथवा कार्यक्षेत्र में बदलाव भी हो सकता है। कार्यक्षेत्र में परिश्रम अधिक रहेगा। 06 दिसंबर के बाद नौकरी में स्थान परिवर्तन के योग भी बन रहे हैं। खर्चों में वृद्धि भी हो सकती है।

मिथुन राशि वाले नए साल में करें ये उपाय

मंगलवार के दिन हनुमान जी के चरणों में शाम के समय गुड़ चढ़ाया करें।

प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें।

शुक्रवार के दिन नहाने के पानी में एक चम्मच दूध डालकर स्नान किया करें।

सवा छह रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में जड़वा कर दाहिने हाथ की कनिष्ठा उंगली में धारण करें।

सोने का छल्ला या अंगूठी दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में धारण करें।

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
