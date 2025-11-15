मिथुन साप्ताहिक राशिफल: इस हफ्ते सताएगी एक्स की याद, मिलेगा विदेश में नौकरी करने का मौका

संक्षेप: Gemini Horoscope Mithun Rashi Ka Rashifal Sapthaik Horoscope 16-22 November 2025: राशि चक्र की यह तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।

Gemini Weekly Horoscope, मिथुन साप्ताहिक राशिफल (16-22 नवंबर, 2025): इस हफ्ते आपकी लवलाइफ काफी अच्छी रहेगी। इस वजह से आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी बैलेंस्ड रहेगी। पार्टनर की वजह से आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी काफी सपोर्ट मिलेगा। ऑफिस में आपको अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा। पैसे और सेहत के मामले में चीजें सकारात्मक ही रहेंगी। इस हफ्ते बस इस चीज का ध्यान रखिए कि आपको कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। वहीं सेहत इस हफ्ते सही रहने वाली है। अगर लव लाइफ में कोई दिक्कत आती भी है तो उसे सही से निपटाने की पूरी कोशिश करें।

मिथुन लव राशिफल इस हफ्ते लव लाइफ सुंदर होगी। आप काफी खुश रहेंगे क्योंकि आपके पैरेंट्स आपकी शादी के लिए मंजूरी दे सकते हैं। वहीं अगर आपने किसी को प्रपोज किया था, तो आज जवाह हां में मिल सकता है। इस हफ्ते पार्टनर और आपके बीच की गलतफहमी भी मिट जाएगी। कुछ महिला जातक इस हफ्ते थोड़ी इमोशनल होंगी। हो सकता है कि ये लोग अपने एक्स के पास वापस जाने की सोचें। जो लोग अभी कुछ दिन पहले ही रिश्ते में आए हैं, उन्हें बस इतना ध्यान रखना है कि अपनी सोच को पार्टनर पर थोपना नहीं है। जो लड़कियां सिंगल हैं, उन्हें इस हफ्ते ऑफिस या फिर क्लास का कोई लड़का प्रपोज कर सकता है। शादीशुदा महिलाएं अपने पार्टनर पर थोड़ा ध्यान देंगी तो सुख-शांति बनी रहेगी।

मिथुन करियर राशिफल करियर के मामले में ये हफ्ता मिथुन राशि वालों के लिए सही जाने वाला है। कोई बड़ा चैलेंज सामने नहीं आने वाला है। हालांकि इस हफ्ते विदेश में नौकरी का मौका मिल सकता है। वहीं कुछ लोगों का ट्रांसफर भी हो सकता है। आईटी, सिविल इंजीनियरिंग, डिजाइनिंग और हेल्थकेयर की फील्ड से जुड़े लोगों के लिए ऐसे चांस ज्यादा होंगे। जो लोग जॉब बदलने की सोच रहे थे, वो इस हफ्ते थोड़ा एक्टिव रहें। इस हफ्ते आपके पास अच्छे मौके आ सकते हैं। इस दौरान आप सही मौके को चुनने की कोशिश करें। जल्द ही आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। जो लोग बिजनेस से जुड़े हैं, उनके कई मुद्दे इस हफ्ते सुलझने वाले हैं। कुछ लोग इस हफ्ते नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं।

मिथुन आर्थिक राशिफल इस हफ्ते मिथुन राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति सही रहने वाली है। इस हफ्ते आप स्मार्ट तरीके से इन्वेस्टमेंट से जुड़े फैसले लेंगे। फैशन, मैन्युफैक्चरिंग, बैंकिंग, फार्मा और ट्रांसपोर्ट से जुड़े ट्रेडर्स को इस हफ्ते अच्छे रिटर्न मिलने वाले हैं। इस हफ्ते आप गाड़ी लेने का मन बनाएंगे। वहीं हो सकता है कि मन में नई प्रॉपर्टी खरीदने का विचार आए। आप इस हफ्ते देश से बाहर घूमने की भी प्लानिंग कर सकते हैं। इसी हफ्ते आप होटल और फ्लाइट वगैरह बुक कर सकते हैं।

मिथुन स्वास्थ्य राशिफल इस हफ्ते अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अच्छे से बैलेंस करिए। कुछ महिलाओं को इस हफ्ते गाइनोकॉलॉजिकल दिक्कतें हो सकती हैं। हालांकि कुल मिलाकर आपकी सेहत सही रहने वाली है। इस हफ्ते आपको अच्छी नींद आने वाली है। वहीं बच्चे खेलते वक्त थोड़ी सावधानी बरतें। जो लोग हार्ट की दिक्कत से परेशान हैं, वो हफ्ते के दूसरे हिस्से में थोड़ा सावधान रहें। अगर किसी तरह का नशा छोड़ना चाहते हैं तो ये हफ्ता सही है।

