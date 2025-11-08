मिथुन साप्ताहिक राशिफल: मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 9 से 15 नवंबर तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

संक्षेप: Gemini Weekly Horoscope mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशी है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है। आइए जानते हैं, 9 से 15 नवंबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा…

Gemini Weekly Horoscope mithun saptahik rashifal, मिथुन साप्ताहिक राशिफल (9-15 नवंबर 2025) : इस हफ्ते रिश्ते में चल रही हलचल को सुलझाने की कोशिश करें। काम में आपकी मेहनत और लगन रंग लाएगी, अच्छे नतीजे मिलेंगे। पैसों की स्थिति सुधरेगी, लेकिन सेहत पर थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। लाइफस्टाइल में लापरवाही न करें, वरना छोटी-मोटी दिक्कतें हो सकती हैं।

लव राशिफल: इस हफ्ते प्यार में उतार-चढ़ाव रह सकते हैं, खासकर हफ्ते की शुरुआत में।रिश्ते में कुछ गलतफहमियां या तनाव आ सकता है, लेकिन खुलकर बात करने से सब सुलझ जाएगा। कुछ पुरुष जातकों को पुराने रिश्ते से जुड़ी परेशानी फिर से परेशान कर सकती है, इसलिए अतीत को पीछे छोड़ना बेहतर रहेगा। शादीशुदा महिलाएं इस हफ्ते परिवार के किसी सदस्य की दखल से परेशान हो सकती हैं। इस बारे में पति से खुलकर बात करें। जो महिलाएं सिंगल हैं, उन्हें इस हफ्ते किसी पार्टी या इवेंट में शादी या रिलेशनशिप का प्रस्ताव मिल सकता है। कुल मिलाकर प्यार में ईमानदारी और संवाद बनाए रखना ही इस हफ्ते की कुंजी है।

करियर राशिफल: ऑफिस में कुछ छोटी दिक्कतें रह सकती हैं, लेकिन आपकी मेहनत और परफॉर्मेंस पर असर नहीं पड़ेगा। ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहें और बस अपने काम पर ध्यान दें। जो लोग मशीनों या तकनीकी काम से जुड़े हैं, उन्हें इस हफ्ते ज्यादा घंटे काम करना पड़ सकता है। कुछ लोग नौकरी छोड़कर नई जगह जाने का फैसला ले सकते हैं। प्रोफाइल अपडेट करने का समय सही है। छात्रों को पढ़ाई पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है ताकि एग्जाम अच्छे जाएं। बिजनेस करने वालों को इस हफ्ते नए कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त सावधान रहना चाहिए, क्योंकि पार्टनर से पूरा सहयोग नहीं मिलेगा।

आर्थिक राशिफल: पैसों के लिहाज से हफ्ता अच्छा रहेगा। लंबे समय से रुके हुए बिल या उधारी के पैसे वापस मिल सकते हैं। कुछ लोग बैंक लोन क्लियर कर पाएंगे, जिससे राहत महसूस होगी। नए इलेक्ट्रॉनिक सामान या गैजेट खरीदने का भी योग है। खुशी के लिए पैसे खर्च करना ठीक है, लेकिन अनावश्यक खर्चों से बचें और सेविंग पर ध्यान दें। दान-पुण्य करने का भी अवसर मिलेगा। इससे मन की शांति बढ़ेगी। ट्रेडर्स या बिजनेस करने वालों के लिए टैक्स से जुड़े पुराने मामले सुलझ सकते हैं।

स्वास्थ्य राशिफल: इस हफ्ते थोड़ी बहुत वायरल या सीजनल इंफेक्शन की संभावना है। जिन्हें सांस या छाती से जुड़ी दिक्कतें हैं, वे जरा सतर्क रहें। भोजन में पौष्टिक चीजें, सब्जियां और प्रोटीन शामिल करें। बच्चों को पेट दर्द, सिरदर्द या हाथों-पैरों में हल्का दर्द रह सकता है। अगर टू-व्हीलर चलाते हैं तो खासकर शाम के वक्त सावधानी रखें। फलों और हरी सब्जियों का सेवन बढ़ाएं और पानी भरपूर पिएं।

