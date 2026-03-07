Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

मिथुन साप्ताहिक राशिफल: मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 8 से 14 मार्च तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

Mar 07, 2026 08:37 pm ISTDr JN Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Gemini Weekly Horoscope mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशी है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है। आइए जानते हैं, 8 से 14 मार्च तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा…

मिथुन साप्ताहिक राशिफल: मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 8 से 14 मार्च तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

Gemini Weekly Horoscope mithun saptahik rashifal, मिथुन साप्ताहिक राशिफल (8-14 मार्च 2026): इस हफ्ते मिथुन राशि के लोगों के लिए समय कई मामलों में सकारात्मक रह सकता है। रिश्तों में समझदारी और धैर्य रखना जरूरी होगा। कामकाज में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जो आपकी प्रोफेशनल क्षमता को दिखाने का मौका देंगी। आर्थिक मामलों में स्थिति अच्छी रह सकती है और कुछ लोग नए निवेश की योजना भी बना सकते हैं। सेहत के मामले में हल्की परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन बड़ी चिंता की बात नहीं दिख रही।

मिथुन प्रेम राशिफल- रिश्तों में समझदारी से काम लें

सप्ताह की शुरुआत में प्रेम संबंधों में हल्की-फुल्की परेशानियां आ सकती हैं। छोटी बातों पर बहस बढ़ सकती है, इसलिए गुस्से पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। पार्टनर की बात ध्यान से सुनने की कोशिश करें, इससे कई गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। कुछ लोगों को पुराने प्रेम संबंध से जुड़ी उलझनों को सुलझाने का मौका मिल सकता है, लेकिन इसका असर वर्तमान रिश्ते पर न पड़ने दें। सिंगल लोगों के जीवन में इस सप्ताह कोई नया व्यक्ति आ सकता है। जो लोग अपने क्रश से अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, उनके लिए यह समय अच्छा माना जा सकता है।

मिथुन करियर राशिफल- नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं

कामकाज के मामले में यह सप्ताह व्यस्त रह सकता है। ऑफिस में नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, जिन पर आपको ज्यादा ध्यान देना होगा। कुछ काम पूरे करने के लिए अतिरिक्त समय भी देना पड़ सकता है। कुछ लोगों को काम के सिलसिले में यात्रा करने का मौका मिल सकता है। जो लोग विदेश में काम करने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए नए अवसर सामने आ सकते हैं। आईटी, आर्किटेक्चर, हॉस्पिटैलिटी, हेल्थकेयर और एनिमेशन जैसे क्षेत्रों में काम करने वालों को विशेष लाभ मिल सकता है। छात्र भी विदेश की यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाने में सफल हो सकते हैं।

मिथुन आर्थिक राशिफल- निवेश के लिए अच्छा समय

इस हफ्ते आर्थिक मामलों में राहत मिल सकती है। कुछ लोगों को क्लाइंट या पुराने काम से पैसा मिल सकता है। व्यापार करने वालों को टैक्स या अन्य वित्तीय मामलों से जुड़ी परेशानियों से राहत मिलने के संकेत हैं। सप्ताह का दूसरा हिस्सा पुराने भुगतान या बकाया राशि को निपटाने के लिए अच्छा माना जा सकता है। आप इलेक्ट्रॉनिक सामान, फर्नीचर या वाहन खरीदने का विचार भी बना सकते हैं। हालांकि किसी को बड़ी रकम उधार देने से बचना बेहतर रहेगा।

मिथुन स्वास्थ्य राशिफल- छोटी परेशानियों पर ध्यान दें

सेहत के मामले में यह सप्ताह सामान्य रह सकता है, लेकिन कुछ लोगों को हल्के संक्रमण की समस्या हो सकती है। कान या आंखों से जुड़ी परेशानी भी महसूस हो सकती है। सप्ताह के बीच में दांत या मुंह से जुड़ी दिक्कत भी परेशान कर सकती है। गर्भवती महिलाओं को इस दौरान खास सावधानी रखने की जरूरत है और दोपहिया वाहन चलाने से बचना बेहतर रहेगा। ज्यादा तेल और वसा वाले खाने से दूरी बनाए रखना फायदेमंद रहेगा। भारी सामान उठाते समय भी सावधानी बरतनी चाहिए।

ये भी पढ़ें:मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 8 से 14 मार्च तक का समय?
ये भी पढ़ें:वृषभ राशि वालों के लिए 8 से 14 मार्च तक का समय कैसा रहेगा? पढ़ें राशिफल
ये भी पढ़ें:मिथुन राशि में सीधी चाल चलेंगे बृहस्पति, जानें सभी राशियों पर कैसा रहेगा प्रभाव

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फ़ोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Dr JN Pandey

लेखक के बारे में

Dr JN Pandey

डॉ. जे.एन पांडेय


संक्षिप्त विवरण

डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।


योगदान

शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।


उपलब्धियां

डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया


विशेषज्ञ

वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट

और पढ़ें
Gemini Gemini Horoscope Mithun अन्य..
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने