Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Gemini Weekly Horoscope mithun Rashi ka Saptahik Rashifal 7-13 December 2025 future predictions
मिथुन साप्ताहिक राशिफल: मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 7 से 13 दिसंबर तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

मिथुन साप्ताहिक राशिफल: मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 7 से 13 दिसंबर तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

संक्षेप:

Gemini Weekly Horoscope mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशी है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है। आइए जानते हैं, 7 से 13 दिसंबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा…

Dec 06, 2025 07:56 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
share Share
Follow Us on

Gemini Weekly Horoscope mithun saptahik rashifal, मिथुन साप्ताहिक राशिफल (7-13 दिसंबर 2025) : इस हफ्ते रिश्ते में थोड़ी बहुत खटपट रह सकती है, लेकिन इसे अपने प्यार पर हावी न होने दें। ऑफिस में मेहनत जारी रखें। पैसे और खर्च, दोनों पर ध्यान देने की जरूरत होगी। अपने पार्टनर को खुश रखने की कोशिश करें और काम में अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करें। इस हफ्ते आपका व्यवहार और एटिट्यूड आपके करियर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सेहत में हल्की दिक्कतें आ सकती हैं, इसलिए खुद का ध्यान रखें और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

लव राशिफल: इस हफ्ते अपने पार्टनर का मूड अच्छा रखें और उनके साथ ज्यादा समय बिताएं। अपनी राय थोपने की कोशिश न करें, क्योंकि इससे रिश्ते में अनावश्यक तनाव बढ़ सकता है। खुलकर और ईमानदारी से बात करें। यही अधिकांश समस्याओं को हल कर देगा। कुछ प्रेम संबंधों को इस हफ्ते परिवार का समर्थन मिल सकता है। आप अपने पार्टनर को किसी खास उपहार से सरप्राइज दे सकते हैं। महिलाओं को किसी अप्रत्याशित व्यक्ति- शायद किसी दोस्त या ऑफिस के सीनियर से प्रपोजल मिल सकता है। शादीशुदा पुरुषों को ऑफिस रोमांस से बिल्कुल दूर रहना चाहिए।

ये भी पढ़ें:मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 7 से 13 दिसंबर तक का समय?

करियर राशिफल: टीम मीटिंग्स में अपने नए और क्रिएटिव विचार रखें, लोग इन्हें पसंद करेंगे। ऑफिस में फैसले लेते समय भावनाओं की जगह अपने अनुभव और ज्ञान का इस्तेमाल करें। मानव संसाधन, एविएशन, ऑटोमेशन, मैकेनिकल, हेल्थकेयर, लीगल और मीडिया सेक्टर के लोगों के लिए नए अवसर खुलेंगे। कुछ पुरुष जातक इंटरव्यू में सफल हो सकते हैं। हफ्ते का दूसरा हिस्सा नए कॉन्सेप्ट या आइडिया पर काम शुरू करने के लिए बेहतर है। बिजनेस करने वालों को नए मौके मिलेंगे।

ये भी पढ़ें:वृषभ राशि वालों के लिए 7 से 13 दिसंबर तक का समय कैसा रहेगा? पढ़ें राशिफल

आर्थिक राशिफल: आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। बैंक लोन क्लियर होने की संभावना है। व्यापारियों को फंड जुटाने के लिए निवेशक मिल सकते हैं। किसी मित्र या भाई-बहन को आर्थिक समस्या आ सकती है और आपको मदद करनी पड़ सकती है। कुछ लोग इस हफ्ते इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद सकते हैं। घर की मरम्मत या नवीनीकरण के लिए भी समय अच्छा है। निवेश करना सही रहेगा, लेकिन इस समय रियल एस्टेट से दूर रहें, क्योंकि समय उसके लिए अनुकूल नहीं है।

स्वास्थ्य राशिफल: सेहत में कुछ छोटी समस्याएं आ सकती हैं। जोड़ों में दर्द हो सकता है, साथ ही आंखों और कानों से जुड़ी परेशानियां भी आ सकती हैं। बच्चे को खेलते समय चोट लग सकती हैं। रसोई में काम करने वाली महिलाएं सब्जी काटते समय सावधान रहें, क्योंकि छोटे-मोटे कट लग सकते हैं। जंक फूड और सोडा से दूर रहें। अपने आहार में फल और सब्जियों की मात्रा बढ़ाएं।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फ़ोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
Gemini Gemini Horoscope Mithun अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने