मिथुन साप्ताहिक राशिफल: मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 4 से 10 जनवरी तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

संक्षेप: Gemini Weekly Horoscope mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशी है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है। आइए जानते हैं, 4 से 10 जनवरी तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा…

Gemini Weekly Horoscope mithun saptahik rashifal, मिथुन साप्ताहिक राशिफल (4-10 जनवरी 2026): इस सप्ताह रचनात्मकता और जिज्ञासा आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। नई चीजें सीखने, अपने विचार दूसरों से साझा करने और उन लोगों से जुड़ने में खुशी मिलेगी, जो आपके चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए यह हफ्ता रंगीन और हलचल भरा रहेगा। आपकी कल्पनाशक्ति तेज रहेगी, जिससे पुराने मसलों को सुलझाने के नए तरीके सूझेंगे। लोग आपके खुशमिजाज स्वभाव और तेज दिमाग की तारीफ करेंगे। बातचीत, छोटी यात्राएं या दोस्तों के साथ हल्की-फुल्की मुलाकातें मन को खुश रखेंगी और नई समझ भी देंगी। खुद को थोड़ा लचीला रखें, क्योंकि आखिरी समय पर कोई अच्छा मौका सामने आ सकता है।

मिथुन राशि का लव राशिफल: जो लोग रिश्ते में हैं, उनके लिए बातचीत इस हफ्ते रिश्ते को और गहरा बनाएगी। हंसी-मजाक बढ़ेगा और भविष्य को लेकर खुलकर बातें होंगी। कोई छोटा-सा रोमांटिक सरप्राइज आपके पार्टनर को खास महसूस करा सकता है। अगर आप सिंगल हैं, तो किसी नई दोस्ती की शुरुआत धीरे-धीरे दिल के करीब आ सकती है। भावनाओं को लेकर ज्यादा सोचने से बचें। कई बार प्यार तब सबसे अच्छा पनपता है, जब आप खुद को सहज छोड़ देते हैं। सच्ची बात और शांत मन आपको सही इंसान से जोड़ेंगे।

मिथुन राशि का करियर राशिफल: कामकाज के लिहाज से यह हफ्ता सक्रिय और संतोष देने वाला रहेगा। जिम्मेदारियां ज़्यादा होंगी, लेकिन आपकी समझदारी उन्हें आसानी से संभाल लेगी। नए आइडिया सोचने, प्लान बनाने और दूसरों के साथ मिलकर काम करने के लिए यह समय अच्छा है। कोई सीनियर आपकी नई सोच या टीम संभालने की क्षमता की सराहना कर सकता है। अगर आप कोई नया हुनर सीखने की सोच रहे हैं, जैसे डिजिटल स्किल या कोई क्रिएटिव काम, तो शुरुआत के लिए यह हफ्ता बिल्कुल सही है। आत्मविश्वास बनाए रखें और लक्ष्य साफ रखें- जल्द ही प्रगति साफ दिखेगी।

मिथुन राशि का आर्थिक राशिफल: इस हफ्ते कमाई बढ़ाने का कोई मौका मिल सकता है, खासकर फ्रीलांस, साइड काम या रचनात्मक काम के जरिए। ऐसे मौकों पर नज़र रखें। बेकार की चीज़ों पर खर्च करने से बचें, जो आगे चलकर कोई फायदा न दें। अगर आपने पहले किसी को पैसे उधार दिए थे, तो वह वापस मिल सकता है। परिवार का कोई करीबी सदस्य बचत को लेकर अच्छी सलाह भी दे सकता है। सोच-समझकर किया गया प्लान आपको आर्थिक रूप से संतुलित और तनावमुक्त रखेगा।

मिथुन राशि का स्वास्थ्य राशिफल: नींद का एक तय समय रखने की कोशिश करें और हल्की-फुल्की शारीरिक गतिविधि जरूर करें, जैसे योग या शाम की सैर। ज्यादा स्क्रीन देखने से आंखों या ध्यान पर असर पड़ सकता है, इसलिए बीच-बीच में ब्रेक लें। ताजा और हल्का खाना खाएं और पानी भरपूर पिएं, इससे ऊर्जा बनी रहेगी। अच्छा संगीत सुनना या थोड़ी देर खुले में समय बिताना मन को तरोताजा करेगा और भावनाओं में संतुलन लाएगा।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com