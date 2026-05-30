मिथुन साप्ताहिक राशिफल: मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 31 मई से 6 जून तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

Gemini Weekly Horoscope mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशी है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है। आइए जानते हैं, 31 मई से 6 जून तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा…

Gemini Weekly Horoscope, मिथुन साप्ताहिक राशिफल (31 मई- 6 जून, 2026): मिथुन राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह कुछ नया सिखाने वाला रह सकता है। हफ्ते की शुरुआत में काम थोड़ा ज्यादा रह सकता है, लेकिन धीरे-धीरे सब संभलता हुआ नजर आएगा। कई दिनों से जिस बात को लेकर मन में उलझन चल रही थी, उसका जवाब भी मिल सकता है। इस सप्ताह जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से बचें। थोड़ा सोच-समझकर चलेंगे तो फायदा होगा।

मिथुन राशि का करियर राशिफल कामकाज के मामले में सप्ताह ठीक दिखाई दे रहा है। ऑफिस में आपके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। कुछ लोगों को नई जिम्मेदारी या नया काम भी मिल सकता है। अगर किसी काम को लेकर लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं तो उसमें आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। व्यापार करने वालों के लिए भी समय ठीक है। नए लोगों से पहचान बढ़ सकती है और इसका फायदा आगे चलकर मिल सकता है।

मिथुन राशि का आर्थिक राशिफल पैसों को लेकर यह सप्ताह सामान्य रह सकता है। कमाई होती रहेगी, लेकिन खर्च भी बने रहेंगे। घर की जरूरतों पर पैसा लग सकता है। अगर आप किसी बड़ी खरीदारी का मन बना रहे हैं तो पहले बजट जरूर देख लें। इस सप्ताह पैसे को लेकर ज्यादा जोखिम लेने से बचना बेहतर रहेगा।

मिथुन राशि का लव राशिफल रिश्तों के मामले में सप्ताह अच्छा रह सकता है। पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। अगर पिछले कुछ समय से किसी बात को लेकर दूरी बनी हुई थी तो वह कम हो सकती है। जो लोग सिंगल हैं, उनकी किसी ऐसे व्यक्ति से बातचीत शुरू हो सकती है जो उन्हें पसंद आए। फिलहाल किसी भी रिश्ते में जल्दबाजी करने से बचें।

मिथुन राशि का पारिवारिक जीवन घर-परिवार का माहौल सामान्य रहेगा। परिवार के लोगों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। घर के किसी सदस्य की बात या सलाह आपके काम आ सकती है। किसी रिश्तेदार से मुलाकात भी हो सकती है। सप्ताह के आखिर में परिवार के साथ कहीं आने-जाने का कार्यक्रम बन सकता है।

मिथुन राशि का स्वास्थ्य राशिफल सेहत को लेकर ज्यादा परेशानी नहीं दिख रही है। हालांकि काम की भागदौड़ के बीच खुद का ध्यान रखना जरूरी होगा। देर रात तक जागने से बचें। बाहर का खाना कम खाएं और पानी ज्यादा पिएं। छोटी-छोटी बातों की चिंता करने से भी बचें।