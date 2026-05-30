मिथुन साप्ताहिक राशिफल: मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 31 मई से 6 जून तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल
Gemini Weekly Horoscope mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशी है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है। आइए जानते हैं, 31 मई से 6 जून तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा…
Gemini Weekly Horoscope, मिथुन साप्ताहिक राशिफल (31 मई- 6 जून, 2026): मिथुन राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह कुछ नया सिखाने वाला रह सकता है। हफ्ते की शुरुआत में काम थोड़ा ज्यादा रह सकता है, लेकिन धीरे-धीरे सब संभलता हुआ नजर आएगा। कई दिनों से जिस बात को लेकर मन में उलझन चल रही थी, उसका जवाब भी मिल सकता है। इस सप्ताह जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से बचें। थोड़ा सोच-समझकर चलेंगे तो फायदा होगा।
मिथुन राशि का करियर राशिफल
कामकाज के मामले में सप्ताह ठीक दिखाई दे रहा है। ऑफिस में आपके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। कुछ लोगों को नई जिम्मेदारी या नया काम भी मिल सकता है। अगर किसी काम को लेकर लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं तो उसमें आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। व्यापार करने वालों के लिए भी समय ठीक है। नए लोगों से पहचान बढ़ सकती है और इसका फायदा आगे चलकर मिल सकता है।
मिथुन राशि का आर्थिक राशिफल
पैसों को लेकर यह सप्ताह सामान्य रह सकता है। कमाई होती रहेगी, लेकिन खर्च भी बने रहेंगे। घर की जरूरतों पर पैसा लग सकता है। अगर आप किसी बड़ी खरीदारी का मन बना रहे हैं तो पहले बजट जरूर देख लें। इस सप्ताह पैसे को लेकर ज्यादा जोखिम लेने से बचना बेहतर रहेगा।
मिथुन राशि का लव राशिफल
रिश्तों के मामले में सप्ताह अच्छा रह सकता है। पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। अगर पिछले कुछ समय से किसी बात को लेकर दूरी बनी हुई थी तो वह कम हो सकती है। जो लोग सिंगल हैं, उनकी किसी ऐसे व्यक्ति से बातचीत शुरू हो सकती है जो उन्हें पसंद आए। फिलहाल किसी भी रिश्ते में जल्दबाजी करने से बचें।
मिथुन राशि का पारिवारिक जीवन
घर-परिवार का माहौल सामान्य रहेगा। परिवार के लोगों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। घर के किसी सदस्य की बात या सलाह आपके काम आ सकती है। किसी रिश्तेदार से मुलाकात भी हो सकती है। सप्ताह के आखिर में परिवार के साथ कहीं आने-जाने का कार्यक्रम बन सकता है।
मिथुन राशि का स्वास्थ्य राशिफल
सेहत को लेकर ज्यादा परेशानी नहीं दिख रही है। हालांकि काम की भागदौड़ के बीच खुद का ध्यान रखना जरूरी होगा। देर रात तक जागने से बचें। बाहर का खाना कम खाएं और पानी ज्यादा पिएं। छोटी-छोटी बातों की चिंता करने से भी बचें।
सप्ताह की सलाह
हर मौके पर अपनी बात साबित करना जरूरी नहीं होता। कई बार सामने वाले की बात सुन लेना भी रिश्तों को बेहतर बना देता है।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
- 25+ वर्षों का अनुभव - फलित ज्योतिष एवं परामर्श
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