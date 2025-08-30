Gemini Weekly Horoscope mithun Rashi ka Saptahik Rashifal 31 August- 6 September 2025 future predictions मिथुन साप्ताहिक राशिफल: मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 31 अगस्त से 6 सितंबर तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Gemini Weekly Horoscope mithun Rashi ka Saptahik Rashifal 31 August- 6 September 2025 future predictions

मिथुन साप्ताहिक राशिफल: मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 31 अगस्त से 6 सितंबर तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

Gemini Weekly Horoscope mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशी है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है। आइए जानते हैं, 31 अगस्त से 6 सितंबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा…

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेयSat, 30 Aug 2025 09:20 PM
share Share
Follow Us on
मिथुन साप्ताहिक राशिफल: मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 31 अगस्त से 6 सितंबर तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

Gemini Weekly Horoscope mithun saptahik rashifal, मिथुन साप्ताहिक राशिफल (31 अगस्त- 6 सितंबर 2025) : रिलेशनशिप में क्रिएटिव पलों का आनंद लेंगे। प्रोफेशनल लाइफ भी सकारात्मक रहेगी। खर्चों पर नियंत्रण रखें। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। रिलेशनशिप की समस्याओं को आराम से सुलझा लें। ऑफिस का बीजी शेड्यूल आपको करियर में नए अवसर प्रदान करेगा। आर्थिक मामलों में सावधान रहें। इस सप्ताह स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

लव राशिफल- आज प्रेमी की भावनाओं के साथ न खेलें। लवर के साथ अतिरिक्त समय व्यतीत करते समय सावधान रहें। सप्ताह का दूसरा भाग प्रेमी को माता-पिता से मिलाने के लिए भी अच्छा है। सिंगल महिला जातकों को इस सप्ताह प्रपोजल मिल सकता है। जिन लोगों का हाल ही में ब्रेकअप हुआ है उन्हें भी इस सप्ताह सकारात्मक रिजल्ट मिल सकते हैं। प्रेमी के साथ कुछ गलतफहमी हो सकती है, जिसे समय रहते सुलझा लें। नहीं तो स्थिति खराब हो सकती है। रोमांस के मामले में क्रिएटिव बने रहें और प्रेमी के साथ समय व्यतीत करें।

करियर राशिफल- कार्यक्षेत्र में नई चुनौतियों के लिए तैयार रहें। कुछ प्रोडेक्टिव इश्यूज हो सकते हैं। सीनियर्स के साथ तालमेल बिठाकर इन समस्याओं को दूर किया जा सकता है। बैंकिंग, अकाउंट्स, मानव संसाधन, मीडिया और शैक्षणिक पेशेवरों को अपनी योग्यता साबित करने के नए अवसर मिलेंगे। जिन लोगों का इस सप्ताह इंटरव्यू है वो आत्मविश्वास के साथ इंटरव्यू दें। कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, फैशन से जुड़ी चीजों के व्यापारियों को अच्छा लाभ होगा।

ये भी पढ़ें:7 सितंबर को लगेगा 3 घंटे 28 मिनट का चंद्र ग्रहण, भारत में इस समय दिखेगा ब्लड मून

आर्थिक राशिफल- आज आप खुद की खुशियों के लिए धन खर्च कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि अनावश्यक चीजों पर धन खर्च न करें। भविष्य के लिए बचत करना बहुत जरूरी है। सप्ताह के अंत तक आपको अप्रेजल भी मिल सकता है। दिन के दूसरे सप्ताह में आप किसी रिश्तेदार या दोस्त की आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। आप कोई प्रोपर्टी बेच या खरीद सकते हैं। कुछ महिलाओं को संपत्ति विरासत में मिल सकती है, जबकि सीनियर्स को संपत्ति से संबंधित कानूनी मामले में सफलता मिल सकती है।

स्वास्थ्य राशिफल- कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं होगी। कुछ जातकों को माइनर इंफेक्शन हो सकता है जिस वजह से आंख, कान और नाक में दिक्कत हो सकती है। जिस वजह से आप स्कूल या ऑफिस नहीं जा पाएंगे। जिन लोगों को किडनी संबंधित बिमारियां हैं वो डॅाक्टर से सलाह अवश्य लें। बच्चों को चोट लग सकती है। हालांकि कोई गंभीर समस्या नहीं होगी। आपको अपनी डाइट का ध्यान रखना चाहिए और चीनी, तेल का सेवन कम कर देना चाहिए।

ये भी पढ़ें:वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 31 अगस्त से 6 सितंबर तक का समय?

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फ़ोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)