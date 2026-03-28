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मिथुन साप्ताहिक राशिफल: मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 29 मार्च से 4 अप्रैल तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

Mar 28, 2026 08:58 pm ISTDr JN Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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Gemini Weekly Horoscope mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशी है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है। आइए जानते हैं, 29 मार्च से 4 अप्रैल तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा…

मिथुन साप्ताहिक राशिफल: मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 29 मार्च से 4 अप्रैल तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

राGemini Weekly Horoscope mithun saptahik rashifal, मिथुन साप्ताहिक राशिफल (29 मार्च- 4 अप्रैल 2026): मिथुन राशि वालों के लिए यह हफ्ता थोड़ा मिला-जुला रहने वाला है। कुछ चीजें आपके मन के मुताबिक होंगी, तो कुछ जगह पर संभलकर चलना पड़ेगा। खासकर प्यार और सेहत के मामले में लापरवाही नहीं करनी है। काम के लिहाज से समय ठीक रहेगा, बस ध्यान भटकने न दें। पैसों को लेकर शुरुआत में हल्की दिक्कत आ सकती है, लेकिन बाद में चीजें संभल जाएंगी।

आगे पढ़ें, मिथुन राशि का लव, करियर, आर्थिक और स्वास्थ्य राशिफल

मिथुन राशि का लव राशिफल- रिश्तों में इस हफ्ते थोड़ा उतार-चढ़ाव रहेगा। छोटी-छोटी बातों को लेकर मन खट्टा हो सकता है। कई बार बात बढ़ भी सकती है, इसलिए कोशिश करें कि किसी भी बात को ज्यादा खींचें नहीं। अगर कोई समस्या है तो साफ-साफ बात करें, घुमाने से बात और बिगड़ेगी। कुछ लोगों के लिए पुराना रिश्ता फिर सामने आ सकता है। पुराने पार्टनर से बात या मुलाकात हो सकती है, जिससे मन उलझ सकता है। शादीशुदा लोगों को घर और रिश्तों के बीच संतुलन बनाकर चलना होगा, वरना बात बिगड़ सकती है। सिंगल लोगों के लिए हफ्ते की शुरुआत अच्छी रह सकती है, कोई नया रिश्ता या प्रस्ताव मिल सकता है।

मिथुन राशि का करियर राशिफल- काम के मामले में यह हफ्ता ठीक रहेगा। शुरुआत में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, खासकर टेक्निकल काम में, लेकिन आप धीरे-धीरे सब संभाल लेंगे। जरूरी है कि आप काम को टालें नहीं और समय पर पूरा करें। ऑफिस में आपका काम दिखेगा और सीनियर्स भी नोटिस करेंगे। कुछ लोगों को प्रमोशन या सैलरी बढ़ने की बात सुनने को मिल सकती है। नए मौके भी मिल सकते हैं, इसलिए तैयार रहें। बिजनेस करने वालों के लिए नया काम शुरू करने का समय ठीक है। मीटिंग में आपका बोलने का तरीका और आत्मविश्वास ही आपको आगे बढ़ाएगा।

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मिथुन राशि का आर्थिक राशिफल- पैसों के मामले में हफ्ते की शुरुआत थोड़ी कमजोर रह सकती है। अचानक खर्च बढ़ सकते हैं या कोई छोटी परेशानी आ सकती है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, धीरे-धीरे स्थिति ठीक हो जाएगी। कारोबार करने वालों को अच्छा फायदा मिल सकता है, खासकर अगर आपका काम फैशन, बैंकिंग या ट्रांसपोर्ट से जुड़ा है। निवेश करने का मन बना सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा रिस्क लेना सही नहीं होगा। ऑनलाइन लॉटरी या जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में न पड़ें। परिवार में प्रॉपर्टी को लेकर कोई बात हो सकती है, उसमें सोच-समझकर ही फैसला लें।

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मिथुन राशि का स्वास्थ्य राशिफल- सेहत को लेकर इस हफ्ते थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। सांस से जुड़ी परेशानी या आंखों में दिक्कत हो सकती है। कुछ लोगों को सिर दर्द, माइग्रेन या कमर दर्द की शिकायत रह सकती है। हफ्ते के दूसरे हिस्से में चलते-फिरते सावधानी रखें, खासकर सीढ़ियां चढ़ते समय। खेल-कूद करने वालों को भी चोट लगने का डर रहेगा। खानपान पर ध्यान दें और बाहर का ज्यादा खाने से बचें। शराब और सिगरेट से दूरी रखना ही बेहतर रहेगा।

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डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फ़ोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Dr JN Pandey

लेखक के बारे में

Dr JN Pandey

संक्षिप्त विवरण: डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।


योगदान

शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।


उपलब्धियां

डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया


विशेषज्ञ

वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट

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