मिथुन साप्ताहिक राशिफल: मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 28 सितंबर से 4 अक्टूबर तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

Gemini Weekly Horoscope mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशी है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है। आइए जानते हैं, 28 सितंबर से 4 अक्टूबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा…

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेयSat, 27 Sep 2025 08:26 PM
Gemini Weekly Horoscope mithun saptahik rashifal, मिथुन साप्ताहिक राशिफल (28 सितंबर- 4 अक्टूबर 2025) : प्यार के रिश्ते में चल रहे तनाव को दूर करें और ऑफिस में जरूरी कामों को भी गंभीरता से लें। पैसे को सेफर इन्वेस्टमेंट्स में लगाएं और स्वास्थ्य इस सप्ताह अच्छा रहेगा। प्यार के मामले में धैर्य और सहनशीलता दिखाएं। मौजूदा संकट सुलझाएं। ऑफिस में करियर ग्रोथ के मौक़ों का फ़ायदा उठाओ। अच्छे स्वास्थ्य के साथ आर्थिक सफलता भी इस हफ़्ते साथ देगी।

लव राशिफल: इस सप्ताह रिश्ते में कुछ दिक्कतें रह सकती हैं। पुरानी बातों को याद न करें। छुट्टियों पर या ट्रिप के दौरान अपनी बातों और स्टेटमेंट्स पर खास ध्यान दें, वरना पार्टनर गलत समझ सकता है और हालात बिगड़ सकते हैं। शादीशुदा महिलाएं इस हफ्ते कंसीव कर सकती हैं या परिवार बढ़ाने के बारे में गंभीर हो सकती हैं। आप पुराने प्रेमी/प्रेमिका से भी मिल सकते हैं और मेल-मिलाप हो सकता है।

करियर राशिफल: इमोशंस को अपने ऊपर हावी न होने दें, बल्कि ऑफिस में फैसले लेते समय अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करें। प्रोफेशनली किस्मत आपके साथ है, लेकिन बड़े इन्वेस्टमेंट डिसीजन्स खासकर विदेश से जुड़े मामलों में सावधान रहें। इस हफ्ते आप जॉब इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं, जबकि कुछ महिलाएं ऑफिस पॉलिटिक्स से स्ट्रेस में रह सकती हैं। टेक्सटाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, फैशन एक्सेसरीज और कंस्ट्रक्शन मटीरियल्स के व्यापारी अच्छे रिटर्न्स पाएंगे। विदेशी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन का इंतजार कर रहे स्टूडेंट्स को भी पॉजिटिव न्यूज मिल सकती है।

आर्थिक राशिफल: एक सही फाइनेंशियल प्लान बनाना जरूरी है। मजबूत आर्थिक स्थिति के बावजूद अनपेक्षित खर्चें आपको परेशानी में डाल सकते हैं। परिवार में जरूरतें आएंगी और आपको योगदान देना होगा। किसी लीगल इश्यू पर भी खर्च करना पड़ सकता है। किसी भाई-बहन या दोस्त के आर्थिक विवाद में भी आपको मदद के लिए पैसा देना पड़ सकता है।

स्वास्थ्य राशिफल: कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या नहीं आएगी और आप वेकेशन पर जाने के लिए फिट रहेंगे। हालांकि जिन लोगों को दिल की पुरानी बीमारी है, उन्हें माउंटेन क्लाइम्बिंग या अंडरवाटर एक्टिविटीज से बचना चाहिए। हफ्ते के पहले भाग में भारी सामान उठाने से बचें। कुछ बच्चों को वायरल फीवर, गले में खराश या डाइजेस्टिव इश्यूज की वजह से स्कूल की छुट्टटी करनी पड़ सकती है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फ़ोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

