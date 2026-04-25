मिथुन साप्ताहिक राशिफल: मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 26 अप्रैल से 2 मई तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

Gemini Weekly Horoscope mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशी है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है। आइए जानते हैं, 26 अप्रैल से 2 मई तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा…

Gemini Weekly Horoscope, मिथुन साप्ताहिक राशिफल (26 अप्रैल- 2 मई, 2026): इस हफ्ते आपके सामने एक साथ कई मौके आ सकते हैं। हर चीज दिलचस्प लगेगी- कभी कोई मैसेज, कभी मीटिंग, कभी अचानक आया आइडिया। मन करेगा कि सब पर ध्यान दिया जाए। आपकी बात करने की स्टाइल भी लोगों को आकर्षित करेगी, इसलिए लोग आपको नोटिस करेंगे। लेकिन दिक्कत यहीं से शुरू होती है। जब बहुत कुछ एक साथ होता है तो फोकस टूट जाता है। हफ्ते की शुरुआत में जो चीज बहुत जरूरी लगेगी, हो सकता है दो दिन बाद उतनी जरूरी न लगे।

बीच के दिनों में आपको खुद तय करना होगा कि किस चीज पर ध्यान देना है। हर चीज में कूदने से बेहतर है एक काम चुनकर उसे पूरा करना। जल्दबाजी में हां बोलने से बचें, वरना बाद में उलझन बढ़ सकती है।

हफ्ते के आखिर में काम, रूटीन और सेहत पर ध्यान जाएगा। अगर आप चीजों को थोड़ा व्यवस्थित कर लेते हैं तो हफ्ता संभल जाएगा।

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मिथुन राशि का साप्ताहिक लव राशिफल इस हफ्ते किसी से बात करते-करते जल्दी कनेक्शन बन सकता है। सामने वाले की समझ, मजाक या बात करने का तरीका आपको अच्छा लगेगा। लेकिन सिर्फ शुरुआत देखकर फैसला न करें। जल्दी बनी केमिस्ट्री हमेशा लंबे समय तक नहीं चलती। थोड़ा वक्त दें, तभी समझ आएगा कि सामने वाला कितना सीरियस है। अगर आप रिलेशन में हैं तो सिर्फ हल्की-फुल्की बातों से काम नहीं चलेगा। कुछ जरूरी बातें साफ करनी पड़ सकती हैं। सीधी और सच्ची बात रिश्ते को बेहतर बनाएगी।

मिथुन राशि का साप्ताहिक करियर राशिफल इस हफ्ते काम से जुड़े मैसेज, कॉल और बातचीत बढ़ सकती है। सब कुछ तेजी से होगा, लेकिन गलती होने के चांस भी बढ़ेंगे। अगर आप नौकरी में हैं तो जरूरी बात लिखकर रखें, ताकि बाद में कन्फ्यूजन न हो। बिजनेस में नए मौके मिल सकते हैं, लेकिन हर ऑफर सही नहीं होता। सोच-समझकर ही आगे बढ़ें। स्टूडेंट्स को पढ़ाई छोटे हिस्सों में करनी चाहिए, वरना ध्यान भटक सकता है। हफ्ते के आखिर में एक काम पूरा करना ज्यादा सुकून देगा, बजाय कई काम अधूरे छोड़ने के।

मिथुन राशि का साप्ताहिक आर्थिक राशिफल इस हफ्ते छोटे-छोटे खर्च बढ़ सकते हैं- जैसे ऐप, सब्सक्रिप्शन, ट्रैवल या ऑनलाइन चीजें। ये खर्च धीरे-धीरे असर डाल सकते हैं। इसलिए थोड़ा ध्यान रखें कि पैसा कहां जा रहा है। निवेश या पैसे के मामले में अधूरी जानकारी पर भरोसा न करें। सोच-समझकर लिया गया फैसला ही सही रहेगा।

मिथुन राशि का साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल ज्यादा सोच और लगातार भागदौड़ की वजह से शरीर थक सकता है। नींद ठीक से नहीं आएगी, आंखों में थकान या बेचैनी हो सकती है। थोड़ा ब्रेक लेना जरूरी है। स्क्रीन टाइम कम करें, समय पर खाना खाएं और रूटीन को थोड़ा संतुलित रखें। जब आप खुद को थोड़ा शांत करेंगे, तो दिमाग भी साफ चलेगा।

मिथुन राशि के लिए सलाह- हर चीज जरूरी नहीं होती। एक सही काम पर ध्यान दें, बाकी अपने आप छूट जाएगा।