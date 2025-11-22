मिथुन साप्ताहिक राशिफल: मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 23 से 29 नवंबर तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

संक्षेप: Gemini Weekly Horoscope mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशी है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है। आइए जानते हैं, 23 से 29 नवंबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा…

Gemini Weekly Horoscope mithun saptahik rashifal, मिथुन साप्ताहिक राशिफल (23-29 नवंबर 2025) : इस हफ्ते आपका दिमाग तेज चलेगा और बातें करने का मूड भी हल्का-फुल्का और खुशमिजाज रहेगा। नई चीजें सीखने में दिल लगेगा और छोटी-छोटी जानकारी भी आपके लिए नए मौके खोल सकती है। लोगों से विनम्रता से बात करें, सवाल पूछें और काम को हल करने के नए तरीके आजमाएं। दोस्तों और सहकर्मियों से अच्छी मदद मिल सकती है। हफ्ता आपके लिए आइडियाज और बातचीत का है। जो सोचें, उसे साफ शब्दों में रखें और दूसरों की राय भी ध्यान से सुनें। छोटे-छोटे सीखने वाले कदम आपको बहुत फायदा देंगे। नोट्स और प्लान थोड़ा व्यवस्थित रखें। जिज्ञासा और विनम्रता साथ रखेंगे तो काम, पड़ोसी और दोस्त-हर जगह नए रास्ते खुलेंगे।

लव राशिफल: प्यार में इस हफ्ते आपका अंदाज़ गर्मजोशी और बातूनी रहेगा। सिंगल हैं तो हल्के-फुल्के मैसेज और किसी दोस्ताना माहौल में हुई मुलाकात नए कनेक्शन ला सकती है। खासकर लोग जिन्हें आपकी बात करने की स्टाइल पसंद आती है। रिश्ते में हैं तो पार्टनर को अपनी दिनभर की छोटी कहानियां सुनाएं और उनकी बातें ध्यान से सुनें। हल्की-फुल्की मजाक और प्यार भरी छेड़छाड़ रिश्ता और मीठा करेगी। प्लान बार-बार बदलने से बचें। ईमानदारी और नरम लहजा भरोसा बढ़ाएगा। एक छोटा-सा आउटिंग या साथ बिताया हल्का-फुल्का समय इस हफ्ते रिश्ते को और अच्छा बना देगा।

करियर राशिफल: ऑफिस में आपके आइडिया तभी चमकेंगे जब आप उन्हें सरल तरीके से समझाएंगे। काम को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर पूरा करें और जो प्रगति हो उसे टीम या बॉस को समय-समय पर बताएं। किसी मीटिंग या बातचीत में आपको एक बढ़िया सुझाव मिल सकता है। ध्यान से सुनें और नोट कर लें। काम के बीच इधर-उधर की बातें न करें। इस हफ्ते एक काम पूरा करना ज्यादा फायदे का रहेगा। छोटी टू-डू लिस्ट बनाएं, इससे फोकस बना रहेगा। इस हफ्ते कोई तेजी से सीखने वाली स्किल- जैसे कोई टूल या नया तरीका आपके काम को आगे आसान बना सकती है। आपकी तेजी से सीखने की क्षमता सबका ध्यान खींचेगी।

आर्थिक राशिफल: पैसों की स्थिति सामान्य और संतुलित रहेगी, बस फैसले सोच-समझकर करें। छोटे बिल, सब्सक्रिप्शन और रोजमर्रा के खर्च चेक करें। कहीं बचत कर सकते हैं। गैजेट, कपड़े या किसी भी चीज पर अचानक खर्च करने से बचें। अगर किसी से भुगतान मिलना है तो शालीनता से तारीख पूछें। परिवार से जुड़े खर्च हों तो पहले उनसे बात कर लेना बेहतर रहेगा।थोड़ी-सी भी बचत शुरू करेंगे तो मन में आराम महसूस होगा। एक छोटा-सा सेविंग गोल इस हफ्ते के लिए तय कर लें।

स्वास्थ्य राशिफल: आपके मन और शरीर दोनों को इस हफ्ते हल्की देखभाल चाहिए। नींद का समय ठीक रखें और देर रात मोबाइल से दूरी बनाएं। हल्की वॉक या सौम्य स्ट्रेचिंग तनाव कम करेगी और ऊर्जा भी बढ़ाएगी। खाना सादा और साफ रखें। फल, दालें, अनाज और हल्का शाकाहारी भोजन खाएं। तले-भुने और भारी स्नैक्स से बचें। दिन में दो-तीन बार गहरी सांस लेने या मिनट भर के ब्रेथ-वर्क से दिमाग शांत होगा। अगर तनाव बढ़े तो किसी भरोसेमंद दोस्त या परिवार से बात कर लें। छोटी-छोटी अच्छी आदतें इस हफ्ते आपका मूड और ताकत दोनों बेहतर करेंगी। आज मुस्कुराना न भूलें।

