मिथुन साप्ताहिक राशिफल: मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 21 से 27 दिसंबर तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

संक्षेप:

Gemini Weekly Horoscope mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशी है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है। आइए जानते हैं, 21 से 27 दिसंबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा…

Dec 20, 2025 08:28 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
Gemini Weekly Horoscope mithun saptahik rashifal, मिथुन साप्ताहिक राशिफल (21-27 दिसंबर 2025): इस सप्ताह मिथुन राशि वालों के लिए जिज्ञासा और बातचीत फायदेमंद रहेगी। नए लोगों से संपर्क बनेगा, छोटी-छोटी सीख काम आएगी और सामाजिक निमंत्रण मिल सकते हैं। कई बातों में अचानक स्पष्टता आएगी। आय से जुड़े कुछ सकारात्मक संकेत मिलेंगे। सेहत के लिए छोटे सुधार असर दिखाएंगे और परिवार के साथ हंसी-खुशी के पल बिताने का मौका मिलेगा। इस सप्ताह आपकी ताकत आपकी बात करने की शैली और सीखने की गति रहेगी। बातचीत में मित्रता रखें, जरूरी कामों को छोटे हिस्सों में बांटकर निपटाएं और बजट पर एक नजर जरूर डालें। लोगों से मिलने-जुलने में सहयोग मिलेगा। थकान लगे तो आराम करें और सादा भोजन करें। छोटे लेकिन सोच-समझकर उठाए गए कदम आत्मविश्वास बढ़ाएंगे और हर क्षेत्र में संतुलित प्रगति दिखेगी।

लव राशिफल: इस सप्ताह रिश्तों में ताजगी बनी रहेगी, खासकर जब आप दिलचस्पी दिखाएं और ध्यान से सुनें। बातें साझा करें, हल्के सवाल पूछें और साथ में हंसने-मुस्कुराने से अपनापन बढ़ेगा। परिवार से जुड़ी छोटी मुलाकात की योजना बन सकती है। बड़ों का सम्मान करें और घर के कामों में हाथ बंटाएं। जो लोग सिंगल हैं, उन्हें दोस्तों के जरिए नए लोगों से मिलने का मौका मिल सकता है। शालीनता से परिचय दें। जल्दबाजी में वादे न करें। क्लियर बात रखें, परंपराओं का सम्मान करें और छोटे-छोटे कामों से भरोसा बनाएं। इससे रिश्तों में स्थिर खुशी बनी रहेगी।

करियर राशिफल: कामकाज में योजना और टीमवर्क का लाभ मिलेगा। जरूरी कामों की सूची बनाएं, संक्षेप में अपडेट साझा करें और जहाँ भ्रम हो, वहाँ सवाल पूछने से न हिचकें। छोटे बदलावों को जल्दी सीखकर अपनाएं। आसान जिम्मेदारियां लेने के लिए आगे आएं और किसी जूनियर की मदद करें। कार्यस्थल को व्यवस्थित रखें, समय का सम्मान करें और अफवाहों से दूरी बनाए रखें। भरोसेमंद काम और शालीन बातचीत से आपकी उपयोगिता बढ़ेगी और आने वाले समय में तरक्की के मौके बनेंगे।

आर्थिक राशिफल: पैसों के मामले में इस सप्ताह सतर्क रहना ज़रूरी है। आय-व्यय का साफ़ रिकॉर्ड रखें, बिल समय पर चुकाएँ और अचानक निवेश से बचें। कोई भी फैसला लेने से पहले विकल्पों की तुलना करें। अतिरिक्त आय का छोटा हिस्सा बचत में डालें और गैर-जरूरी बड़ी खरीदारी टाल दें। बड़े आर्थिक फैसले किसी अनुभवी पारिवारिक सदस्य से सलाह लेकर करें। सब्सक्रिप्शन चेक करें, बेवजह के खर्च घटाएं और रसीदें संभालकर रखें। नियमित बचत आगे चलकर आर्थिक सुरक्षा देगी।

स्वास्थ्य राशिफल: सेहत को संतुलित रखने के लिए सरल दिनचर्या अपनाएँ। रोज़ाना एक ही समय पर सोने-जागने की कोशिश करें। संतुलित और शाकाहारी भोजन लें तथा पर्याप्त पानी पिएँ। सुबह हल्की स्ट्रेचिंग करें और संभव हो तो 20 मिनट टहलें। काम के बीच आंखों और दिमाग को आराम दें। घबराहट में दो गहरी सांस लें, किसी भरोसेमंद दोस्त से बात करें और रात में भारी भोजन से बचें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फ़ोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं।
