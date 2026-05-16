मिथुन साप्ताहिक राशिफल: मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 17 से 23 मई तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

Gemini Weekly Horoscope mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशी है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है। आइए जानते हैं, 17 से 23 मई तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा…

Gemini Weekly Horoscope, मिथुन साप्ताहिक राशिफल (17- 23 मई, 2026): मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह थोड़ा उतार-चढ़ाव वाला रह सकता है। हफ्ते की शुरुआत में मन कुछ बातों को लेकर परेशान रह सकता है। खर्च भी बढ़ सकते हैं, जिससे तनाव महसूस होगा। हालांकि धीरे-धीरे हालात संभलते नजर आएंगे। घर के लोगों का साथ मिलेगा और कई काम समय पर पूरे हो सकते हैं। इस दौरान जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से बचना होगा। शांत दिमाग से काम करेंगे तो फायदा मिलेगा।

मिथुन राशि का लव राशिफल प्रेम संबंधों के मामले में यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है। पार्टनर के साथ समय अच्छा बीतेगा। रिश्तों में पहले से ज्यादा अपनापन महसूस होगा। अगर किसी बात को लेकर दूरी चल रही थी तो वह कम हो सकती है। शादीशुदा लोगों के लिए भी समय ठीक रहेगा। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और घर का माहौल शांत रहेगा। परिवार के लोगों के साथ समय बिताने से मन हल्का रहेगा। बच्चों से जुड़ी कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है। इस दौरान अपने करीबियों की बातों को नजरअंदाज न करें।

मिथुन राशि का करियर राशिफल कामकाज के मामले में यह सप्ताह मेहनत वाला रहेगा। नौकरी करने वालों पर काम का दबाव थोड़ा ज्यादा रह सकता है। ऑफिस में कुछ लोग आपके काम से खुश रहेंगे तो कुछ लोग बेवजह बात बनाने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए अपने काम पर ध्यान देना जरूरी रहेगा। किसी भी बात में ज्यादा बहस करने से बचें। बिजनेस करने वालों के लिए समय धीरे-धीरे बेहतर होगा। रुका हुआ काम आगे बढ़ सकता है। अगर नया काम शुरू करने का सोच रहे हैं तो किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना फायदेमंद रहेगा। सरकारी या कागजी कामों में लापरवाही न करें।

मिथुन राशि का आर्थिक राशिफल पैसों के मामले में यह सप्ताह मिला-जुला रहेगा। शुरुआत में खर्च ज्यादा रह सकते हैं। घर की जरूरतों या किसी जरूरी काम में पैसा खर्च हो सकता है। हालांकि हफ्ते के आखिर में धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। इस दौरान किसी को पैसा उधार देने से बचना होगा। बड़ा निवेश करने से पहले अच्छी तरह सोच लें। बचत पर ध्यान देना आपके लिए जरूरी रहेगा।

मिथुन राशि का स्वास्थ्य राशिफल सेहत को लेकर इस सप्ताह थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। शुरुआत में सिरदर्द, आंखों में जलन या कमजोरी महसूस हो सकती है। ज्यादा तनाव लेने से नींद भी प्रभावित हो सकती है। बाहर का खाना कम खाएं और पानी ज्यादा पिएं। सुबह की सैर या हल्की एक्सरसाइज करने से राहत मिलेगी। काम के बीच थोड़ा आराम भी जरूरी रहेगा। हफ्ते के बीच से स्वास्थ्य में सुधार महसूस होगा और मन भी पहले से बेहतर रहेगा।