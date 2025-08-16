मिथुन साप्ताहिक राशिफल: इस सप्ताह रहें सावधान, लेन-देन सोच समझकर करें, शाम के समय गाड़ी आराम से चलाएं

Gemini Weekly Horoscope mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशी है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है। आइए जानते हैं, 17 से 23 अगस्त तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा…

Gemini Weekly Horoscope mithun saptahik rashifal, मिथुन साप्ताहिक राशिफल (17-23 अगस्त 2025) : ऐसे रिलेशनशिप में रहें जहां इगो न हो और रिश्ता मजबूत हो। आपको कार्यक्षेत्र में और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। रिजल्ट की तरफ ध्यान देते हुए कार्य करें। इस सप्ताह आपको आर्थिक स्थिति को सावधानी से संभालने की जरुरत होगी। रिलेशनशिप की परेशानियों को दूर करें और प्रेमी के साथ अधिक समय व्यतीत करें। सभी प्रोफेशनल टारगेट पूरे करें। इस सप्ताह स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं कहा जा सकता है।

लव राशिफल- लव रिलेशनशिप में छोटी-मोटी समस्याओं को अपने रिलेशनशिप को खराब न करने दें। अपने पार्टनर के साथ ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करें और ऐसे कार्य करें जो आप दोनों को पसंद हो। इस सप्ताह लाइफ में रोमांचक मोड आ सकते हैं। एक्स से मुलाकात हो सकती है या किसी पुराने रिलेशनशिप में आप दोबारा जा सकते हैं। इस सप्ताह प्रेमी को आहत न करें। यह सप्ताह शादी की बात करने के लिए भी अच्छा नहीं है। कुछ लोग ऑफिस रोमांस के चक्कर में भी पड़ सकते हैं और अगर ये सही तरीके से नहीं संभाला गया तो बहुत दिक्कतें हो सकती हैं।

करियर राशिफल- सप्ताह के पहले भाग में कार्य के प्रति आपके कमिटमेंट पर किसी साथी या सीनियर द्वारा सवाल उठाए जा सकते हैं, जिससे आपका मन अशांत हो सकता है। आप ऑफिस पॅालिटिक्स का भी शिकार हो सकते हैं। कुछ प्रोफेशनल नई नौकरी के लिए भी अप्लाई करेंगे। ज्वैलर्स, शिक्षाविदों, कारीगरों, आईटी पेशेवरों और बिजनेस डेवलपर्स के लिए यह अच्छा समय रहेगा, लेकिन आसपास के कॉम्पिटिशन से सावधान रहें। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें अपनी पढ़ाई पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

आर्थिक राशिफल- इस सप्ताह पेमेंट्स को लेकर समस्याएं हो सकती हैं। कुछ महिलाएं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की वजह से भी परेशानी में पड़ सकती हैं। सीनियर्स भाई-बहन या रिश्तेदारों के साथ प्रोपर्टी को लेकर विवाद कर सकते हैं। किसी मित्र या रिश्तेदार से आपका पैसों को लेकर विवाद हो सकता है। प्रोपर्टी को लेकर चल आ रहा कोई कानूनी विवाद आज आप जीत सकते हैं। कुछ महिलाएं विदेश में छुट्टियां मनाने का प्लान कर सकती है। इसके लिए आपको एक फाइनेंशियल प्लान बनाना होगा। आप स्टॅाक मार्केट और सट्टा व्यापार में निवेश करने में अच्छे हैं।

स्वास्थ्य राशिफल- सप्ताह के पहले भाग में स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। सांसों से संबंधित अगर समस्या है तो अपना ध्यान रखें। बच्चों को पाचन संबंधित समस्या भी हो सकती है। जिन लोगों को छाती या लिवर से संबंधित कोई समस्या है, उन्हें इस सप्ताह परेशानी हो सकती है। कोई भी समस्या होने पर डॅाक्टर से संपर्क करें। शाम के समय में गाड़ी चलाते समय सावधान रहें, दुर्घटना होने की संभावना है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

