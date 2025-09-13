मिथुन साप्ताहिक राशिफल: मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 14-20 सितंबर तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

Gemini Weekly Horoscope mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशी है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है। आइए जानते हैं, 14 से 20 सितंबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा…

Gemini Weekly Horoscope mithun saptahik rashifal, मिथुन साप्ताहिक राशिफल (14-20 सितंबर 2025) : इस सप्ताह तुम्हारे जीवन में नए रास्ते खुलेंगे। भरोसेमंद रास्ते चुनें। घर और कार्यक्षेत्र पर साफ बातचीत करें। रोज थोड़ा-थोड़ा बचत करें। आपको इस सप्ताह सुकून और खुशी दोनों मिलेंगे। सोच-समझकर फैसला लें। जल्दबाज़ी से बचें। छोटे-छोटे अभ्यास और बचत से निरंतर प्रगति बनेगी। परिवार की परंपराओं को मानें और चुपचाप मदद देकर भरोसा को और भी गहरा करें।

लव राशिफल- इस सप्ताह प्रेमी की बात सुनें। छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखें। अविवाहित जातकों को किसी खास से मुलाकात हो सकती है। जल्दबाज़ी में बात न करें। प्रेमी हल्की बातचीत और छोटे शौक शेयर करके नज़दीकी बढ़ा सकते हैं। संवेदनशील बातों में हल्की-फुल्की बातें न करें। साफ शब्द बोलें। परिवार के पास जाएं या कोई छोटी रस्म निभाएं जो सुकून दे। छोटे इशारों का ध्यान रखने से और ईमानदारी से बात करने से रिश्ता मज़बूत होता है।

करियर राशिफल- काम में इस सप्ताह सीखने और निरंतर हुनर दिखाने के कई मौके मिलेंगे। तुम्हारी तेज सोच रोजमर्रा की दिक्कतें सुलझाने में काम आएगी। मीटिंग में नम्रता से बोलें और लंबे प्लान की बजाए साधारण सुझाव दें। मैनेजर छोटे अपडेट मांग सकते है। छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखें। एक वक्त में एक ही काम पर ध्यान दें। कोई छोटा कोर्स या पढ़ाई तुम्हारी काबिलियत बढ़ा सकती है। शांत रहें और टीम के साथियों की मदद के लिए तैयार रहें।

आर्थिक राशिफल- इस सप्ताह पैसों को नरमी से संभालने की जरूरत है। रोज का खर्च लिखें और अचानक खरीदारी से बचें। कोई छोटा रिफ़ंड या तोहफा मिल सकता है। उस पैसों को बचत में डाल दें। रिस्क लेकर निवेश न करें। साथ रहने वालों से बिल पर शांत रहकर बात करें और साफ उम्मीदें तय करें। कुछ खरीदने की सोच रहे हैं तो दाम की तुलना करें और सही मौका आने तक रुकें। छोटे-छोटे बचत के नियम फॅालों करें।

स्वास्थ्य राशिफल- इस सप्ताह संतुलित दिनचर्या और हल्की एक्सरसाइज से सेहत में सुधार होगा। सुबह हल्की एक्सरसाइज करें। ज्यादातार शाकाहारी खाना खाएं जिसमें अनाज, फल और हरी सब्ज़ियां शामिल हों। तेल वाली चीजों का सेवन न करें और देर रात को मिठा न खाएं। पानी बराबर पिएं और थकने पर आराम करें। सोने से पहले स्क्रीन टाइम कम करें और साधारण प्रार्थना करें या शांत गीत सुनें। कोई समस्या होने पर डॅाक्टर से संपर्क करें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com