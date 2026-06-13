मिथुन साप्ताहिक राशिफल: मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 14 से 20 जून तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

Gemini Weekly Horoscope mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशी है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है। आइए जानते हैं, 14 से 20 जून तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा…

Gemini Weekly Horoscope, मिथुन साप्ताहिक राशिफल (14- 20 जून, 2026): मिथुन राशि वालों के लिए यह हफ्ता भागदौड़ वाला रह सकता है। हफ्ते की शुरुआत से ही कामकाज बढ़ा हुआ नजर आएगा। कई काम एक साथ सामने आ सकते हैं, इसलिए समय का सही इस्तेमाल करना जरूरी होगा। बीच हफ्ते तक कुछ ऐसे काम पूरे हो सकते हैं, जिनका इंतजार आप काफी समय से कर रहे थे। इस दौरान कुछ नए लोगों से मुलाकात भी हो सकती है। किसी की सलाह या जानकारी आपके काम आ सकती है। हफ्ते के आखिर में थोड़ा राहत भरा समय मिल सकता है और मन भी हल्का महसूस करेगा।

मिथुन राशि का लव राशिफल प्रेम संबंधों के लिए यह हफ्ता ठीक रह सकता है। साथी के साथ बातचीत बढ़ेगी। अगर पिछले कुछ दिनों से किसी बात को लेकर दूरी या नाराजगी थी तो उसे दूर करने का मौका मिल सकता है। जो लोग सिंगल हैं, उनकी किसी नए व्यक्ति से बातचीत शुरू हो सकती है। शुरुआत में दोस्ती जैसा माहौल रहेगा। किसी भी रिश्ते को लेकर जल्दबाजी करने से बचना बेहतर होगा।

मिथुन राशि का करियर राशिफल नौकरी करने वालों के लिए हफ्ता व्यस्त रह सकता है। ऑफिस में काम का दबाव बढ़ सकता है। कुछ लोगों को नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं। हालांकि मेहनत का फायदा भी देखने को मिल सकता है। वरिष्ठ अधिकारियों की नजर आपके काम पर रह सकती है। व्यापार करने वालों के लिए समय ठीक रहेगा। पुराने ग्राहकों से फायदा मिल सकता है। किसी पुराने संपर्क से नया काम मिलने की संभावना भी बन रही है। इस हफ्ते कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले पूरी जानकारी जरूर लें।

मिथुन राशि का आर्थिक राशिफल पैसों के मामले में हफ्ता सामान्य रहेगा। आमदनी बनी रहेगी, लेकिन खर्च भी साथ-साथ चलते रहेंगे। घर की जरूरतों या किसी जरूरी काम पर पैसा खर्च करना पड़ सकता है। अगर कहीं पैसा अटका हुआ है तो उसके मिलने की संभावना बन सकती है। इस सप्ताह फिजूल खर्च से बचना बेहतर रहेगा। छोटी बचत भी आगे चलकर काम आ सकती है।

मिथुन राशि का स्वास्थ्य राशिफल सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन लगातार काम करने की वजह से थकान महसूस हो सकती है। समय पर भोजन करना और पर्याप्त नींद लेना जरूरी होगा। मोबाइल या लैपटॉप के सामने ज्यादा समय बिताने वाले लोगों को आंखों और सिर की थकान महसूस हो सकती है। बीच-बीच में आराम करते रहें।