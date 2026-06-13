मिथुन साप्ताहिक राशिफल: मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 14 से 20 जून तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल
Gemini Weekly Horoscope mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशी है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है। आइए जानते हैं, 14 से 20 जून तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा…
Gemini Weekly Horoscope, मिथुन साप्ताहिक राशिफल (14- 20 जून, 2026): मिथुन राशि वालों के लिए यह हफ्ता भागदौड़ वाला रह सकता है। हफ्ते की शुरुआत से ही कामकाज बढ़ा हुआ नजर आएगा। कई काम एक साथ सामने आ सकते हैं, इसलिए समय का सही इस्तेमाल करना जरूरी होगा। बीच हफ्ते तक कुछ ऐसे काम पूरे हो सकते हैं, जिनका इंतजार आप काफी समय से कर रहे थे। इस दौरान कुछ नए लोगों से मुलाकात भी हो सकती है। किसी की सलाह या जानकारी आपके काम आ सकती है। हफ्ते के आखिर में थोड़ा राहत भरा समय मिल सकता है और मन भी हल्का महसूस करेगा।
मिथुन राशि का लव राशिफल
प्रेम संबंधों के लिए यह हफ्ता ठीक रह सकता है। साथी के साथ बातचीत बढ़ेगी। अगर पिछले कुछ दिनों से किसी बात को लेकर दूरी या नाराजगी थी तो उसे दूर करने का मौका मिल सकता है। जो लोग सिंगल हैं, उनकी किसी नए व्यक्ति से बातचीत शुरू हो सकती है। शुरुआत में दोस्ती जैसा माहौल रहेगा। किसी भी रिश्ते को लेकर जल्दबाजी करने से बचना बेहतर होगा।
मिथुन राशि का करियर राशिफल
नौकरी करने वालों के लिए हफ्ता व्यस्त रह सकता है। ऑफिस में काम का दबाव बढ़ सकता है। कुछ लोगों को नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं। हालांकि मेहनत का फायदा भी देखने को मिल सकता है। वरिष्ठ अधिकारियों की नजर आपके काम पर रह सकती है। व्यापार करने वालों के लिए समय ठीक रहेगा। पुराने ग्राहकों से फायदा मिल सकता है। किसी पुराने संपर्क से नया काम मिलने की संभावना भी बन रही है। इस हफ्ते कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले पूरी जानकारी जरूर लें।
मिथुन राशि का आर्थिक राशिफल
पैसों के मामले में हफ्ता सामान्य रहेगा। आमदनी बनी रहेगी, लेकिन खर्च भी साथ-साथ चलते रहेंगे। घर की जरूरतों या किसी जरूरी काम पर पैसा खर्च करना पड़ सकता है। अगर कहीं पैसा अटका हुआ है तो उसके मिलने की संभावना बन सकती है। इस सप्ताह फिजूल खर्च से बचना बेहतर रहेगा। छोटी बचत भी आगे चलकर काम आ सकती है।
मिथुन राशि का स्वास्थ्य राशिफल
सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन लगातार काम करने की वजह से थकान महसूस हो सकती है। समय पर भोजन करना और पर्याप्त नींद लेना जरूरी होगा। मोबाइल या लैपटॉप के सामने ज्यादा समय बिताने वाले लोगों को आंखों और सिर की थकान महसूस हो सकती है। बीच-बीच में आराम करते रहें।
मिथुन राशि वालों के लिए सलाह
इस हफ्ते हर काम को एक साथ निपटाने की कोशिश न करें। एक-एक करके काम करेंगे तो चीजें ज्यादा आसान रहेंगी। बेवजह की चिंता छोड़कर अपने काम पर ध्यान दें। धीरे-धीरे कई काम आपके मन के मुताबिक होते नजर आ सकते हैं।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
- 25+ वर्षों का अनुभव - फलित ज्योतिष एवं परामर्श
- अब तक 10,00,000+ (10 लाख से अधिक) परामर्श
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