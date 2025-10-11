Hindustan Hindi News
मिथुन साप्ताहिक राशिफल: मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 12 से 18 अक्टूबर तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

Gemini Weekly Horoscope mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशी है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है। आइए जानते हैं, 12 सितंबर से 18 अक्टूबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा…

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेयSat, 11 Oct 2025 08:52 PM
Gemini Weekly Horoscope mithun saptahik rashifal, मिथुन साप्ताहिक राशिफल (12-18 अक्टूबर 2025) : इस हफ्ते मिथुन राशि वालों के अंदर नई चीजें जानने की इच्छा बढ़ेगी। आप हर बात को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे और लोगों से बातचीत में खुलापन दिखेगा। इस दौरान आपकी बोलने की कला और सोच दोनों मजबूत रहेंगी। काम और घर में आने वाली छोटी उलझनों को आप आसानी से सुलझा लेंगे। जल्दबाजी या किसी पर जल्दी राय बनाने से बचें। धीरे-धीरे हर काम पूरा करें। अगर किसी चीज में गलती हो जाए, तो उससे सीखें और दोबारा कोशिश करें। इस हफ्ते दोस्तों या परिवार के साथ वक्त बिताना आपको हल्का और खुश रखेगा। साथ ही, कोई किताब या नई चीज पढ़ना आपके दिमाग को एक्टिव बनाएगा।

लव राशिफल: इस हफ्ते रिश्तों में आपकी बातों की अहम भूमिका रहेगी। पार्टनर से बातचीत करते वक्त नरमी और समझदारी दिखाएं। प्यार जताने का तरीका जितना आसान होगा, असर उतना गहरा होगा। अगर आप सिंगल हैं, तो किसी ऐसे इंसान से मुलाकात हो सकती है जो आपकी सोच या शौक से जुड़ा हो। किसी क्लास या ग्रुप एक्टिविटी में ऐसा मौका मिल सकता है। जिनका रिश्ता पहले से चल रहा है, उन्हें अपने पार्टनर से दिल की बात साफ-साफ करनी चाहिए। छोटी-छोटी बातों से रिश्ता और मजबूत होगा- जैसे एक प्यारा मैसेज, छोटा सरप्राइज या बस थोड़ा वक्त साथ में बिताना।

करियर राशिफल: काम के मामले में हफ्ता अच्छा रहेगा। आपकी तेज सोच और जल्दी निर्णय लेने की क्षमता काम आएगी। रोजाना की टू-डू लिस्ट बनाएं और एक-एक करके काम पूरे करें।किसी मीटिंग में आपका छोटा-सा आइडिया भी सबको पसंद आ सकता है। लेकिन कोशिश करें कि एक साथ कई कामों में हाथ न डालें। जब कुछ समझ न आए, तो खुलकर पूछें। टीम के लोगों की मदद करें और जरूरी ईमेल या नोट्स सुरक्षित रखें। सीनियर आपकी मेहनत की कद्र करेंगे।

आर्थिक राशिफल: पैसों की स्थिति इस हफ्ते ठीक रहेगी। अगर आप प्लान बनाकर चलेंगे तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं होगी। इस समय बड़ी खरीदारी या निवेश करने से बचें। रोज़ थोड़ा-थोड़ा बचत करें और अपने खर्चों पर नजर रखें। किसी ऑफर या स्कीम में पैसे लगाने से पहले शर्तें ध्यान से पढ़ें। छोटे-छोटे साइड काम या ट्यूशन जैसे कामों से एक्स्ट्रा इनकम के मौके मिल सकते हैं। किसी बड़े खर्च या लोन लेने से पहले परिवार से राय लेना बेहतर रहेगा।

स्वास्थ्य राशिफल: सेहत के मामले में हफ्ता अच्छा रहेगा, लेकिन आराम जरूरी है। अगर थकान महसूस हो तो थोड़ी देर की नींद या ब्रेक लें। रात को ज्यादा मोबाइल या स्क्रीन देखने से बचें। हल्का खाना खाएं, फल-सब्जी जरूर लें और पानी खूब पिएं। सुबह या शाम की हल्की सैर दिमाग को शांत रखेगी। अगर मन बेचैन लगे, तो गहरी सांसें लें या किसी अपने से बात करें। इससे मन हल्का होगा और नींद भी अच्छी आएगी।

