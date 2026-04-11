मिथुन साप्ताहिक राशिफल: मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 12 से 18 अप्रैल तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल
Gemini Weekly Horoscope mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशी है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है। आइए जानते हैं, 12 से 18 अप्रैल तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा…
इस हफ्ते की शुरुआत में मन थोड़ा इधर-उधर भटक सकता है। कई काम एक साथ ध्यान खींचेंगे और लगेगा कि सब कुछ एक साथ निपटा लिया जाए। लेकिन जल्दीबाजी में हाथ डाले गए काम अधूरे रह सकते हैं। इसलिए शुरुआत से ही तय करना जरूरी होगा कि क्या पहले करना है। जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ेंगे, आप खुद समझने लगेंगे कि किस चीज पर ध्यान देना सही रहेगा। हफ्ते के बीच में आपकी बातचीत और समझदारी आपके काम आएगी। किसी पुराने काम या बात को सुलझाने का मौका मिल सकता है। आसपास के लोग आपकी बात सुनेंगे, बस आपको अपनी बात साफ तरीके से रखनी होगी। हफ्ते के आखिर में थोड़ा रुककर सोचना बेहतर रहेगा। हर चीज का तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं है।
आगे पढ़ें मकर राशि का करियर, आर्थिक, लव और करियर राशिफल
मकर राशि का करियर राशिफल- कामकाज के लिहाज से यह हफ्ता मिला-जुला रह सकता है। शुरुआत में काम का दबाव महसूस हो सकता है या कोई चीज बार-बार अटक सकती है। ऐसे में हर काम को बराबर महत्व देने के बजाय एक जरूरी काम पर फोकस करना सही रहेगा। ऑफिस में बातचीत अहम भूमिका निभाएगी। जो कहना है, साफ कहें और बात को ज्यादा घुमाएं नहीं। सीनियर्स के साथ तालमेल बनाए रखना जरूरी रहेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं, तो पढ़ाई में नियमित रहना जरूरी है। आखिरी समय पर सब कुछ करने की आदत इस हफ्ते काम नहीं आएगी।
मकर राशि का आर्थिक राशिफल- पैसों के मामले में हफ्ता सामान्य रहेगा। कोई बड़ा उतार-चढ़ाव नहीं दिखता, लेकिन छोटे-छोटे खर्च बढ़ सकते हैं। खासकर शुरुआत में बिना सोचे खर्च करने से बचें। बीच हफ्ते में आपको समझ आ सकता है कि पैसा कहां ज्यादा खर्च हो रहा है। ऐसे खर्च जो आदत बन चुके हैं, उन्हें कम करने का मौका मिलेगा। निवेश को लेकर जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा। अभी संभलकर चलना ही सही रहेगा।
मकर राशि का लव राशिफल- रिश्तों के मामले में यह हफ्ता थोड़ा ध्यान देने वाला है। शुरुआत में छोटी-छोटी बातों पर गलतफहमी हो सकती है। इसलिए जो बात मन में है, उसे साफ तरीके से कहना बेहतर रहेगा। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो समय निकालकर बात करना जरूरी रहेगा। अनदेखी करने से दूरी बढ़ सकती है। सिंगल लोगों के लिए हफ्ते के आखिर में कोई नया कनेक्शन बन सकता है, लेकिन उसे समय देना जरूरी होगा।
मकर राशि का स्वास्थ्य राशिफल- सेहत के मामले में यह हफ्ता संतुलन रखने का है। शुरुआत में ऊर्जा ठीक रहेगी, लेकिन बीच में थकान या सुस्ती महसूस हो सकती है। नींद का पूरा ध्यान रखें और खाने-पीने में लापरवाही न करें। ज्यादा सोचने से भी शरीर पर असर पड़ सकता है। दिन में थोड़ा समय अपने लिए निकालना जरूरी रहेगा।
सुझाव- हर चीज एक साथ करने की जरूरत नहीं है। जो जरूरी है, पहले उसे पूरा करें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
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दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
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