Gemini Weekly Horoscope 8-14 November 2026 Mithun saptahik rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।

Gemini Weekly Horoscope 8-14 November 2026 Mithun Rashifal, मिथुन राशिफल : आपके लिए सप्ताह का आरंभ अपेक्षाकृत उत्साहपूर्ण रह सकता है। चंद्रमा तुला राशि में पांचवें भाव में है। पढ़ाई, बच्चों, रचनात्मक सोच और पसंद के कामों में रुचि बढ़ेगी। घर का कोई छोटा सकारात्मक समाचार मन हल्का कर सकता है। सूर्य और वक्री बुध भी पांचवें भाव में हैं। इससे पुरानी योजना को नए तरीके से देखने का मौका मिलेगा। लेकिन हर विचार तुरंत लागू करने की जरूरत नहीं। जो काम अधूरा है, उसे सही ढंग से पूरा करें। परिवार या दोस्तों के साथ बातचीत से भी ऊर्जा मिलेगी।

10 नवंबर के बाद चंद्रमा वृश्चिक में छठे भाव को सक्रिय करेगा। जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। ऑफिस का काम, समय सीमा, स्वास्थ्य की दिनचर्या और छोटी गलतियां ध्यान खींचेंगी। काम तेजी से निपटाने की इच्छा रहेगी, लेकिन यह हिस्सा सतर्कता भी मांगता है। किसी की बात पर जल्दी भरोसा न करें। अपनी आने वाली योजना हर जगह बताने की जरूरत नहीं। शनि दसवें भाव में वक्री है। इसलिए पुरानी जिम्मेदारी या वरिष्ठ की अपेक्षा फिर सामने आ सकती है। अनुशासन से ही इस दबाव को संभाला जा सकेगा।

मिथुन राशिफल साप्ताहिक: मिथुन राशि के लिए 8 से 14 नवंबर तक का समय कैसा रहेगा? 12 नवंबर दोपहर बाद चंद्रमा धनु के सातवें भाव में पहुंचेगा। सप्ताहांत में साझेदारी, दोस्ती और परिवार का महत्व बढ़ेगा। किसी दूर हुए व्यक्ति से बात की शुरुआत हो सकती है। मंगल उसी दिन कर्क के दूसरे भाव से सिंह के तीसरे भाव में जाएगा। इससे संपर्क, लिखने, बोलने और छोटी यात्रा की गति बढ़ेगी। गुरु और केतु भी तीसरे भाव में हैं। आत्मविश्वास उपयोगी रहेगा, पर बात बढ़ाने के लिए बात न करें। राहु नौवें भाव में आपको नए विचारों की तरफ खींचेगा। उत्साह के साथ सही जानकारी भी रखें।

लव राशिफल शुरुआती दिनों में रिश्ते हल्के और अपनत्व भरे लग सकते हैं। पांचवें भाव का चंद्रमा प्यार जताने, साथ समय बिताने और बच्चों की खुशी साझा करने का मन बनाएगा। जो लोग किसी से बात कर रहे हैं, उन्हें बातचीत सहज लग सकती है। फिर भी पुराने संदेश के आधार पर नया निष्कर्ष न निकालें। बुध वक्री है। इसलिए किसी बात का अर्थ साफ न हो तो सीधे पूछना बेहतर है। विवाहित लोगों के लिए घर के छोटे कामों में सहयोग और शाम को साथ बैठना रिश्ते को बेहतर बना सकता है।

मध्य में छठे भाव का चंद्रमा छोटी कमियों पर ध्यान बढ़ाएगा। साथी देर से आए या किसी काम का तरीका अलग हो तो आलोचना करने का मन होगा। ऐसी बात पर दिन का अच्छा माहौल खराब न करें। शुक्र चौथे भाव में वक्री है। घर की सुविधा या परिवार की पुरानी अपेक्षाएं फिर सामने आ सकती हैं। प्यार को केवल सही जवाब मिलने से न मापें। कई बार मदद मांगना और मदद स्वीकार करना दोनों जरूरी होते हैं।

अंतिम हिस्से में सातवें भाव का चंद्रमा संबंधों को फिर केंद्र में लाएगा। किसी पुराने मतभेद पर नरम बातचीत हो सकती है। रिश्तेदारों के जरिए परिचय या मित्र से मुलाकात भी संभव है। मंगल तीसरे भाव में आने से बोलने का साहस बढ़ेगा। वही साहस अगर तीखे शब्दों में बदल गया तो नुकसान होगा। शांति से कही गई बात ज्यादा असर करेगी।

करियर राशिफल विद्यार्थियों के लिए सप्ताह की शुरुआत अच्छी अध्ययन लय बना सकती है। पांचवें भाव में चंद्रमा और बुध कठिन विषय पर रुचि बढ़ाएंगे। पुराने नोट्स, मॉक टेस्ट और लिखकर अभ्यास करना उपयोगी रहेगा। पढ़ाई को केवल मन लगने पर न छोड़ें। जिनका इंटरव्यू, प्रस्तुति या प्रतियोगी तैयारी चल रही है, वे शुरुआत में आत्मविश्वास महसूस कर सकते हैं। बीच में छठे भाव का चंद्रमा अभ्यास और गलती सुधारने की मांग करेगा। नियमित समय पर पढ़ना ही परिणाम सुधारेगा।

नौकरी में शुरुआती काम सामान्य लग सकते हैं, लेकिन रचनात्मक सुझाव लोगों का ध्यान खींच सकते हैं। प्रेजेंटेशन या ग्राहक से बातचीत में आपकी बात स्पष्ट होगी। सूर्य पांचवें भाव में है और शनि दसवें में वक्री है। इसलिए नए विचार को वरिष्ठ के सामने रखते समय उसकी लागत और समय भी बताएं। मध्य में अतिरिक्त काम मिल सकता है। शिकायत करने से पहले तय करें कि क्या जरूरी है और क्या किसी सहयोगी को सौंपा जा सकता है।

कारोबार के लिए संपर्क और विस्तार का विषय सक्रिय रहेगा। शुरुआती उत्साह के बाद दस्तावेज की जांच जरूरी होगी। 12 नवंबर के बाद सातवें भाव का चंद्रमा नई साझेदारी या पुराने सहयोगी से बातचीत के लिए अनुकूल माहौल बना सकता है। मंगल तीसरे भाव में आने से यात्रा, बिक्री और फॉलोअप बढ़ेंगे। गुरु मददगार सलाह दे सकता है, लेकिन केतु याद दिलाएगा कि हर योजना को पूरा रास्ता चाहिए। पहले छोटा कदम रखें, फिर विस्तार करें।

धन राशिफल सप्ताह की शुरुआत में अतिरिक्त आय के विचार या पुराने छोटे लाभ मन को प्रोत्साहित कर सकते हैं। पांचवें भाव की सक्रियता बाजार या अनुमान वाले काम में दिलचस्पी बढ़ाएगी। लेकिन वक्री बुध के कारण जानकारी अधूरी हो सकती है। इसलिए किसी की सफलता सुनकर तुरंत रकम न लगाएं। बच्चों की पढ़ाई, घर में छोटी खुशी या शौक पर खर्च करने का मन भी होगा। बजट पहले तय करें।

मध्य हिस्से में छठे भाव का चंद्रमा नियमित खर्च, बिल और नौकरी से जुड़े भुगतान पर ध्यान दिलाएगा। इस समय कर्ज और देनदारी को व्यवस्थित करना अधिक उपयोगी है। शनि दसवें भाव में काम से होने वाले स्थिर लाभ का महत्व समझाएगा। यदि कोई पुराना ग्राहक जवाब नहीं दे रहा तो शांत तरीके से याद दिलाएं। भविष्य की आय को वर्तमान बैलेंस न मानें। कुछ समय दस्तावेज और खातों को मिलाने में लगाएं।

आखिरी हिस्से में सातवें भाव का चंद्रमा साझे लेनदेन पर बात बढ़ाएगा। जीवनसाथी या कारोबारी साथी के साथ खर्चों की प्राथमिकता तय करना अच्छा रहेगा। मंगल तीसरे भाव में आने से यात्रा या संचार पर छोटी राशि निकल सकती है। राहु नौवें भाव में बड़े अवसर का आकर्षण दिखा सकता है, पर लाभ के लिए जरूरी मेहनत समझें। दिखावे वाली खरीद टालें और बचत का नियमित हिस्सा अलग रखें।

सेहत राशिफल शुरुआत में शरीर अपेक्षाकृत चुस्त लगेगा। फिर भी लगातार फोन, बाहर के कार्यक्रम और देर रात तक जागने से थकान बढ़ सकती है। पांचवें भाव का चंद्रमा आनंद देने वाली गतिविधियों में रुचि बढ़ाएगा। हल्का खेल, टहलना या परिवार के साथ समय आपके मूड को अच्छा रख सकता है। खाने में लापरवाही न करें। अच्छे मूड में भी शरीर को नियमित आराम चाहिए।

मध्य में छठे भाव का चंद्रमा दिनचर्या की कमी सामने ला सकता है। यदि काम के कारण भोजन टलता है, पानी कम पीते हैं या स्क्रीन के सामने लगातार बैठते हैं तो सुधार करें। अपने शरीर के संकेतों पर ध्यान दें। बिना वजह डरने की जरूरत नहीं। जरूरत हो तो पेशेवर सलाह लें। छिपी हुई तनावपूर्ण बातचीत से दूरी बनाना भी जरूरी होगा।

सप्ताहांत में सातवें भाव का चंद्रमा मन को सहारा दे सकता है। परिवार या साथी के साथ शांत समय बिताएं। यात्रा की संभावना हो तो नींद पूरी करके निकलें। मंगल तीसरे भाव में आने से गति बढ़ेगी। गति को अनुशासन से संभालें। आराम की कमी के बदले अतिरिक्त चाय या स्क्रीन समय पर भरोसा न करें।