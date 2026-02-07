Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Gemini Weekly Horoscope 8-14 February 2026 Mithun Saptahik Rashifal
मिथुन साप्ताहिक राशिफल: मिथुन राशि के लिए 8 से 14 फरवरी तक का समय कैसा रहेगा?

मिथुन साप्ताहिक राशिफल: मिथुन राशि के लिए 8 से 14 फरवरी तक का समय कैसा रहेगा?

संक्षेप:

Gemini Weekly Horoscope 8-14 February 2026 Mithun saptahik rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।

Feb 07, 2026 09:32 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Gemini Weekly Horoscope 8-14 February 2026 Mithun Saptahik Rashifal, मिथुन साप्ताहिक राशिफल: इस सप्ताह मिथुन राशि वाले प्यार से जुड़े मामलों को सुलझाएं। इसके साथ ही एक प्रोडक्टिव प्रोफेशनल लाइफ भी जीने की कोशिश करें। सेहत से कोई समझौता न करें। इस सप्ताह धन आपको मुश्किल में डाल सकता है। इन 7 दिनों में लव अफेयर को क्रिएटिव और दिलचस्प बनाए रखें। इस सप्ताह आपको ऑफिशियल लाइफ पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। फाइनेंशियल खर्चों को लेकर आपको सावधान रहना चाहिए। सेहत से जुड़ी दिक्कतें आपको परेशान कर सकती हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मिथुन राशि के लिए 8 से 14 फरवरी तक का समय कैसा रहेगा?

मिथुन राशि के लिए इस सप्ताह का लव राशिफल कैसा रहेगा?

इस सप्ताह आपकी लव लाइफ में थोड़ी उथल-पुथल रहेगी। बहस करते समय अपनी आवाज धीमी रखें। इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने पार्टनर की भावनाओं को ठेस न पहुंचाएं। आप दोनों को पर्सनल और प्रोफेशनल कामों में एक-दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। माता-पिता के सपोर्ट से कुछ लव अफेयर्स में पॉजिटिव मोड़ आएगा। सिंगल महिलाओं को प्रपोजल मिल सकता है, और जिनका हाल ही में ब्रेकअप हुआ है, उन्हें भी कोई दिलचस्प इंसान मिल सकता है।

मिथुन राशि के लिए इस सप्ताह का करियर राशिफल कैसा रहेगा?

इस सप्ताह अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अपना कमिटमेंट बनाए रखें। वकील, फाइनेंशियल मैनेजर, अकाउंटेंट, बैंकर, बॉटनिस्ट, और कॉपीराइटर का शेड्यूल बिजी रहेगा। आपको सप्ताह के बीच में नए मौके मिल सकते हैं और आप कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू दे सकते हैं। आपको ऑफिस पॉलिटिक्स से भी दूरी बनाए रखने की जरूरत हो सकती है, जो प्रोडक्टिविटी पर गंभीर असर डाल सकती है। कुछ छात्र कॉम्पिटिटिव एग्जाम दें सकते हैं और उन्हें क्लियर भी कर सकते हैं। जो लोग हायर स्टडीज कर रहे हैं, उन्हें अच्छी खबर मिलेगी।

मिथुन राशि के लिए इस सप्ताह का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?

इस सप्ताह छोटी-मोटी फाइनेंशियल दिक्कतें आएंगी। इससे आप लग्जरी खरीदारी करने में दिक्कतों का सामना कर सकते हैं। निवेश करना एक अच्छा फैसला है, लेकिन रियल एस्टेट से आपको दूरी बनानी चाहिए, क्योंकि यह इसके लिए सही समय नहीं है। सट्टेबाजी के बिजनेस में निवेश करने से पहले, मार्केट के बारे में रिसर्च करें, क्योंकि आपको आंख बंद करके निवेश करके पैसे गंवाने की जरूरत नहीं है। ट्रेडर्स को भी अधिकारियों के साथ मामले सुलझाने की जरूरत होगी।

ये भी पढ़ें:8 फरवरी को मेष से लेकर मीन राशि का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल

मिथुन राशि के लिए इस सप्ताह का सेहत राशिफल कैसा रहेगा?

ऑफिस और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाए रखें। आपको परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने की जरूरत है। यह सप्ताह जिम जॉइन करने के लिए भी अच्छा समय है। आंखों से जुड़ी छोटी-मोटी दिक्कतें हो सकती हैं। आप एक्सरसाइज को अपनी रूटीन का हिस्सा बना सकते हैं। सुगर और तेल-घी वाली फूड्स के सेवन से बचें। इसके बजाय, प्रोटीन और विटामिन से भरपूर बैलेंस्ड डाइट लें। कुछ बच्चे मुंह की सेहत से जुड़ी दिक्कतों की शिकायत कर सकते हैं, जबकि बुज़ुर्गों को जोड़ों में दर्द हो सकता है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

ये भी पढ़ें:आने वाले 7 दिनों में कुंभ, तुला समेत इन राशियों को होगा जबरदस्त लाभ
ये भी पढ़ें:कुंभ राशि में सूर्य का गोचर, चमकेगी इन राशियों की किस्मत, 3 राशियां रहें सावधान
ये भी पढ़ें:आज से शुरू इन 3 राशियों के अच्छे दिन, 15 फरवरी तक बुध गोचर राहु के नक्षत्र में
Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
Gemini Horoscope Gemini Mithun अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने