Gemini Weekly Horoscope 7-13 September 2025 Mithun Saptahik Rashifal मिथुन साप्ताहिक राशिफल: 7-13 सितंबर तक का समय मिथुन राशि के लिए कैसा रहेगा?
मिथुन साप्ताहिक राशिफल: 7-13 सितंबर तक का समय मिथुन राशि के लिए कैसा रहेगा?

Gemini Weekly Horoscope 7-13 September 2025 Mithun saptahik rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 6 Sep 2025 10:32 PM
मिथुन साप्ताहिक राशिफल: 7-13 सितंबर तक का समय मिथुन राशि के लिए कैसा रहेगा?

Gemini Weekly Horoscope, मिथुन साप्ताहिक राशिफल: परिवार का सपोर्ट पाने के लिए लव लाइफ के बारे में बात करें। काम में बेहतर नतीजे पाने के लिए मेहनत करते रहें। बेहतर फ्यूचर के लिए धन का इस्तेमाल करें। छोटी-मोटी सेहत से जुड़ी दिक्कतें रहेंगी।

7-13 सितंबर तक का समय मिथुन राशि के लिए कैसा रहेगा?

मिथुन लव लाइफ: लव के मामले को मजबूत रखें। पाने पार्टनर की फीलिंग्स की इज्जत करें। इस सप्ताह सिंगल लोगों को अच्छी खबर मिलेगी। आप कॉलेज, ऑफिस, पड़ोस में, किसी पार्टी या ऑफिशियल इवेंट में किसी से आकर्षित हो सकते हैं। रिश्ता धीरे-धीरे आगे बढ़ सकता है। कुछ रिलेशनशिप को माता-पिता का सपोर्ट मिलेगा। इस सप्ताह का दूसरा भाग भविष्य के बारे में फैसला लेने के लिए भी शुभ है।

करियर राशिफल: प्रोडक्टिविटी से जुड़ी छोटी-मोटी समस्याओं के बावजूद, आप अपने करियर में सफल रहेंगे। प्रमोशन या सैलरी में बढ़ोतरी हो सकती है। कलाकार, म्यूजिशियन, लेखक और कॉपीराइटर को अपनी स्किल्स दिखाने के मौके मिलेंगे। जो महिलाएं मैनेजर हैं, उन्हें टीम से जुड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन आप अनुशासन से इस मुश्किल पर काबू पा सकती हैं। व्यापारियों को नए कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इस सप्ताह पार्टनर सपोर्ट नहीं कर सकेंगे। परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स को और ज्यादा मेहनत करनी होगी।

फाइनेंशियल लाइफ: धन से जुड़ी कोई गंभीर समस्या नहीं होगी। लाइफस्टाइल पर ध्यान देना अच्छा रहेगा। इस सप्ताह आपको बड़ी शॉपिंग से बचना चाहिए। सौभाग्य से, आप अपने भाई-बहन के साथ धन संबंधी विवाद सुलझा सकते हैं। आप चैरिटी में भी दान कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। बिजनेसमैन फंड जुटा सकेंगे और अपने बिजनेस को नए क्षेत्रों में बढ़ा सकेंगे।

सेहत राशिफल: आपको हेल्थ संबंधी दिक्कत हो सकती है। कुछ जातकों को डॉक्टर से सलाह लेनी पड़ सकती है। महिलाओं को पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। बच्चों को वायरल बुखार हो सकता है, जिससे वे स्कूल नहीं जा पाएंगे। गले में हल्की खराश और जोड़ों में दर्द हो सकता है। उम्रदराज लोग ज्यादातर आराम में रहेंगे और इस सप्ताह के दूसरे भाग में डायबिटीज की स्थिति में सुधार हो सकता है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

