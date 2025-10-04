Gemini Weekly Horoscope 5-11 october 2025 mithun Rashi ka Saptahik Rashifal future predictions मिथुन साप्ताहिक राशिफल: मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 5-11 अक्टूबर तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindi Newsधर्म न्यूज़Gemini Weekly Horoscope 5-11 october 2025 mithun Rashi ka Saptahik Rashifal future predictions

मिथुन साप्ताहिक राशिफल: मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 5-11 अक्टूबर तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

Gemini Weekly Horoscope mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशी है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है। आइए जानते हैं, 5-11 अक्टूबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा…

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेयSat, 4 Oct 2025 08:40 PM
मिथुन साप्ताहिक राशिफल: मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 5-11 अक्टूबर तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

Gemini Weekly Horoscope, मिथुन साप्ताहिक राशिफल 5-11 अक्टूबर: इस सप्ताह आपका जानने की इच्छा रखने वाला दिमाग आपको मदद करने लोगों से मिलने और काम की स्किल सीखने में मदद करेगा। नोट्स बनाएं, विनम्रता से सवाल पूछें और जब संभव हो तो दूसरों की मदद करें। छोटी-छोटी बातचीत से काम की प्लानिंग बन सकती हैं। अपनी एनर्जी को ब्राइट और स्थिर बनाए रखने के लिए थोड़े रेस्ट के साथ एक्टिविटी को बैलेंस करें।

मिथुन साप्ताहिक लव राशिफल- प्यार अब गर्म, शरारत से भरे पल सामने आ सकते हैं। अपने पार्टनर के साथ छोटी-छोटी इच्छाओं और प्लानिंग के बारे में खुलकर बात करें और साथ में छोटे-छोटे मूर्खता से भरे पलों पर हंसें। ट्रैवल या एक साथ किए जाने वाले शौक के जरिए किसी से मिल सकते हैं। प्रॉमिस में जल्दबाजी करने से बचें और जब दूसरा व्यक्ति फीलिंग्स शेयर करे तो उसकी बात सुनें।

मिथुन साप्ताहिक करियर राशिफल- वर्कप्लेस पर आपके लाचाकी से भरे आइडिया मायने रखते हैं। शांत शब्दों के साथ सिंपल सुझाव शेयर करें और दिखाएं कि वे किसी प्रोजेक्ट में कैसे मदद करते हैं। जिन छोटे-छोटे टास्कों को आप पूरा कर सकते हैं, उनमें आगे बढ़ें और क्लियर डेडलाइन के बारे में पूछें। जब आप कंफ्यूजन से बचने के लिए सुनी हुई बातों को सुनेंगे और दोहराएंगे तो टीम वर्क अच्छा होगा। कार्यों की एक सुव्यवस्थित लिस्ट बनाएं और हर पूरे होने वाले टास्क को सेलिब्रेट करें।

मिथुन साप्ताहिक आर्थिक राशिफल- अगर आप किसी प्लान को फॉलो करते हैं तो इस वीक वित्तीय स्थिति ठीक रहेगी। आय और शॉर्ट खर्चे लिखें, फिर एक बेकार की खरीदारी में कटौती करें। अगर आप दूसरों से पैसे की उम्मीद करते हैं, तो धैर्य रखें और जेंटल रिमाइंडर भेजें। रिस्क भरे दांव या तुरंत डील करने से बचें। एक सिंपल फंड बनाने के लिए हर पेमेंट से छोटी रकम बचाएं। चीजों को स्थिर रखने के लिए बड़े खर्च के फैसले लेने से पहले फैमिली के किसी भरोसेमंद मेंबर से फिर से बातचीत करें।

मिथुन साप्ताहिक सेहत राशिफल- जब आप छोटे मूवमेंट को आराम के साथ मिलाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगी। जागने के बाद आसान एक्सरसाइज करें और जब संभव हो तो धूप में धीरे-धीरे चलें। स्थिर महसूस करने के लिए अनाज, सब्जियां, फूट्स और मेवे का लाइट खाना खाएं। हैवी, देर रात का खाना और बहुत ज्यादा चीनी खाने से बचें। काम के दौरान ब्रेक के दौरान गहरी सांसें लें और स्ट्रेस महसूस होने पर गर्म पानी पिएं। रेगुलर टाइम पर सोएं।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

