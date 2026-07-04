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मिथुन साप्ताहिक राशिफल: मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 5-11 जुलाई तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Gemini Weekly Horoscope 5–11 July 2026: मिथुन राशि वालों के लिए नया सप्ताह करियर और सामाजिक सम्मान के लिहाज से सकारात्मक रह सकता है। वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा और काम में नए अवसर सामने आ सकते हैं। आर्थिक मामलों में अतिरिक्त आय के योग हैं, लेकिन खर्च पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा।

मिथुन साप्ताहिक राशिफल: मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 5-11 जुलाई तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

Gemini Weekly Horoscope 5-11 July 2026, मिथुन साप्ताहिक राशिफल: सप्ताह की शुरुआत में वरिष्ठों, बुजुर्गों या अधिकार वाले लोगों से सहयोग मिलेगा। कोई निजी चिंता मंगलवार तक हल्की पड़ सकती है। काम का क्रम सुधरेगा और किसी प्रभावशाली व्यक्ति से बात आगे बढ़ सकती है। घर में जीवनसाथी का मूड अच्छा रहेगा, पर बच्चे के व्यवहार या सेहत पर ध्यान देना होगा।

बुधवार को सामाजिक सम्मान और लोगों का ध्यान आपकी ओर रहेगा। बुध आपकी बात को तेज और असरदार बनाएगा। कारोबारियों को नए संकेत मिल सकते हैं। फिर भी प्रशंसा के बीच खुद पर शक न करें। गुरुवार खर्च और आमदनी को संतुलित रखेगा। सप्ताहांत में मेहमान, परिवार और खर्च से जुड़ी हलचल बढ़ सकती है। शनिवार को संयम जरूरी रहेगा।

मिथुन राशि का लव राशिफल

रिश्तों में गर्माहट रहेगी, पर कुछ नाजुक जगहें भी होंगी। सप्ताह की शुरुआत में जीवनसाथी अधिक सहयोगी और स्नेही दिखेगा। मंगलवार साथ बैठकर बात करने, भोजन साझा करने या कोई घरेलू काम मिलकर निपटाने के लिए अच्छा है। रोमांस शांत रहेगा, पर सच्चा रहेगा।

बच्चे की बात पर तीखी प्रतिक्रिया से घर का माहौल सख्त हो सकता है। मध्य सप्ताह प्रेम में सहजता देगा। शुक्रवार को आपकी मीठी वाणी किसी का ध्यान खींच सकती है। अविवाहित लोगों के लिए बातचीत से रुचि बढ़ सकती है। शनिवार को धन, रिश्तेदार या थकान के कारण जीवनसाथी से तनाव हो सकता है। छोटी चिंगारी को खुद बुझने दें।

मिथुन राशि का करियर राशिफल

करियर में सप्ताह धीरे-धीरे मजबूत होगा। सोमवार को वरिष्ठों का समर्थन मिलेगा। अगर फीडबैक, मंजूरी या सरल हौसला चाहिए था, तो संकेत मिल सकता है। मंगलवार से काम की गति बेहतर होगी। किसी मीटिंग, कॉल या परिचय से आगे का रास्ता खुल सकता है।

विद्यार्थियों को शुरुआत में सुस्ती रहेगी, लेकिन मंगलवार और गुरुवार से ध्यान बढ़ेगा। किसी सहपाठी या शिक्षक से सरल समझ मिल सकती है। कारोबारियों के लिए मध्य सप्ताह नए ऑर्डर, लीड या विस्तार की सोच दे सकता है। शुक्रवार इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन और क्लाइंट बातचीत के लिए अच्छा है। बस खुद को साबित करने में शरीर को न थकाएं।

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मिथुन राशि का आर्थिक राशिफल

धन एक से अधिक स्रोतों से आ सकता है। अतिरिक्त आय, देरी से भुगतान, साइड काम या किसी मदद से दबाव कम होगा। गुरुवार संतुलित रहेगा। जो आएगा, उससे जरूरी खर्च संभल सकते हैं। कारोबार में विस्तार की इच्छा रहेगी, पर हर मौका तुरंत पकड़ना जरूरी नहीं।

बुधवार और शुक्रवार निवेश या जोखिम वाली सोच को आकर्षक बना सकते हैं। जितना पैसा कुछ समय के लिए रोक सकें, केवल उतना ही लगाएं। जीवनसाथी या ससुराल पक्ष से जुड़ी प्रॉपर्टी की चर्चा सामने आ सकती है, पर घर खरीदने की जल्दबाजी न करें। शनिवार खर्च को बढ़ा सकता है। तनाव में खरीदारी और उधार से बचें।

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मिथुन राशि का स्वास्थ्य राशिफल

ऊर्जा ठीक रहेगी, पर देखभाल जरूरी है। घर में बच्चे की सेहत या दिनचर्या पर ध्यान दें। छोटी बात को शुरू में संभालेंगे तो परेशानी बढ़ेगी नहीं। मंगलवार को मां की सेहत या आराम को लेकर मन व्यस्त रह सकता है। चिंता के बजाय व्यावहारिक देखभाल करें।

मध्य सप्ताह में बाहर से सब ठीक दिखेगा, पर मन में भ्रम और ज्यादा सोच चल सकती है। बहुत सारे संदेश, राय और काम दिमाग को थका देंगे। शुक्रवार को अधिक काम से बचें। भूख, नींद और आराम को नजरअंदाज न करें। शनिवार को स्वास्थ्य थोड़ा नाजुक रहेगा। हल्का भोजन और धीमा दिन बेहतर रहेगा।

सप्ताह की सलाह

लोगों की तारीफ सुनें, पर अपना संतुलन न खोएं। बच्चे, खर्च और आराम पर बराबर ध्यान रखें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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