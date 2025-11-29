Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Gemini Weekly Horoscope 30 November-6 December 2025 Mithun Saptahik Rashifal
मिथुन साप्ताहिक राशिफल: मिथुन राशि के लिए 30 नवंबर-6 दिसंबर तक का समय कैसा रहेगा?

मिथुन साप्ताहिक राशिफल: मिथुन राशि के लिए 30 नवंबर-6 दिसंबर तक का समय कैसा रहेगा?

संक्षेप:

Gemini Weekly Horoscope 30 November-6 December 2025 Mithun saptahik rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।

Sat, 29 Nov 2025 09:16 PMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Gemini Weekly Horoscope, मिथुन साप्ताहिक राशिफल: आपकी लव लाइफ में कोई परेशानी नहीं है। आप ऑफिस में अच्छा परफॉर्म करेंगे। फाइनेंशियली आपकी लाइफ स्टेबल रहेगी। इस हफ्ते हेल्थ पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी।

मिथुन राशि के लिए 30 नवंबर-6 दिसंबर तक का समय कैसा रहेगा?

इस सप्ताह मिथुन लव लाइफ: रोमांस के मामले पर फोकस रखें। इस हफ्ते प्यार में सरप्राइज मिल सकते हैं। आप झगड़े सुलझाने में खुश होंगे। यह हफ्ता परेशानियों पर काम करने के लिए अच्छा है। कुछ रिश्ते, जो ब्रेकअप की कगार पर थे, वे वापस नॉर्मल हो सकते हैं। आप अपने एक्स-लवर से भी सुलह कर सकते हैं, जिसका ईगो की वजह से ब्रेकअप हुआ था। कुछ महिलाएं फंक्शन में ध्यान खींचेंगी और उन्हें प्रपोजल मिल सकते हैं। ऑफिस रोमांस से दूरी बनाए रखना अच्छा है क्योंकि इसका असर शादीशुदा लाइफ पर भी पड़ सकता है।

इस सप्ताह मिथुन राशि का करियर राशिफल: प्रोफेशनल मामले इस हफ्ते प्रोडक्टिविटी में रुकावट डाल सकते हैं। आपको डेडलाइन का ध्यान रखना होगा। नए काम आएंगे। आपको जॉब की वजह से ट्रैवल भी करना पड़ सकता है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स क्लाइंट सेशन में मदद करेंगी। एक नया प्रोजेक्ट संभालने के लिए तैयार रहें और इसे करियर में सफलता की सीढ़ी चढ़ने का एक सुनहरा मौका समझें। अगर आप बिजनेस में हैं, तो यह समय अपने दायरे से आगे बढ़ने और कई वेंचर्स में इन्वेस्ट करने का है।

इस सप्ताह मिथुन राशि का फाइनेंशियल लाइफ: इस सप्ताह के आखिर तक आपका अप्रेजल भी हो सकता है। हफ्ते का दूसरा हिस्सा किसी भाई-बहन या दोस्त की फाइनेंशियल मदद करने का है। आपको कंट्रीब्यूशन के लिए भी कुछ रकम अलग रखनी चाहिए क्योंकि परिवार में कोई सेलिब्रेशन होने वाला है। एंटरप्रेन्योर्स को कोई भी जरूरी एक्सपेंशन प्लान बनाने से पहले अधिकारियों को खुश रखने की जरूरत है। ट्रेडर्स, बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर्स कमाई में पॉजिटिव आउटपुट देखकर खुश होंगे।

इस सप्ताह मिथुन राशि की सेहत: हेल्थ से जुड़ी छोटी-मोटी दिक्कतें आ सकती हैं। आपको सावधान रहना होगा कि ऑफिस का स्ट्रेस घर न लाएं। कुछ महिलाओं को स्किन एलर्जी और खांसी से जुड़ी छोटी-मोटी दिक्कतें हो सकती हैं। जिन्हें डायबिटीज है, उन्हें भी अपनी डाइट का ध्यान रखना चाहिए। आप नेगेटिव सोच वाले लोगों से भी दूर रह सकते हैं। इस सप्ताह शराब छोड़ना अच्छा रहेगा।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है।
