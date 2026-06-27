मिथुन साप्ताहिक राशिफल: सप्ताह की शुरुआत होगी शानदार, लेकिन इन दो दिनों में रहें सबसे ज्यादा सतर्क
Gemini Weekly Horoscope: मिथुन राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत परिवार और रिश्तों के लिहाज से अच्छी रहेगी। मध्य सप्ताह में जीवनसाथी और करीबी लोगों का सहयोग मिलेगा। गुरुवार और शुक्रवार को यात्रा, कम्युनिकेशन और निवेश में सावधानी रखें।
Gemini Weekly Horoscope 28 June-4 July 2026, मिथुन साप्ताहिक राशिफल: यह सप्ताह परिवार की गर्माहट से शुरू हो सकता है। पिकनिक, छोटा आउटिंग, रिश्तेदारों से मुलाकात या साथ बैठकर खाना मन को हल्का करेगा। बुध की चाल आपकी बातचीत को सहज बनाएगी। किसी परिचित या रिश्तेदार के जरिए अच्छी खबर मिल सकती है। अगर किसी जवाब का इंतजार था, तो बात आगे बढ़ने की संभावना है। मध्य सप्ताह में जीवनसाथी, पार्टनर या भरोसेमंद व्यक्ति का सहयोग महत्वपूर्ण रहेगा। कोई व्यावहारिक फैसला, कागज या काम की उलझन में मदद मिल सकती है। गुरुवार और शुक्रवार को थोड़ी सावधानी रखें। ट्रैफिक, छोटी निराशा या अनचाही खबर मन को चिड़चिड़ा बना सकती है। सप्ताहांत में माहौल फिर सुधरेगा। बच्चों से खुशी मिलेगी, पढ़ाई में ध्यान लौटेगा और आत्मविश्वास फिर साफ दिखेगा।
मिथुन राशि का साप्ताहिक लव राशिफल
प्रेम संबंधों के लिए शुरुआत अच्छी है। अविवाहित लोगों को परिचितों के जरिए किसी नए व्यक्ति में रुचि दिख सकती है। मन की बात कहनी हो तो सादगी से कहें। बड़ा प्रदर्शन जरूरी नहीं है। एक साफ संदेश, छोटी मुलाकात या ईमानदार बात काफी असर कर सकती है। शुक्र की नरमी रिश्तों में मिठास ला सकती है। मंगलवार और बुधवार भावनात्मक सहयोग के दिन हैं। जीवनसाथी अधिक समझदार और सहयोगी रहेगा। दूर रहे लोगों की मुलाकात या बात हो सकती है। गुरुवार और शुक्रवार को बहस से बचें। योजना बदलने या जवाब देर से आने पर मन खराब न करें। सप्ताहांत रिश्ते को फिर सहज बना देगा। धैर्य रखेंगे तो संबंध बिना शोर के मजबूत होगा।
मिथुन राशि का साप्ताहिक करियर राशिफल
पढ़ाई और काम के लिए सप्ताह उपयोगी है। शुरुआती दिनों में दिमाग तेज रहेगा और कठिन विषय भी समझ आने लगेंगे। परीक्षा, इंटरव्यू या प्रेजेंटेशन की तैयारी करने वालों को समय का अच्छा उपयोग करना चाहिए। कारोबारियों को साझेदारी, रेफरेंस या नए प्रस्ताव से संकेत मिल सकते हैं।बुधवार कागज, बातचीत और औपचारिक चर्चा के लिए अच्छा है। फिर भी अधिक आत्मविश्वास से गलती हो सकती है। गुरुवार और शुक्रवार काम में देरी, ऑफिस राजनीति या कम्युनिकेशन की परेशानी दे सकते हैं। जवाब देने से पहले सोचें। शनिवार को ध्यान लौटेगा और विद्यार्थी बेहतर पढ़ पाएंगे। कामकाजी लोग भी फिर से उत्पादक महसूस करेंगे।
मिथुन राशि का साप्ताहिक आर्थिक राशिफल
धन के मामले में योजना और संयम जरूरी है। परिवार, जीवनसाथी या ससुराल पक्ष से व्यावहारिक मदद मिल सकती है। घर के खर्च, लोन या बड़ी खरीदारी पर बात करनी हो तो आंकड़े साफ रखें। खुश मूड में पैसा ढीला छोड़ना ठीक नहीं रहेगा। जोखिम वाले निवेश में सप्ताह मिश्रित है। मंगलवार और गुरुवार विशेष सावधानी मांगते हैं। शुक्रवार को भी तनाव में पैसा न लगाएं। शनिवार से स्थिति बेहतर होगी और सोच-समझकर किया गया फैसला लाभ दे सकता है। परिवार, भोजन, यात्रा या उपहार पर खर्च होगा, पर अपनी सीमा न तोड़ें। दबाव में किसी को हां न कहें।
मिथुन राशि का साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य में खाने-पीने का ध्यान जरूरी रहेगा। बाहर का खाना, अनियमित भोजन और कम पानी परेशानी दे सकते हैं। मूत्र मार्ग, जलन या कोई छिपी तकलीफ बार-बार दिखे तो उसे टालें नहीं। शरीर छोटी सूचना पहले देता है। उसे सुनना समझदारी है। गुरुवार और शुक्रवार को वाहन, सफर और मशीनों से सावधानी रखें। थकान, पैरों में खिंचाव या लंबे समय बैठने से जकड़न महसूस हो सकती है। मन भी कभी अच्छा और कभी खिन्न रहेगा। किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें। शनिवार को ऊर्जा लौटेगी। हल्की चाल, स्ट्रेच और पूरी नींद आपके लिए सबसे अच्छी दवा रहेगी।
सप्ताह की सलाह- खुशी और चिड़चिड़ाहट दोनों आएंगी। बोलने से पहले रुकें और पैसे का फैसला साफ मन से ही करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र