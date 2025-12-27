मिथुन साप्ताहिक राशिफल: 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक का समय मिथुन राशि के लिए कैसा रहेगा?

संक्षेप: Gemini Weekly Horoscope 28 December-3 January 2026 Mithun saptahik rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।

Gemini Weekly Horoscope 28 December-3 January 2026, मिथुन साप्ताहिक राशिफल: खुले कम्युनिकेशन और अनुशासन से लव लाइफ में रोमांस बनाए रखें। इस सप्ताह कोई भी प्रोफेशनल दिक्कत प्रोडक्टिविटी पर असर नहीं डालेगी। इस सप्ताह धन आपके साथ है। स्वास्थ्य के मामले में छोटी-मोटी दिक्कतें आ सकती हैं। प्यार के रिश्ते में ईमानदार रहें। इससे आपको कम्युनिकेशन से जुड़ी घबराहट को दूर करने में मदद मिलेगी। इस सप्ताह आपकी प्रोडक्टिविटी भी अच्छी रहने वाली है। ऑफिस की पॉलिटिक्स का असर अपने जीवन पर न पड़ने दें। जानें 28 दिसंबर से 3 जनवरी के सप्ताह का राशिफल डिटेल में-

28 दिसंबर से 3 जनवरी तक का समय मिथुन राशि के लिए कैसा रहेगा? मिथुन राशि का इस सप्ताह का लव राशिफल: बिना शर्त अपने प्यार का इजहार करें। यह आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी में दिखाई देगा। इस सप्ताह लॉन्ग-डिस्टेंस रिलेशनशिप में कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, और आप उन्हें खुलकर बात करके सुलझा सकते हैं। इस सप्ताह आपको अपने पार्टनर की पर्सनल स्पेस में दखल न देने का भी ध्यान रखना चाहिए। अपने लवर के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। पर्सनल और ऑफिशियल दोनों तरह की उपलब्धियों में सफलता के लिए हमेशा अपने पार्टनर की तारीफ करें। इस सप्ताह शादीशुदा लोगों को ऑफिस रोमांस में नहीं इनवॉल्व होना चाहिए।

मिथुन राशि का इस सप्ताह का करियर राशिफल: इस सप्ताह ऑफिस की पॉलिटिक्स को अपने काम पर किसी भी तरह का प्रेशर न डालने दें, क्योंकि इससे आपकी प्रोडक्टिविटी और गुडविल पर गंभीर असर पड़ सकता है। टीम मीटिंग में सुझाव देते समय सावधान रहें। इस सप्ताह आपको ऑफिस में बात करते समय भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि कोई सहकर्मी आपके शब्दों को तोड़-मरोड़कर आपको गलत बर्ताव में दिखा सकता है। इस सप्ताह अनुशासन बनाए रखें और नए प्रोजेक्ट लेने में भी कोई झिझक न दिखाएं। जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं, वे इस सप्ताह के पहले हिस्से में इस्तीफा दे सकते हैं। इस सप्ताह स्टूडेंट्स परीक्षा पास करेंगे, और कुछ सरकारी कर्मचारियों का ट्रांसफर भी होगा।

मिथुन राशि का इस सप्ताह का फाइनेंशियल राशिफल: इस सप्ताह धन आएगा। अपने खर्च पर कंट्रोल रखना चाहिए। आप अपने परिवार के साथ विदेश में छुट्टी के लिए टिकट बुक करने में भी पैसे खर्च कर सकते हैं। इस सप्ताह कुछ लोग शेयर मार्केट में निवेश करने के इच्छुक होंगे, जो अच्छा रिटर्न पाने का एक अच्छा ऑप्शन भी है। किसी भाई-बहन को पैसों की जरूरत होगी, और आप मदद कर सकते हैं। इस सप्ताह महिलाओं को घर पर मेडिकल खर्चों के लिए पैसों की जरूरत होगी।

मिथुन राशि का इस सप्ताह का सेहत राशिफल: छोटी-मोटी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। जिन लोगों को दिल या फेफड़ों से जुड़ी बीमारियां हैं, उन्हें अपनी सेहत का खास ख्याल रखना चाहिए। बाइक चलाते समय हेलमेट जरूर पहनें। इस सप्ताह एथलीट और खिलाड़ियों को सप्ताह के दूसरे हिस्से में छोटी-मोटी चोटें लग सकती हैं। पोषक तत्वों और प्रोटीन से भरपूर हेल्दी डाइट लेना भी सही है। इस सप्ताह ज्यादा से ज्यादा सब्जियां और फल का सेवन करें।

