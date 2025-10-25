मिथुन साप्ताहिक राशिफल: मिथुन राशि के लिए 26 अक्टूबर-1 नवंबर तक का समय कैसा रहेगा?

संक्षेप: Gemini Weekly Horoscope 26 October-1 November 2025 Mithun saptahik rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।

Gemini Weekly Horoscope, मिथुन साप्ताहिक राशिफल: सिचुएशन कंट्रोल से बाहर होने से पहले रिश्ते में चल रही समस्याओं को सुलझाने के बारे में सोचें। काम पर चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहें। इस हफ्ते धन और सेहत, दोनों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी।

मिथुन राशि के लिए 26 अक्टूबर-1 नवंबर तक का समय कैसा रहेगा? मिथुन लव लाइफ: सप्ताह के पहले भाग में उथल-पुथल रह सकती है। इगो को लेकर कुछ दिक्कतें भी हो सकती हैं और यहां तक कि आपका एक्स लवर भी इस उथल-पुथल का टॉपिक बन सकता है। इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए डिप्लोमेटिक तरीका अपनाएं। साथ में ज्यादा समय बिताना पसंद करें। बातचीत करते समय प्रेमी की भावनाओं का भी ध्यान रखना जरूरी है। किसी पार्टी या इवेंट में शामिल होने वाली सिंगल महिला जातक किसी प्रपोजल की उम्मीद कर सकती हैं। मैरिड जातक परिवार बढ़ाने पर भी विचार कर सकते हैं।

करियर राशिफल: इस हफ्ते आपका प्रोफेशनल जीवन फलदायी रहेगा। कुछ वकील या मीडियाकर्मी बातचीत के मामलों में या ऐसे लोगों से जुड़ेंगे, जो आपके प्रोफाइल में वैल्यू जोड़ सकते हैं। जो लोग नौकरी छोड़ना चाहते हैं, वे अपना रिज्यूमे किसी जॉब पोर्टल पर अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ही दिनों में आपको नई जॉब के लिए कॉल आने लगेंगे। व्यवसायियों को पार्ट्नर्शिप में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सिनीयर्स के साथ बहस में न पड़ें। टीम लीडर्स को पूरी टीम को साथ लेकर चलना चाहिए।

फाइनेंशियल लाइफ: इस सप्ताह आपके पर्सनल जीवन को धन की आवश्यकता होगी। ध्यान रखें कि आपके पास पर्याप्त धन हो। कुछ निवेश एक्सपेटेशन के अनुसार परिणाम नहीं दे सकते हैं, लेकिन आप कोई नई संपत्ति खरीद सकते हैं या बेच भी सकते हैं। ऑनलाइन लेन-देन करते समय आपको सावधानी बरतनी चाहिए। परिवार में संपत्ति से जुड़े कुछ मुद्दे भी हो सकते हैं। व्यवसायियों को इस सप्ताह लाभ होगा। कुछ नए बिजनेसमैन को सप्ताह के मध्य तक सफलता मिलने लगेगी।

सेहत राशिफल: सप्ताह के पहले भाग में आपको सांस लेने में थोड़ी समस्या हो सकती है। लाइफस्टाइल पर ध्यान देना अच्छा रहेगा। सिर के ऊपर भारी सामान उठाने से बचें। शाम के समय दोपहिया वाहन चलाते समय भी आपको सावधान रहना चाहिए। माउंटेन बाइकिंग और पानी के नीचे की एक्टिविटी सहित साहसिक खेलों में भाग लेने से बचें। महिलाओं को पाचन संबंधी शिकायत हो सकती है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ