Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Gemini Weekly Horoscope 26 October-1 November 2025 Mithun Saptahik Rashifal
मिथुन साप्ताहिक राशिफल: मिथुन राशि के लिए 26 अक्टूबर-1 नवंबर तक का समय कैसा रहेगा?

मिथुन साप्ताहिक राशिफल: मिथुन राशि के लिए 26 अक्टूबर-1 नवंबर तक का समय कैसा रहेगा?

संक्षेप: Gemini Weekly Horoscope 26 October-1 November 2025 Mithun saptahik rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।

Sat, 25 Oct 2025 07:56 PMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Gemini Weekly Horoscope, मिथुन साप्ताहिक राशिफल: सिचुएशन कंट्रोल से बाहर होने से पहले रिश्ते में चल रही समस्याओं को सुलझाने के बारे में सोचें। काम पर चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहें। इस हफ्ते धन और सेहत, दोनों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी।

मिथुन राशि के लिए 26 अक्टूबर-1 नवंबर तक का समय कैसा रहेगा?

मिथुन लव लाइफ: सप्ताह के पहले भाग में उथल-पुथल रह सकती है। इगो को लेकर कुछ दिक्कतें भी हो सकती हैं और यहां तक कि आपका एक्स लवर भी इस उथल-पुथल का टॉपिक बन सकता है। इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए डिप्लोमेटिक तरीका अपनाएं। साथ में ज्यादा समय बिताना पसंद करें। बातचीत करते समय प्रेमी की भावनाओं का भी ध्यान रखना जरूरी है। किसी पार्टी या इवेंट में शामिल होने वाली सिंगल महिला जातक किसी प्रपोजल की उम्मीद कर सकती हैं। मैरिड जातक परिवार बढ़ाने पर भी विचार कर सकते हैं।

करियर राशिफल: इस हफ्ते आपका प्रोफेशनल जीवन फलदायी रहेगा। कुछ वकील या मीडियाकर्मी बातचीत के मामलों में या ऐसे लोगों से जुड़ेंगे, जो आपके प्रोफाइल में वैल्यू जोड़ सकते हैं। जो लोग नौकरी छोड़ना चाहते हैं, वे अपना रिज्यूमे किसी जॉब पोर्टल पर अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ही दिनों में आपको नई जॉब के लिए कॉल आने लगेंगे। व्यवसायियों को पार्ट्नर्शिप में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सिनीयर्स के साथ बहस में न पड़ें। टीम लीडर्स को पूरी टीम को साथ लेकर चलना चाहिए।

ये भी पढ़ें:शनि की सीधी चाल गुरु की मीन राशि में करेगी कमाल, इन राशियों को होगा जबरदस्त लाभ
ये भी पढ़ें:बुध-मंगल की चाल बदलेगी इन राशियों का समय, वृश्चिक राशि में गोचर से मिलेगा फायदा

फाइनेंशियल लाइफ: इस सप्ताह आपके पर्सनल जीवन को धन की आवश्यकता होगी। ध्यान रखें कि आपके पास पर्याप्त धन हो। कुछ निवेश एक्सपेटेशन के अनुसार परिणाम नहीं दे सकते हैं, लेकिन आप कोई नई संपत्ति खरीद सकते हैं या बेच भी सकते हैं। ऑनलाइन लेन-देन करते समय आपको सावधानी बरतनी चाहिए। परिवार में संपत्ति से जुड़े कुछ मुद्दे भी हो सकते हैं। व्यवसायियों को इस सप्ताह लाभ होगा। कुछ नए बिजनेसमैन को सप्ताह के मध्य तक सफलता मिलने लगेगी।

सेहत राशिफल: सप्ताह के पहले भाग में आपको सांस लेने में थोड़ी समस्या हो सकती है। लाइफस्टाइल पर ध्यान देना अच्छा रहेगा। सिर के ऊपर भारी सामान उठाने से बचें। शाम के समय दोपहिया वाहन चलाते समय भी आपको सावधान रहना चाहिए। माउंटेन बाइकिंग और पानी के नीचे की एक्टिविटी सहित साहसिक खेलों में भाग लेने से बचें। महिलाओं को पाचन संबंधी शिकायत हो सकती है।

ये भी पढ़ें:राशिफल: 26 अक्टूबर को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढें
ये भी पढ़ें:खरना कल, जानें कब होगा छठ व्रत का पारण

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
Gemini Gemini Horoscope Weekly Horoscope अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने