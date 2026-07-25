मिथुन साप्ताहिक राशिफल: मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 26 जुलाई से 1 अगस्त तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल
Gemini Weekly Horoscope: मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह मिलाजुला रहेगा। सप्ताह की शुरुआत अच्छी रहेगी और रुके हुए कामों में तेजी आएगी, जबकि परिवार और करीबी लोगों का सहयोग मिलेगा। बीच सप्ताह में कुछ कामों में देरी और छोटी-छोटी बातों से तनाव हो सकता है।
Gemini Weekly Horoscope 26 July- 1 August 2026: मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह ठीक-ठाक रहने वाला है। हफ्ते की शुरुआत आपके लिए अच्छी रहेगी। जो काम कई दिनों से रुके हुए थे, उनमें अब तेजी आ सकती है। परिवार और करीबी लोगों का साथ मिलेगा। अगर किसी काम में मदद की जरूरत है तो बेझिझक बात करें। हर काम अकेले करने की आदत इस बार छोड़ दें। साथ मिलेगा तो काम भी जल्दी पूरे होंगे और मन भी हल्का रहेगा। मंगलवार के बाद थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत होगी। कुछ कामों में देरी हो सकती है। कोई छोटी बात भी आपको परेशान कर सकती है। ऐसे समय में गुस्से में फैसला लेने से बचें। अगर किसी से मनमुटाव हो जाए तो बात को वहीं खत्म करने की कोशिश करें। बेवजह बहस करने से नुकसान आपका ही होगा। बाहर जाना पड़े तो गाड़ी आराम से चलाएं। जल्दबाजी ठीक नहीं रहेगी। शुक्रवार से फिर समय आपके पक्ष में आने लगेगा। रुके हुए काम बनने लगेंगे। किस्मत का साथ मिलेगा और मन में नया जोश आएगा। अगर काफी समय से किसी काम का इंतजार कर रहे हैं तो अच्छी खबर मिल सकती है। शनिवार को आपकी मेहनत की तारीफ भी हो सकती है। बस मन को इधर-उधर की बातों में उलझाने के बजाय अपने काम पर ध्यान रखें।
मिथुन राशि का लव राशिफल
प्यार और रिश्तों की बात करें तो हफ्ते की शुरुआत अच्छी रहेगी। जीवनसाथी या पार्टनर आपका साथ देंगे। अगर दोनों मिलकर जिम्मेदारियां निभाएंगे तो रिश्ता और मजबूत होगा। जो लोग किसी से प्यार करते हैं, उन्हें बात करने या मिलने का मौका मिल सकता है। छोटी-छोटी बातें भी रिश्ते में अपनापन बढ़ाएंगी। मंगलवार से गुरुवार के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो सकती है। ऐसे समय में पुरानी बातें निकालने से बचें। पहले सामने वाले की बात सुनें, फिर अपनी बात कहें। शुक्रवार के बाद रिश्तों में फिर से पहले जैसी गर्मजोशी लौट सकती है और मन का बोझ भी कम होगा।
मिथुन राशि का करियर राशिफल
नौकरी और कारोबार करने वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत अच्छी रहेगी। नए काम मिल सकते हैं या कोई नया मौका सामने आ सकता है। अगर किसी कागज पर साइन करना है तो उसे अच्छी तरह पढ़ लें। छात्रों के लिए भी शुरुआत अच्छी है। कठिन विषयों पर ज्यादा ध्यान देंगे तो फायदा मिलेगा। बीच हफ्ते में काम थोड़ा धीमा पड़ सकता है, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेहनत करते रहें। शुक्रवार के बाद फिर काम रफ्तार पकड़ेंगे। अधिकारियों का साथ मिलेगा और कारोबार में भी फायदा होने के योग हैं।
मिथुन राशि का आर्थिक राशिफल
पैसों के मामले में समझदारी दिखानी होगी। शुरुआत में पुराने बिल और जरूरी खर्च पूरे करें। मंगलवार से गुरुवार तक किसी के कहने पर पैसा लगाने की गलती न करें। जल्दी मुनाफा कमाने के चक्कर में नुकसान हो सकता है। अगर अतिरिक्त पैसा मिले तो उसे बचत में रखें या किसी जरूरी काम में खर्च करें।
मिथुन राशि का स्वास्थ्य राशिफल
सेहत ठीक रहेगी, लेकिन खाने-पीने में लापरवाही न करें। बाहर का ज्यादा तला-भुना खाना खाने से पेट खराब हो सकता है। रोज थोड़ा टहलें और समय पर सोने की कोशिश करें। सप्ताह के बीच में गाड़ी चलाते समय खास ध्यान रखें। सप्ताह के आखिर में शरीर में पहले से ज्यादा ऊर्जा महसूस होगी।
सप्ताह की सलाह: इस हफ्ते धैर्य रखें, लोगों का साथ लें और बिना सोचे-समझे कोई बड़ा फैसला न करें। मेहनत करते रहेंगे तो हफ्ते के आखिर में अच्छे नतीजे मिल सकते हैं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र