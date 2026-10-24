मिथुन साप्ताहिक राशिफल (25-31 अक्टूबर) : मिथुन राशि वाले रहें तैयार, इस सप्ताह खुल सकते हैं तरक्की और कमाई के रास्ते

मिथुन राशि वालों के लिए 25 से 31 अक्टूबर 2026 का सप्ताह करियर, आर्थिक मामलों और रिश्तों में सोच-समझकर फैसले लेने का संकेत दे रहा है। नौकरी और कारोबार में पुराने काम, दस्तावेज और भुगतान की शर्तों पर ध्यान दें। खर्चों का बजट बनाएं और जल्दबाजी में निवेश करने से बचें।

Gemini Weekly Horoscope 25-31 October 2026, Saptahik Mithun Rashifal: शुरुआत आमदनी और खर्च में संतुलन तथा योजना बदलने की जरूरत दिखा सकती है। सप्ताह की शुरुआत मीन के चंद्रमा से आपके दसवें भाव में होगी। इस भाव का संबंध करियर, जिम्मेदारी और सार्वजनिक छवि से है। इसलिए बाहरी घटनाओं के साथ मन की प्राथमिकताएं भी बदल सकती हैं। शनि आपके दसवें भाव में वक्री है। राहु नौवें भाव और केतु तीसरे भाव में हैं। बड़े लक्ष्य और रोज की सीमा में संतुलन रखना जरूरी होगा। हर बात का तुरंत नतीजा निकालने के बजाय पहले देखें कि किस जिम्मेदारी को अभी समय चाहिए। 25 अक्टूबर की शाम चंद्रमा मेष में आपके ग्यारहवें भाव में आएगा। यहां लाभ, मित्रों और नेटवर्क से जुड़े सवाल अधिक दिखाई देंगे। मध्य में परिवार की गर्मजोशी के बीच मन और जिम्मेदारियों का दबाव बढ़ेगा। पूर्णिमा से घटते चंद्र पक्ष की शुरुआत भी इस भावनात्मक बदलाव के साथ होगी। अगर किसी पुराने मामले की बात सामने आए तो उसे अंतिम संकट नहीं मानें। बात साफ करें, जरूरी कागज संभालें और एक समय पर एक ही फैसला लें। सूर्य, बुध और शुक्र तुला में आपके पांचवें भाव को सक्रिय कर रहे हैं। बुध और शुक्र वक्री हैं। मंगल कर्क के दूसरे भाव में है। गुरु कर्क के दूसरे भाव से 31 अक्टूबर को सिंह के तीसरे भाव की ओर जाएगा। 27 अक्टूबर की रात वृषभ का चंद्रमा आपके बारहवें भाव में आएगा। यहां खर्च, विश्राम और निजी चिंतन के मामले महत्वपूर्ण होंगे। अंत में मान सम्मान और मेलजोल से राहत मिल सकती है। वृषभ की स्थिरता बीच के हिस्से में किसी बिखरी बात को व्यवस्थित करने का अवसर दे सकती है। 29 अक्टूबर रात के बाद मिथुन का चंद्रमा पहले भाव में जाएगा। स्वयं, स्वास्थ्य और आत्मविश्वास से जुड़े संपर्क और सोच बढ़ेंगे। इसे हर दिन अलग घटना की तरह नहीं, पूरे सप्ताह में धीरे धीरे बदलती प्राथमिकता की तरह समझें। जो काम सचमुच जरूरी है, उसे पहले रखें।

मिथुन राशि का साप्ताहिक राशिफल इस सप्ताह रिश्तों की दिशा केवल किसी एक बातचीत से तय नहीं होगी। बातचीत का आकर्षण बढ़ेगा, बीच में साथी से गलतफहमी संभालें। शुरुआत के दसवें भाव के चंद्रमा से निजी अपेक्षाएं उभर सकती हैं। आप जिसे सामान्य बात समझ रहे हों, उसके लिए वह महत्वपूर्ण हो सकती है। इसलिए दूसरे व्यक्ति की पूरी बात सुनें। एक दूसरे की सुविधा, समय और घर की जिम्मेदारियों के बारे में खुलकर बात करने से अनावश्यक तनाव घट सकता है। पहले हिस्से की नरमी के बावजूद बीच के दिनों में प्रतिक्रिया तेज हो सकती है। एक वाक्य को पूरे रिश्ते का फैसला न बनने दें। मेष का चंद्रमा आने पर लाभ, मित्रों और नेटवर्क की सक्रियता संबंधों के व्यवहार को प्रभावित करेगी। मंगल दूसरे भाव में है। घर, भावनाओं या पुराने अनुभवों से जुड़े विषय पर प्रतिक्रिया जरूरत से तेज हो सकती है। ऐसे समय में फोन पर लंबी बहस करने या किसी के सामने निजी मतभेद उठाने से बचें। अगर आप सिंगल हैं तो किसी परिचित, समारोह या बातचीत से नया संपर्क हो सकता है, लेकिन जल्द वादा करने की जरूरत नहीं है। सामने वाले के लगातार सम्मानजनक व्यवहार को महत्व दें।मध्य हिस्से में वृषभ का चंद्रमा बारहवें भाव के विषयों में स्थिरता ला सकता है। बाद में मिथुन का चंद्रमा पहले भाव में आएगा तो संवाद की जरूरत फिर बढ़ेगी। शुक्र तुला में वक्री है, इसलिए पुरानी अपेक्षाओं या पसंद नापसंद की तुलना वर्तमान से हो सकती है। यह किसी रिश्ते के खराब होने का निश्चित संकेत नहीं है। पुराने विषय को समझदारी से सुलझाने का मौका भी है। साथ खाना, बच्चों के लिए समय निकालना या कोई घरेलू काम मिलकर करना आपके लिए बड़ी बातचीत से अधिक प्रभावी साबित हो सकता है।

मिथुन राशि का साप्ताहिक करियर राशिफल पढ़ाई और करियर में शुरुआत के अवसरों को व्यावहारिक तैयारी से जोड़ना होगा। सहपाठी मदद करेंगे, काम में बीच के हिस्से में रुकावट के बावजूद बाद में सुधार होगा। चंद्रमा मीन के दसवें भाव से मेष के ग्यारहवें भाव में जाएगा। इसलिए पहले करियर, जिम्मेदारी और सार्वजनिक छवि से जुड़ी प्राथमिकता और उसके बाद लाभ, मित्रों और नेटवर्क का दबाव बढ़ सकता है। नौकरी में मीटिंग, ईमेल और काम की सीमा स्पष्ट रखें। कारोबार में क्लाइंट की रुचि और वास्तविक ऑर्डर को एक न समझें। जो बात लिखित रूप में तय है, उसी पर आगे बढ़ें। सहपाठियों से नोट्स या शिक्षक से दिशा मिले तो उसका उपयोग करें। काम में कागज और मेल दोबारा पढ़ें। बुध तुला में वक्री है, इसलिए पुराने संवाद, आवेदन, फाइल, तारीख और भुगतान की शर्त दोबारा जांचना उपयोगी होगा। इसका मतलब हर काम में रुकावट की गारंटी नहीं है। बल्कि सावधानी से हुई तैयारी का फायदा अधिक टिकाऊ हो सकता है। छात्र एक लंबे सत्र के बजाय छोटे रिवीजन सत्र रखें। अधूरे चैप्टर की सूची बनाएं और जिन बातों में संदेह है, उन्हें शिक्षक या साथी से पूछें। वृषभ के चंद्रमा के दौरान आपके बारहवें भाव में स्थिर सोच बढ़ सकती है। इसी दौरान कठिन काम की बुनियाद सुधारें। बाद के मिथुन चंद्रमा से पहले भाव सक्रिय होगा, जिससे बातचीत, नोट्स, संपर्क या काम के अगले चरण का प्लान सामने आएगा। शनि दसवें भाव में वक्री होने से पुरानी जिम्मेदारियों को हल्के में लेना ठीक नहीं है। 31 अक्टूबर को गुरु का सिंह में प्रवेश आपके तीसरे भाव से जुड़े दीर्घकालीन विषयों की ओर ध्यान दिलाएगा। बदलाव को नई तैयारी का संकेत मानें, तुरंत तरक्की का वादा नहीं।

मिथुन राशि का साप्ताहिक आर्थिक राशिफल पैसों के मामले में इस सप्ताह जरूरत और इच्छा के बीच अंतर साफ रखना होगा। बड़ी संपत्ति की प्रतिबद्धता टालकर खर्च और भुगतान जांचें। मीन के चंद्रमा का दसवें भाव और फिर मेष का ग्यारहवें भाव आर्थिक प्राथमिकताएं बदल सकता है। जब मूड अच्छा हो तब भी किसी खरीद का पूरा खर्च देखें। अगर मन भारी हो तो राहत पाने के लिए खरीदारी न करें। छोटे डिजिटल भुगतान, यात्रा, घरेलू सुविधा और बाहर का खाना जोड़ने पर अनुमान से अधिक रकम निकल सकती है।कमाई सामान्य रहने पर भी कई छोटे भुगतान दबाव बना सकते हैं। घर बदलने या संपत्ति की बड़ी योजना अभी जांच के स्तर पर रखें। तुला में शुक्र और बुध दोनों वक्री हैं। आपके पांचवें भाव से यह स्थिति पुराने सौदे, बिल, साझा फैसले और खरीद के विकल्प फिर देखने की सलाह देती है। किसी को रकम देने या उधार लेने से पहले वापसी की शर्त तय करें। कारोबार में मौखिक अनुमान से बेहतर लिखित बजट और इनवॉइस रहेगा। किसी बाजार या निवेश को केवल परिचित की सफलता देखकर न चुनें। जोखिम और अपनी जरूरत समझे बिना पैसा लगाना उचित नहीं है। 27 अक्टूबर की रात के बाद वृषभ का चंद्रमा बारहवें भाव और फिर मिथुन का चंद्रमा पहले भाव के विषय सक्रिय करेगा। आर्थिक चर्चा में पहले स्थिरता और बाद में सूचना की अधिकता महसूस हो सकती है। राहु नौवें भाव में नए रास्तों की इच्छा बढ़ाता है, जबकि केतु तीसरे भाव में किसी उपलब्धि से संतोष को असमान बना सकता है। इसलिए लालच और निराशा दोनों में फैसला न करें। 31 अक्टूबर को गुरु का भाव बदलना लंबे समय की वित्तीय सोच पर असर डालने वाला विषय हो सकता है। फिलहाल नकदी प्रवाह और जरूरी भुगतान साफ रखना ही बेहतर रहेगा।

मिथुन राशि का साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल शरीर और मन को नियमितता की जरूरत रहेगी। थकान, मूड और आने जाने की सावधानी रखें। सप्ताह का पहला हिस्सा करियर, जिम्मेदारी और सार्वजनिक छवि से जुड़ी चिंता बढ़ा सकता है, जबकि मेष में चंद्रमा आते ही लाभ, मित्रों और नेटवर्क के काम तेजी पकड़ सकते हैं। इसी कारण एक दिन सक्रिय और अगले हिस्से में थका हुआ महसूस हो सकता है। इसे किसी बीमारी का संकेत न समझें। नींद, पानी, भोजन और रोज की सामान्य गतिविधि पर ध्यान दें। कुछ देर शांत बैठना और नियमित समय पर घर का खाना लेना उपयोगी रहेगा। मंगल कर्क में होने से घर या मन के दबाव के दौरान प्रतिक्रिया तेज हो सकती है। वाहन चलाते समय बहस और मोबाइल से दूरी रखें। यदि बैठकर काम करते हैं तो बीच बीच में उठें। यात्रा पर जा रहे हों तो निकलने का पर्याप्त समय रखें। कुछ लोग स्क्रीन के कारण आंखों में असहजता या कम नींद के कारण भारीपन अनुभव कर सकते हैं। लगातार कोई परेशानी हो तो योग्य चिकित्सक से सलाह लें, केवल राशिफल के आधार पर निष्कर्ष न निकालें। वृषभ का चंद्रमा सप्ताह के मध्य को थोड़ा स्थिर बना सकता है। उस समय घर का साधारण भोजन, एक छोटी सैर और परिवार के साथ आराम से बैठना उपयोगी रहेगा। मिथुन का चंद्रमा अंतिम हिस्से में स्वयं, स्वास्थ्य और आत्मविश्वास से जुड़ी हलचल बढ़ाएगा। बातचीत और काम के कारण देर रात तक जागने की आदत से बचें। शनि का वक्री प्रभाव पुरानी दिनचर्या की कमी दोबारा याद दिला सकता है। पूरा रूटीन बदलना जरूरी नहीं है। हर दिन किए जा सकने वाले दो छोटे बदलाव अधिक काम आएंगे।